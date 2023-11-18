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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231118/القوات-الروسية-تدمر-مستودع-وقود-عسكري-للجيش-الأوكراني-قرب-أوديسا--1083260196.html
القوات الروسية تدمر مستودع وقود عسكري للجيش الأوكراني قرب أوديسا
القوات الروسية تدمر مستودع وقود عسكري للجيش الأوكراني قرب أوديسا
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية دمرت مستودع وقود عسكري تابع للقوات المسلحة الأوكرانية قرب أوديسا. 18.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-18T11:02+0000
2023-11-18T11:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمرت القوات الروسية مستودع وقود للمعدات العسكرية تابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة فيغودا في مقاطعة أوديسا".وأشار البيان إلى أنه بشكل عام، قام الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري والطائرات دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية للقوات المسلحة الروسية بتدمير المعدات العسكرية والقوى البشرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 102 منطقة.
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روسيا
روسيا

القوات الروسية تدمر مستودع وقود عسكري للجيش الأوكراني قرب أوديسا

11:02 GMT 18.11.2023 (تم التحديث: 11:11 GMT 18.11.2023)
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راجمات صواريخ تابعة لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2023
© Sputnik . Илья Питалев
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية دمرت مستودع وقود عسكري تابع للقوات المسلحة الأوكرانية قرب أوديسا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمرت القوات الروسية مستودع وقود للمعدات العسكرية تابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة فيغودا في مقاطعة أوديسا".
وأشار البيان إلى أنه بشكل عام، قام الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري والطائرات دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية للقوات المسلحة الروسية بتدمير المعدات العسكرية والقوى البشرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 102 منطقة.
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