https://sputnikarabic.ae/20231118/برلمانية-لبنانية-تحذر-دخان-القنابل-الفوسفورية-التي-تطلقها-إسرائيل-يعطل-أعضاء-الجسم-1083260300.html
برلمانية لبنانية تحذر: دخان القنابل الفوسفورية التي تطلقها إسرائيل يعطل أعضاء الجسم
برلمانية لبنانية تحذر: دخان القنابل الفوسفورية التي تطلقها إسرائيل يعطل أعضاء الجسم
أكدت المتخصصة في علوم الكيمياء التحليلية والنائب في البرلمان اللبناني، الدكتورة نجاة صليبا، حاجة اللبنانيين إلى فصل الشتاء لأن المطر يغسل كل ما خلفته القذائف... 18.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-18T11:16+0000
2023-11-18T11:16+0000
2023-11-18T11:16+0000
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وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أوضحت صليبا أن مادة الفوسفور تندمج مع الأوكسجين في الهواء، إلا أنه سيحملها إلى مكان بعيد مما يخفف من الأضرار على لبنان، محذرة اللبنانيين القاطنين في البلدات الحدودية من الخروج إلى الهواء الطلق عند تعرض القرى القريبة منهم للقصف، لأنهم سيستنشقون دخان الفوسفور دون أن يشعروا ما قد يؤدي إلى تعطيل أعضاء الجسم.وختمت قائلة: "لا يمكن للحكومة أن تقذف مسؤولية التمديد على مجلس النواب لأن قرار التمديد تنفيذي وليس تشريعي، أي لا علاقة له بمجلس النواب".
https://sputnikarabic.ae/20231017/وكالة-أنباء-لبنان-إسرائيل-تقصف-المناطق-اللبنانية-الحدودية-بقنابل-فسفورية-1082089528.html
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العالم العربي, تقارير منوعات, حصري, قنابل الفسفور الأبيض, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة
العالم العربي, تقارير منوعات, حصري, قنابل الفسفور الأبيض, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة
برلمانية لبنانية تحذر: دخان القنابل الفوسفورية التي تطلقها إسرائيل يعطل أعضاء الجسم
حصري
أكدت المتخصصة في علوم الكيمياء التحليلية والنائب في البرلمان اللبناني، الدكتورة نجاة صليبا، حاجة اللبنانيين إلى فصل الشتاء لأن المطر يغسل كل ما خلفته القذائف الفوسفورية الإسرائيلية من تسربات وأضرار عالقة في الأراضي والمزروعات.
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أوضحت صليبا أن مادة الفوسفور تندمج مع الأوكسجين في الهواء، إلا أنه سيحملها إلى مكان بعيد
مما يخفف من الأضرار على لبنان، محذرة اللبنانيين القاطنين في البلدات الحدودية من الخروج إلى الهواء الطلق عند تعرض القرى القريبة منهم للقصف، لأنهم سيستنشقون دخان الفوسفور دون
أن يشعروا ما قد يؤدي إلى تعطيل أعضاء الجسم.
وأرشدت صليبا اللبنانيين إلى ضرورة غسل الغبار الناتج عن قنابل الفوسفور بالماء والصابون، إذ يساهم الصابون في تنظيف مادة الأسيد الصادرة عن مادة الفوسفور، موضحة أنه يمكن للكمامة أيضا أن تساهم في محاربة الجزيئات الناتجة عن المادة.
سياسياً، رأت صليبا أن ملف تمديد ولاية قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، "على نار حامية"، لافتة الى أن الجيش وقائده أدّيا مهامهما على أكمل وجه بالظروف والإمكانات المتاحة لهم، ما يتطلب التمديد لعون في هذه الظروف الاستثنائية.
وختمت قائلة: "لا يمكن للحكومة أن تقذف مسؤولية التمديد على مجلس النواب لأن قرار التمديد تنفيذي وليس تشريعي، أي لا علاقة له بمجلس النواب".