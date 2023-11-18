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البحرية الروسية تدمر زورق إنزال سريع و7 زوارق مسيرة أوكرانية في البحر الأسود
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231118/القوات-الروسية-تحيد-مجموعة-أوكرانية-بضربة-ليلية-من-طائرات-مسيرة-فيديو-1083261165.html
القوات الروسية تحيد مجموعة أوكرانية بضربة ليلية من طائرات مسيرة... فيديو
القوات الروسية تحيد مجموعة أوكرانية بضربة ليلية من طائرات مسيرة... فيديو
انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعملية استهداف عدد من الجنود الأوكرانيين التابعين للواء 69 في بلدة زاجورنوي في دونيتسك. 18.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-18T11:21+0000
2023-11-18T11:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات لعملية تحييد عدد من الجنود الأوكرانيين، خلال تواجدهم في خندق عسكري بالقرب من بلدة زاجورنوي في دونيتسك.وتم كشف الخندق ومن فيه من قبل الطائرات المسيرة الروسية، التي راقبت الخندق لدقائق، وبعد خروج عدد من الجنود الأوكرانيين منه، تم رمي قنابل عليهم من الطائرة، ما أدى إلى جرح ومقتل عدد منهم، وقد وثقت كاميرات الطائرة ذلك.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير كامل أراضي الكيانات الفيدرالية، التي انضمت إلى روسيا.
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روسيا

القوات الروسية تحيد مجموعة أوكرانية بضربة ليلية من طائرات مسيرة... فيديو

11:21 GMT 18.11.2023 (تم التحديث: 11:34 GMT 18.11.2023)
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورإعداد طائرة مسيرة للإقلاع
إعداد طائرة مسيرة للإقلاع - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2023
© Sputnik . РИА Новости
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انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعملية استهداف عدد من الجنود الأوكرانيين التابعين للواء 69 في بلدة زاجورنوي في دونيتسك.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات لعملية تحييد عدد من الجنود الأوكرانيين، خلال تواجدهم في خندق عسكري بالقرب من بلدة زاجورنوي في دونيتسك.
وتم كشف الخندق ومن فيه من قبل الطائرات المسيرة الروسية، التي راقبت الخندق لدقائق، وبعد خروج عدد من الجنود الأوكرانيين منه، تم رمي قنابل عليهم من الطائرة، ما أدى إلى جرح ومقتل عدد منهم، وقد وثقت كاميرات الطائرة ذلك.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير كامل أراضي الكيانات الفيدرالية، التي انضمت إلى روسيا.
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