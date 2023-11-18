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https://sputnikarabic.ae/20231118/تركيا-سنحول-الحبوب-الروسية-إلى-دقيق-ونرسلها-إلى-الدول-الأفريقية-1083258166.html
تركيا: سنحول الحبوب الروسية إلى دقيق ونرسلها إلى الدول الأفريقية
تركيا: سنحول الحبوب الروسية إلى دقيق ونرسلها إلى الدول الأفريقية
أعلن وزير الزراعة والغابات التركي، إبراهيم يوماكلي، أن بلاده تعتزم تحويل الحبوب الروسية إلى الطحين وإرسالها إلى الدول الأفريقية المحتاجة، وذلك من خلال آليات... 18.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-18T09:54+0000
2023-11-18T09:54+0000
العالم
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وقال الوزير يوماكلي: "الرئيس رجب طيب أردوغان أعلن في وقت سابق أن الحبوب الروسية على شكل طحين سيتم إرسالها إلى الدول الأفريقية، حيث ستقوم تركيا بهذه العملية وسيتم نقل الطحين عبر آليات مختلفة إلى الدول الأفريقية".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن نية روسيا إرسال حبوب مجانية كمساعدات إنسانية إلى ست دول إفريقية مدرجة على قائمة برنامج الغذاء العالمي، وذلك خلال القمة الروسية الإفريقية في يوليو/ تموز الماضي.ومن جهته، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة تدعم المبادرة، وستقوم مع قطر بتسهيل تجهيز وتسليم الحبوب الروسية إلى البلدان المحتاجة.وفي هذا الصدد، قال وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، يوم أمس الجمعة، أن أول سفينتين محملتين بالقمح غادرتا إلى الصومال وبوركينا فاسو من روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20231012/طهران-تعرض-على-موسكو-ممرات-آمنة-لتصدير-الحبوب-الروسية-1081922500.html
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العالم

تركيا: سنحول الحبوب الروسية إلى دقيق ونرسلها إلى الدول الأفريقية

09:54 GMT 18.11.2023
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورالزراعة الروسية
الزراعة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2023
© Sputnik . Igor Zarembo
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أعلن وزير الزراعة والغابات التركي، إبراهيم يوماكلي، أن بلاده تعتزم تحويل الحبوب الروسية إلى الطحين وإرسالها إلى الدول الأفريقية المحتاجة، وذلك من خلال آليات وطرق مختلفة.
وقال الوزير يوماكلي: "الرئيس رجب طيب أردوغان أعلن في وقت سابق أن الحبوب الروسية على شكل طحين سيتم إرسالها إلى الدول الأفريقية، حيث ستقوم تركيا بهذه العملية وسيتم نقل الطحين عبر آليات مختلفة إلى الدول الأفريقية".
جمع محصول الحبوب في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2023
طهران تعرض على موسكو ممرات آمنة لتصدير الحبوب الروسية
12 أكتوبر, 06:41 GMT
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن نية روسيا إرسال حبوب مجانية كمساعدات إنسانية إلى ست دول إفريقية مدرجة على قائمة برنامج الغذاء العالمي، وذلك خلال القمة الروسية الإفريقية في يوليو/ تموز الماضي.
ومن جهته، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة تدعم المبادرة، وستقوم مع قطر بتسهيل تجهيز وتسليم الحبوب الروسية إلى البلدان المحتاجة.
وفي هذا الصدد، قال وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، يوم أمس الجمعة، أن أول سفينتين محملتين بالقمح غادرتا إلى الصومال وبوركينا فاسو من روسيا.
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