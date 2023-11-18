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البحرية الروسية تدمر زورق إنزال سريع و7 زوارق مسيرة أوكرانية في البحر الأسود
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231118/القوات-الروسية-تصد-4-هجمات-أوكرانية-على-محور-زابوروجيه-1083261802.html
القوات الروسية تصد 4 هجمات أوكرانية على محور زابوروجيه
القوات الروسية تصد 4 هجمات أوكرانية على محور زابوروجيه
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن أفرادا من الجيش الروسي على محور زابوروجيه، صدوا خلال الـ 24 ساعة الماضية، أربع هجمات شنتها القوات الأوكرانية، ما... 18.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-18T11:39+0000
2023-11-18T11:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشارت الدفاع الروسية، في بيانها، أن "إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، بلغ ما يصل إلى 140 عسكريا أوكرانيا، ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث سيارات".كما صدت وحدات تابعة للقوات الروسية بدعم من الطيران والمدفعية، أربع هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواءين الميكانيكيين 65 و118 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه.وأضافت وزارة الدفاع الروسية، بالقول: "بالإضافة إلى ذلك، تعرضت القوة البشرية والمعدات التابعة للواء الهجوم الجوي الميكانيكي 33 و اللواء 88 التابعين للقوات الأوكرانية، للنيران في بلدتي رابوتينو وفيربوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
https://sputnikarabic.ae/20231118/الدفاعات-الروسية-تسقط-صاروخين-أوكرانيين-مضادين-للسفن-من-طراز-نبتون--عاجل-1083260370.html
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روسيا

القوات الروسية تصد 4 هجمات أوكرانية على محور زابوروجيه

11:39 GMT 18.11.2023 (تم التحديث: 11:40 GMT 18.11.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن أفرادا من الجيش الروسي على محور زابوروجيه، صدوا خلال الـ 24 ساعة الماضية، أربع هجمات شنتها القوات الأوكرانية، ما أدى إلى تدمير لواءين يضمان أكثر من 140 جنديا أوكرانيا.
وأشارت الدفاع الروسية، في بيانها، أن "إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، بلغ ما يصل إلى 140 عسكريا أوكرانيا، ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث سيارات".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الروسية تسقط صاروخين أوكرانيين مضادين للسفن من طراز "نبتون"
11:06 GMT
كما صدت وحدات تابعة للقوات الروسية بدعم من الطيران والمدفعية، أربع هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواءين الميكانيكيين 65 و118 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية، بالقول: "بالإضافة إلى ذلك، تعرضت القوة البشرية والمعدات التابعة للواء الهجوم الجوي الميكانيكي 33 و اللواء 88 التابعين للقوات الأوكرانية، للنيران في بلدتي رابوتينو وفيربوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
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