https://sputnikarabic.ae/20231118/حزب-الله-يسقط-طائرة-هيرمز-450-إسرائيلية-متعددة-المهام---1083252512.html
"حزب الله" يسقط طائرة "هيرمز 450" إسرائيلية متعددة المهام
"حزب الله" يسقط طائرة "هيرمز 450" إسرائيلية متعددة المهام
أعلن "حزب الله" اللبناني، صباح اليوم السبت، إسقاط طائرة إسرائيلية من طراز "هيرمز 450"، بواسطة صاروخ أرض – جو. 18.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-18T05:26+0000
2023-11-18T05:26+0000
2023-11-18T05:45+0000
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وجاء في بيان "حزب الله": "تعلن المقاومة الاسلامية عن إسقاط طائرة إسرائيلية معادية من نوع هيرميز 450 وهي طائرة مسيرة قتالية متعددة المهام بواسطة صاروخ أرض جو أطلقه مجاهدوها عند الساعة 1:45 من فجر يوم السبت الواقع في 18-11-2023".ونوه البيان إلى أن هذا الاستهداف جاء "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، قبل ساعات، اعتراض صاروخ "أرض - جو" أُطلق من لبنان باتجاه طائرة مسيرة إسرائيلية.وأضاف الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار دوت بسبب إطلاق صواريخ اعتراضية لاعتراض الصاروخ الذي أُطلق من لبنان.كان "حزب الله" أعلن في بيان، أمس الجمعة، استهداف 6 مواقع تابعة للقوات الإسرائيلية في مناطق مختلفة، بعد استهداف 3 مواقع في التوقيت نفسه قبلها بساعات.وتشهد الحدود اللبنانية توترا كبيرا وتبادلًا لعمليات الاستهداف بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، على خلفية عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
https://sputnikarabic.ae/20231117/حزب-الله-يعلن-استهداف-6-مواقع-إسرائيلية-بعد-ضرب-3-تجمعات-صباحا--عاجل-1083240371.html
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العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, أخبار حزب الله
العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, أخبار حزب الله
"حزب الله" يسقط طائرة "هيرمز 450" إسرائيلية متعددة المهام
05:26 GMT 18.11.2023 (تم التحديث: 05:45 GMT 18.11.2023)
أعلن "حزب الله" اللبناني، صباح اليوم السبت، إسقاط طائرة إسرائيلية من طراز "هيرمز 450"، بواسطة صاروخ أرض – جو.
وجاء في بيان "حزب الله": "تعلن المقاومة الاسلامية عن إسقاط طائرة إسرائيلية معادية من نوع هيرميز 450 وهي طائرة مسيرة قتالية متعددة المهام بواسطة صاروخ أرض جو أطلقه مجاهدوها عند الساعة 1:45 من فجر يوم السبت الواقع في 18-11-2023".
وأشار البيان إلى أن حطام الطائرة قد شوهد "يتساقط فوق منطقة أصبع الجليل".
ونوه البيان إلى أن هذا الاستهداف جاء "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، قبل ساعات، اعتراض صاروخ "أرض - جو" أُطلق من لبنان باتجاه طائرة مسيرة إسرائيلية.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "عقب التقرير الأولي بشأن تفعيل صافرات الإنذار في شمال إسرائيل، اعترضت منظومة الدفاع الجوي بنجاح صاروخ أرض-جو أُطلق من لبنان باتجاه طائرة مسيرة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي".
وأضاف الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار دوت بسبب إطلاق صواريخ اعتراضية لاعتراض الصاروخ الذي أُطلق من لبنان.
كان "حزب الله" أعلن في بيان، أمس الجمعة، استهداف 6 مواقع تابعة للقوات الإسرائيلية في مناطق مختلفة، بعد استهداف 3 مواقع في التوقيت نفسه قبلها بساعات.
وتشهد الحدود اللبنانية توترا كبيرا وتبادلًا لعمليات الاستهداف بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، على خلفية عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.