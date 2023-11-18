https://sputnikarabic.ae/20231118/بيان-قمة-أبيك-الختامي-لم-يتطرق-للأزمة-الأوكرانية-أو-للصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-1083253032.html
بيان قمة "أبيك" الختامي لم يتطرق للأزمة الأوكرانية أو للصراع الفلسطيني الإسرائيلي
بيان قمة "أبيك" الختامي لم يتطرق للأزمة الأوكرانية أو للصراع الفلسطيني الإسرائيلي
أقر رؤساء الوفود المشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، بيانا خاليا من أوكرانيا على عكس البيان الختامي للعام الماضي. 18.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-18T06:02+0000
2023-11-18T06:02+0000
2023-11-18T06:02+0000
العالم
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وبحسب المصادر الإعلامية، فإن البيان الختامي للقمة التي جمعت قادة منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) لعام 2023، في سان فرانسيسكو الأمريكية، يهدف إلى "خلق مستقبل مرن ومستدام للجميع"، ولم يتطرق أبدا إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولا حتى إلى الأزمة الأوكرانية التي كانت حاضرة بقوة في اجتماع العام الماضي. وفي سياق متصل، أكد رئيس الوفد الروسي أن البيان الختامي لقمة سان فرانسيسكو يأخذ في الاعتبار موقف موسكو ولا يحتوي على "مواضيع سياسية سامة". وقال مصدر في أحد الوفود لوكالة "سبوتنيك" إن الولايات المتحدة تخلت عن التصريحات السياسية في البيان الختامي بسبب "الضغط الشديد من الأعضاء المسلمين في منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ".ويضم منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) 21 دولة بينها روسيا والولايات المتحدة والصين، وتستضيف الولايات المتحدة المنتدى هذا العام، حيث جرت القمة في الفترة من 11 إلى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في مدينة سان فرانسيسكو.
https://sputnikarabic.ae/20231118/رؤساء-الوفود-المشاركة-في-قمة-أبيك-يدعون-لخلق-بيئة-تجارية-واستثمارية-حرة-ونزيهة-1083251689.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بيان قمة "أبيك" الختامي لم يتطرق للأزمة الأوكرانية أو للصراع الفلسطيني الإسرائيلي
أقر رؤساء الوفود المشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، بيانا خاليا من أوكرانيا على عكس البيان الختامي للعام الماضي.
وبحسب المصادر الإعلامية، فإن البيان الختامي للقمة التي جمعت قادة منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) لعام 2023، في سان فرانسيسكو الأمريكية، يهدف إلى "خلق مستقبل مرن ومستدام للجميع"، ولم يتطرق أبدا إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولا حتى إلى الأزمة الأوكرانية التي كانت حاضرة بقوة في اجتماع العام الماضي.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الوفد الروسي أن البيان الختامي لقمة سان فرانسيسكو يأخذ في الاعتبار موقف موسكو ولا يحتوي على "مواضيع سياسية سامة".
وقال مصدر في أحد الوفود لوكالة "سبوتنيك" إن الولايات المتحدة تخلت عن التصريحات السياسية في البيان الختامي بسبب "الضغط الشديد من الأعضاء المسلمين في منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ".
ويضم منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) 21 دولة بينها روسيا والولايات المتحدة والصين، وتستضيف الولايات المتحدة المنتدى هذا العام، حيث جرت القمة في الفترة من 11 إلى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في مدينة سان فرانسيسكو.