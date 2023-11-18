https://sputnikarabic.ae/20231118/حزب-الله-اللبناني-يعلن-استهداف-موقعين-إسرائيليين-قرب-الحدود-بصواريخ-موجهة-1083256468.html

"حزب الله" يعلن استهداف موقعين إسرائيليين قرب الحدود اللبنانية بصواريخ موجهة

"حزب الله" يعلن استهداف موقعين إسرائيليين قرب الحدود اللبنانية بصواريخ موجهة

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، عن قصف موقع "حدب البستان" و "الراهب" الإسرائيليين، قرب الحدود اللبنانية الجنوبية. 18.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-18T08:51+0000

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وقال الحزب، في بيان له، إنه "استهدف الموقع‏ بصواريخ موجهة"، مضيفا أنه "حقق إصابات مباشرة في الموقع". كما أعلن "حزب الله"، استهداف موقع "الراهب" الإسرائيلي، المقابل لبلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.وأعلن "حزب الله"، في وقت سابق من اليوم السبت، إسقاط طائرة إسرائيلية من طراز "هيرمز 450"، بواسطة صاروخ أرض – جو.وجاء في بيان "حزب الله": "تعلن المقاومة ‌‏الإسلامية عن إسقاط طائرة إسرائيلية معادية من نوع هيرميز 450 وهي طائرة مسيرة قتالية ‏متعددة المهام بواسطة صاروخ أرض جو أطلقه مجاهدوها، عند الساعة 1:45 من فجر يوم السبت ‏الواقع في 18-11-2023".وأشار البيان إلى أن حطام الطائرة قد شوهد "يتساقط فوق منطقة أصبع الجليل"، منوها إلى أن هذا الاستهداف جاء "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم السبت، اعتراض صاروخ "أرض - جو"، أُطلق من لبنان باتجاه طائرة مسيرة إسرائيلية.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "عقب التقرير الأولي بشأن تفعيل صافرات الإنذار شمالي إسرائيل، اعترضت منظومة الدفاع الجوي بنجاح صاروخ "أرض - جو" أُطلق من لبنان، باتجاه طائرة مسيرة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي".وأضاف الجيش الإسرائيلي، أن "صافرات الإنذار دوت بسبب إطلاق صواريخ اعتراضية لاعتراض الصاروخ، الذي أُطلق من لبنان".وتشهد الحدود اللبنانية توترا كبيرا وتبادلًا لعمليات الاستهداف بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، على خلفية عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20231115/من-لبنان-إلى-اليمن-هل-يدفع-تصعيد-محور-المقاومة-إلى-وقف-الحرب-الإسرائيلية-في-غزة؟-1083183613.html

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