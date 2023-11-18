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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231118/القوات-الروسية-تدمر-قوارب-إنزال-أوكرانية-محملة-بالجنود-على-محور-خيرسون-1083257472.html
القوات الروسية تدمر قوارب إنزال أوكرانية محملة بالجنود على محور خيرسون
القوات الروسية تدمر قوارب إنزال أوكرانية محملة بالجنود على محور خيرسون
كشف مصدرعسكري روسي، أن الجيش الروسي دمر زورقي إنزال تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، وعلى متنهما عناصر أوكرانية، كانت تحاول القيام بعملية إنزال على محور... 18.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-18T09:34+0000
2023-11-18T09:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف المصدر العسكري، بالقول: "نتيجة للأضرار الناجمة عن النيران، التي أطلقتها تشكيلات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية على محور خيرسون، تم تدمير زورقي إنزال أوكرانيين مع أطقمهما ومدفع مضاد للطائرات كان مع طاقم أحد الزورقين".وتابع المصدر، بالقول إنه تم القضاء على المجموعة بأكملها، لافتا إلى أن الجيش الروسي حيّد 24 جنديًا أوكرانيًا، في منطقة كرينوك.كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الجمعة، أن القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت أكثر من 460 جنديًا بين قتيل وجريح، ودبابتين، و16 مدفعا ميدانيا، ومركبة قتالية من طراز "غراد"، على محور خيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20231118/قناص-جورجي-أسير-تدفق-المرتزقة-إلى-أوكرانيا-أصبح-قليلا-1083253301.html
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روسيا

القوات الروسية تدمر قوارب إنزال أوكرانية محملة بالجنود على محور خيرسون

09:34 GMT 18.11.2023 (تم التحديث: 09:35 GMT 18.11.2023)
© Sputnik . Dmitry Makeev / الانتقال إلى بنك الصورطاقم قذيفة هاون 240 ملم من احتياطي القيادة العليا 2إس4 "تيوليبان" (توليب) في اتجاه محور خيرسون.
طاقم قذيفة هاون 240 ملم من احتياطي القيادة العليا 2إس4 تيوليبان (توليب) في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2023
© Sputnik . Dmitry Makeev
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كشف مصدرعسكري روسي، أن الجيش الروسي دمر زورقي إنزال تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، وعلى متنهما عناصر أوكرانية، كانت تحاول القيام بعملية إنزال على محور خيرسون.
وأضاف المصدر العسكري، بالقول: "نتيجة للأضرار الناجمة عن النيران، التي أطلقتها تشكيلات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية على محور خيرسون، تم تدمير زورقي إنزال أوكرانيين مع أطقمهما ومدفع مضاد للطائرات كان مع طاقم أحد الزورقين".
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وتابع المصدر، بالقول إنه تم القضاء على المجموعة بأكملها، لافتا إلى أن الجيش الروسي حيّد 24 جنديًا أوكرانيًا، في منطقة كرينوك.
كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الجمعة، أن القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت أكثر من 460 جنديًا بين قتيل وجريح، ودبابتين، و16 مدفعا ميدانيا، ومركبة قتالية من طراز "غراد"، على محور خيرسون.
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