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https://sputnikarabic.ae/20231118/بيان-قمة-أبيك-الختامي-لم-يتطرق-للأزمة-الأوكرانية-أو-للصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-1083253032.html
بيان قمة "أبيك" الختامي لم يتطرق للأزمة الأوكرانية أو للصراع الفلسطيني الإسرائيلي
بيان قمة "أبيك" الختامي لم يتطرق للأزمة الأوكرانية أو للصراع الفلسطيني الإسرائيلي
أقر رؤساء الوفود المشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، بيانا خاليا من أوكرانيا على عكس البيان الختامي للعام الماضي. 18.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-18T06:02+0000
2023-11-18T06:02+0000
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وبحسب المصادر الإعلامية، فإن البيان الختامي للقمة التي جمعت قادة منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) لعام 2023، في سان فرانسيسكو الأمريكية، يهدف إلى "خلق مستقبل مرن ومستدام للجميع"، ولم يتطرق أبدا إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولا حتى إلى الأزمة الأوكرانية التي كانت حاضرة بقوة في اجتماع العام الماضي. وفي سياق متصل، أكد رئيس الوفد الروسي أن البيان الختامي لقمة سان فرانسيسكو يأخذ في الاعتبار موقف موسكو ولا يحتوي على "مواضيع سياسية سامة". وقال مصدر في أحد الوفود لوكالة "سبوتنيك" إن الولايات المتحدة تخلت عن التصريحات السياسية في البيان الختامي بسبب "الضغط الشديد من الأعضاء المسلمين في منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ".ويضم منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) 21 دولة بينها روسيا والولايات المتحدة والصين، وتستضيف الولايات المتحدة المنتدى هذا العام، حيث جرت القمة في الفترة من 11 إلى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في مدينة سان فرانسيسكو.
https://sputnikarabic.ae/20231118/رؤساء-الوفود-المشاركة-في-قمة-أبيك-يدعون-لخلق-بيئة-تجارية-واستثمارية-حرة-ونزيهة-1083251689.html
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بيان قمة "أبيك" الختامي لم يتطرق للأزمة الأوكرانية أو للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

06:02 GMT 18.11.2023
© Sputnikالاقتصادات التي تدخل ضمن "أبيك"
الاقتصادات التي تدخل ضمن أبيك - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2023
© Sputnik
تابعنا عبر
أقر رؤساء الوفود المشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، بيانا خاليا من أوكرانيا على عكس البيان الختامي للعام الماضي.
وبحسب المصادر الإعلامية، فإن البيان الختامي للقمة التي جمعت قادة منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) لعام 2023، في سان فرانسيسكو الأمريكية، يهدف إلى "خلق مستقبل مرن ومستدام للجميع"، ولم يتطرق أبدا إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولا حتى إلى الأزمة الأوكرانية التي كانت حاضرة بقوة في اجتماع العام الماضي.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الوفد الروسي أن البيان الختامي لقمة سان فرانسيسكو يأخذ في الاعتبار موقف موسكو ولا يحتوي على "مواضيع سياسية سامة".
الاقتصادات التي تدخل ضمن أبيك - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2023
رؤساء الوفود المشاركة في قمة "أبيك" يدعون لخلق بيئة تجارية واستثمارية حرة ونزيهة
03:23 GMT
وقال مصدر في أحد الوفود لوكالة "سبوتنيك" إن الولايات المتحدة تخلت عن التصريحات السياسية في البيان الختامي بسبب "الضغط الشديد من الأعضاء المسلمين في منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ".
ويضم منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) 21 دولة بينها روسيا والولايات المتحدة والصين، وتستضيف الولايات المتحدة المنتدى هذا العام، حيث جرت القمة في الفترة من 11 إلى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في مدينة سان فرانسيسكو.
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