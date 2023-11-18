https://sputnikarabic.ae/20231118/القوات-الروسية-تدمر-قوارب-إنزال-أوكرانية-محملة-بالجنود-على-محور-خيرسون-1083257472.html
القوات الروسية تدمر قوارب إنزال أوكرانية محملة بالجنود على محور خيرسون
القوات الروسية تدمر قوارب إنزال أوكرانية محملة بالجنود على محور خيرسون
كشف مصدرعسكري روسي، أن الجيش الروسي دمر زورقي إنزال تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، وعلى متنهما عناصر أوكرانية، كانت تحاول القيام بعملية إنزال على محور... 18.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-18T09:34+0000
2023-11-18T09:34+0000
2023-11-18T09:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف المصدر العسكري، بالقول: "نتيجة للأضرار الناجمة عن النيران، التي أطلقتها تشكيلات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية على محور خيرسون، تم تدمير زورقي إنزال أوكرانيين مع أطقمهما ومدفع مضاد للطائرات كان مع طاقم أحد الزورقين".وتابع المصدر، بالقول إنه تم القضاء على المجموعة بأكملها، لافتا إلى أن الجيش الروسي حيّد 24 جنديًا أوكرانيًا، في منطقة كرينوك.كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الجمعة، أن القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت أكثر من 460 جنديًا بين قتيل وجريح، ودبابتين، و16 مدفعا ميدانيا، ومركبة قتالية من طراز "غراد"، على محور خيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20231118/قناص-جورجي-أسير-تدفق-المرتزقة-إلى-أوكرانيا-أصبح-قليلا-1083253301.html
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روسيا
القوات الروسية تدمر قوارب إنزال أوكرانية محملة بالجنود على محور خيرسون
09:34 GMT 18.11.2023 (تم التحديث: 09:35 GMT 18.11.2023)
كشف مصدرعسكري روسي، أن الجيش الروسي دمر زورقي إنزال تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، وعلى متنهما عناصر أوكرانية، كانت تحاول القيام بعملية إنزال على محور خيرسون.
وأضاف المصدر العسكري، بالقول: "نتيجة للأضرار الناجمة عن النيران، التي أطلقتها تشكيلات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية على محور خيرسون، تم تدمير زورقي إنزال أوكرانيين مع أطقمهما ومدفع مضاد للطائرات كان مع طاقم أحد الزورقين".
وتابع المصدر، بالقول إنه تم القضاء على المجموعة بأكملها، لافتا إلى أن الجيش الروسي حيّد 24 جنديًا أوكرانيًا، في منطقة كرينوك.
كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الجمعة، أن القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت أكثر من 460 جنديًا بين قتيل وجريح، ودبابتين، و16 مدفعا ميدانيا، ومركبة قتالية من طراز "غراد"، على محور خيرسون.