https://sputnikarabic.ae/20231118/جنرال-أوكراني-الغرب-مصدوم-من-نتائج-الهجوم-المضاد-1083272748.html
جنرال أوكراني: الغرب مصدوم من نتائج "الهجوم المضاد"
جنرال أوكراني: الغرب مصدوم من نتائج "الهجوم المضاد"
صرّح العقيد السابق في جهاز أمن الدولة الأوكراني، أوليغ ستاريكوف، أن الغرب يشعر بالصدمة إزاء نتيجة الهجوم المضاد ولا يعرفون كيف يتصرفون. 18.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-18T18:34+0000
2023-11-18T18:34+0000
2023-11-18T18:34+0000
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وقال ستاريكوف: "الغرب في حالة صدمة. الآن لا يعرفون كيف يخرجون من هذا الوضع. لا يعرفون ماذا يفعلون. هل ترى ماذا يفعلون الآن؟ إنهم يفكرون فيما إذا كانوا سيتبرعون بالمال أم لا، الاستمرار في تمويل أوكرانيا أم لا؟".وأشار ستاريكوف إلى أن الوضع الصعب يتطور بالنسبة للقوات الأوكرانية على الجبهة، حيث تعمل روسيا على زيادة الإنتاج الصناعي العسكري، وزيادة الضغط على الجيش الأوكراني في المنطقة العسكرية الشمالية الغربية.تشن القوات الأوكرانية هجومًا مضادًا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة. ولكن، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال هذا الوقت، لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. ويشير الخبراء العسكريون الغربيون بشكل خاص إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة بسببها.
https://sputnikarabic.ae/20231118/ضابط-أمريكي-يكشف-عن-مصير-دبابات-أبرامز-وتشالنجر-في-أوكرانيا-1083271684.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
جنرال أوكراني: الغرب مصدوم من نتائج "الهجوم المضاد"
صرّح العقيد السابق في جهاز أمن الدولة الأوكراني، أوليغ ستاريكوف، أن الغرب يشعر بالصدمة إزاء نتيجة الهجوم المضاد ولا يعرفون كيف يتصرفون.
وقال ستاريكوف: "الغرب في حالة صدمة. الآن لا يعرفون كيف يخرجون من هذا الوضع. لا يعرفون ماذا يفعلون. هل ترى ماذا يفعلون الآن؟ إنهم يفكرون فيما إذا كانوا سيتبرعون بالمال أم لا، الاستمرار في تمويل أوكرانيا أم لا؟".
ووفقا لستاريكوف، فقد ارتكب السياسيون الأوكرانيون خطأ فادحا من خلال نشر رواية مفادها أن القوات الأوكرانية ستكون قادرة على الاستيلاء على الأراضي الروسية والوصول إلى شبه جزيرة القرم.
وأشار ستاريكوف إلى أن الوضع الصعب يتطور بالنسبة للقوات الأوكرانية على الجبهة، حيث تعمل روسيا على زيادة الإنتاج الصناعي العسكري، وزيادة الضغط على الجيش الأوكراني في المنطقة العسكرية الشمالية الغربية.
تشن القوات الأوكرانية هجومًا مضادًا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة. ولكن، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال هذا الوقت، لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. ويشير الخبراء العسكريون الغربيون بشكل خاص إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة بسببها.