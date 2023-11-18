https://sputnikarabic.ae/20231118/تعيين-وزير-الخارجية-الجزائري-السابق-رمطان-لعمامرة-مبعوثا-أمميا-إلى-السودان-1083251189.html
تعيين وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة مبعوثا أمميا إلى السودان
تعيين وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة مبعوثا أمميا إلى السودان
عين الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة مبعوثا شخصيا إلى السودان. 18.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-18T00:40+0000
2023-11-18T00:40+0000
2023-11-18T00:54+0000
رمطان لعمامرة
منظمة الأمم المتحدة
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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الجزائر - سبوتنيك. وذكرت الأمم المتحدة على موقعها الرسمي، أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، عين الدبلوماسي الجزائري رمطان لعمامرة مبعوثا شخصيا إلى السودان.من جانبه، قال المتحدث الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن مقر المبعوث الشخصي رمطان لعمامرة لن يقيم في السودان.كما أكد أن الأمم المتحدة ستواصل الانخراط، بشكل وثيق، مع كافة الجهات الفاعلة، بما في ذلك السلطات السودانية وأعضاء مجلس الأمن لتوضيح الخطوات المقبلة.ويأتي تعيين لعمامرة بعد قرابة شهرين من استقالة المبعوث الأممي السابق إلى السودان فولكر بيرتيس، عقب إعلانه شخصا غير مرغوب فيه من قبل الخارجية السودانية.وشغل رمطان لعمامرة منصب وزير الخارجية في 3 حكومات بالجزائر فضلا عن شغله منصب سفير الجزائر في واشنطن، كما كان عضوا في عدة مجموعات دولية معنية بالوساطة وإحلال السلام.
https://sputnikarabic.ae/20230316/الرئيس-الجزائري-يعفي-وزير-الخارجية-من-منصبه-ضمن-تعديل-حكومي-يشمل-عددا-من-الوزراء-1074824028.html
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رمطان لعمامرة, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, أخبار السودان اليوم
رمطان لعمامرة, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, أخبار السودان اليوم
تعيين وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة مبعوثا أمميا إلى السودان
00:40 GMT 18.11.2023 (تم التحديث: 00:54 GMT 18.11.2023)
عين الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة مبعوثا شخصيا إلى السودان.
الجزائر - سبوتنيك. وذكرت الأمم المتحدة على موقعها الرسمي، أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، عين الدبلوماسي الجزائري رمطان لعمامرة
مبعوثا شخصيا إلى السودان.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن مقر المبعوث الشخصي رمطان لعمامرة لن يقيم في السودان.
وأفاد دوجاريك باستلام خطاب من الحكومة السودانية، أعلنت فيه قرارها بإنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة في السودان "يونيتامس".
كما أكد أن الأمم المتحدة ستواصل الانخراط، بشكل وثيق، مع كافة الجهات الفاعلة، بما في ذلك السلطات السودانية وأعضاء مجلس الأمن لتوضيح الخطوات المقبلة.
ويأتي تعيين لعمامرة بعد قرابة شهرين من استقالة المبعوث الأممي السابق إلى السودان فولكر بيرتيس، عقب إعلانه شخصا غير مرغوب فيه من قبل الخارجية السودانية.
وشغل رمطان لعمامرة منصب وزير الخارجية في 3 حكومات بالجزائر فضلا عن شغله منصب سفير الجزائر في واشنطن، كما كان عضوا في عدة مجموعات دولية معنية بالوساطة وإحلال السلام.