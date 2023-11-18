https://sputnikarabic.ae/20231118/القوات-الروسية-تدمر-مستودع-وقود-عسكري-للجيش-الأوكراني-قرب-أوديسا--1083260196.html
القوات الروسية تدمر مستودع وقود عسكري للجيش الأوكراني قرب أوديسا
القوات الروسية تدمر مستودع وقود عسكري للجيش الأوكراني قرب أوديسا
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية دمرت مستودع وقود عسكري تابع للقوات المسلحة الأوكرانية قرب أوديسا. 18.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-18T11:02+0000
2023-11-18T11:02+0000
2023-11-18T11:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمرت القوات الروسية مستودع وقود للمعدات العسكرية تابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة فيغودا في مقاطعة أوديسا".وأشار البيان إلى أنه بشكل عام، قام الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري والطائرات دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية للقوات المسلحة الروسية بتدمير المعدات العسكرية والقوى البشرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 102 منطقة.
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روسيا
القوات الروسية تدمر مستودع وقود عسكري للجيش الأوكراني قرب أوديسا
11:02 GMT 18.11.2023 (تم التحديث: 11:11 GMT 18.11.2023)
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية دمرت مستودع وقود عسكري تابع للقوات المسلحة الأوكرانية قرب أوديسا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمرت القوات الروسية مستودع وقود للمعدات العسكرية تابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة فيغودا في مقاطعة أوديسا".
وأشار البيان إلى أنه بشكل عام، قام الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري والطائرات دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية للقوات المسلحة الروسية بتدمير المعدات العسكرية والقوى البشرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 102 منطقة.