https://sputnikarabic.ae/20231118/القوات-الروسية-تصد-4-هجمات-أوكرانية-على-محور-زابوروجيه-1083261802.html
القوات الروسية تصد 4 هجمات أوكرانية على محور زابوروجيه
القوات الروسية تصد 4 هجمات أوكرانية على محور زابوروجيه
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن أفرادا من الجيش الروسي على محور زابوروجيه، صدوا خلال الـ 24 ساعة الماضية، أربع هجمات شنتها القوات الأوكرانية، ما... 18.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-18T11:39+0000
2023-11-18T11:39+0000
2023-11-18T11:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشارت الدفاع الروسية، في بيانها، أن "إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، بلغ ما يصل إلى 140 عسكريا أوكرانيا، ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث سيارات".كما صدت وحدات تابعة للقوات الروسية بدعم من الطيران والمدفعية، أربع هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواءين الميكانيكيين 65 و118 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه.وأضافت وزارة الدفاع الروسية، بالقول: "بالإضافة إلى ذلك، تعرضت القوة البشرية والمعدات التابعة للواء الهجوم الجوي الميكانيكي 33 و اللواء 88 التابعين للقوات الأوكرانية، للنيران في بلدتي رابوتينو وفيربوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
https://sputnikarabic.ae/20231118/الدفاعات-الروسية-تسقط-صاروخين-أوكرانيين-مضادين-للسفن-من-طراز-نبتون--عاجل-1083260370.html
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روسيا
القوات الروسية تصد 4 هجمات أوكرانية على محور زابوروجيه
11:39 GMT 18.11.2023 (تم التحديث: 11:40 GMT 18.11.2023)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن أفرادا من الجيش الروسي على محور زابوروجيه، صدوا خلال الـ 24 ساعة الماضية، أربع هجمات شنتها القوات الأوكرانية، ما أدى إلى تدمير لواءين يضمان أكثر من 140 جنديا أوكرانيا.
وأشارت الدفاع الروسية، في بيانها، أن "إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، بلغ ما يصل إلى 140 عسكريا أوكرانيا، ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث سيارات".
كما صدت وحدات تابعة للقوات الروسية بدعم من الطيران والمدفعية، أربع هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواءين الميكانيكيين 65 و118 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية، بالقول: "بالإضافة إلى ذلك، تعرضت القوة البشرية والمعدات التابعة للواء الهجوم الجوي الميكانيكي 33 و اللواء 88 التابعين للقوات الأوكرانية، للنيران في بلدتي رابوتينو وفيربوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".