https://sputnikarabic.ae/20231118/تعيين-وزير-الخارجية-الجزائري-السابق-رمطان-لعمامرة-مبعوثا-أمميا-إلى-السودان-1083251189.html

تعيين وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة مبعوثا أمميا إلى السودان

تعيين وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة مبعوثا أمميا إلى السودان

عين الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة مبعوثا شخصيا إلى السودان. 18.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-18T00:40+0000

2023-11-18T00:40+0000

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رمطان لعمامرة

منظمة الأمم المتحدة

العالم العربي

أخبار السودان اليوم

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الجزائر - سبوتنيك. وذكرت الأمم المتحدة على موقعها الرسمي، أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، عين الدبلوماسي الجزائري رمطان لعمامرة مبعوثا شخصيا إلى السودان.من جانبه، قال المتحدث الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن مقر المبعوث الشخصي رمطان لعمامرة لن يقيم في السودان.كما أكد أن الأمم المتحدة ستواصل الانخراط، بشكل وثيق، مع كافة الجهات الفاعلة، بما في ذلك السلطات السودانية وأعضاء مجلس الأمن لتوضيح الخطوات المقبلة.ويأتي تعيين لعمامرة بعد قرابة شهرين من استقالة المبعوث الأممي السابق إلى السودان فولكر بيرتيس، عقب إعلانه شخصا غير مرغوب فيه من قبل الخارجية السودانية.وشغل رمطان لعمامرة منصب وزير الخارجية في 3 حكومات بالجزائر فضلا عن شغله منصب سفير الجزائر في واشنطن، كما كان عضوا في عدة مجموعات دولية معنية بالوساطة وإحلال السلام.

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رمطان لعمامرة, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, أخبار السودان اليوم