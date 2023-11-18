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https://sputnikarabic.ae/20231118/حزب-الله-ينشر-مشاهد-لاستهداف-عدد-من-المواقع-العسكرية-الإسرائيلية-فيديو-1083263707.html
"حزب الله" ينشر مشاهد لاستهداف عدد من المواقع العسكرية الإسرائيلية... فيديو
"حزب الله" ينشر مشاهد لاستهداف عدد من المواقع العسكرية الإسرائيلية... فيديو
نشر الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" اللبناني، مقاطع فيديو توثق استهداف عدد من المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية. 18.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-18T12:51+0000
2023-11-18T13:33+0000
العالم العربي
طوفان الأقصى
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وأظهرت اللقطات المصورة من قبل "حزب الله"، عمليات استهداف عدد من المواقع العسكرية الإسرائيلية، حيث قامت مجموعات تابعة للقوات الصاروخية في الحزب باستخدام صواريخ وقاذفات من طراز "كورنيت" المضادة للدبابات لضرب المواقع الإسرائيلية.وفي سياق آخر، أعلن "حزب الله" عن إسقاط طائرة إسرائيلية معادية من نوع "هيرميز 450" وهي طائرة مسيرة قتالية ‏متعددة المهام بواسطة صاروخ "أرض جو" تم إطلاقه من إحدى المواقع، وقد شوهد حطامها يتساقط فوق منطقة "أصبع الجليل".وتشهد الحدود اللبنانية توترا كبيرا وتبادلًا لعمليات الاستهداف بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، على خلفية عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20231118/سرايا-القدس-تعلن-تدمير-دبابتين-إسرائيليتين-وجرافة--1083254828.html
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العالم العربي, طوفان الأقصى
العالم العربي, طوفان الأقصى

"حزب الله" ينشر مشاهد لاستهداف عدد من المواقع العسكرية الإسرائيلية... فيديو

12:51 GMT 18.11.2023 (تم التحديث: 13:33 GMT 18.11.2023)
© AFP 2023 / STRقدرات حزب الله اللناني الصاروخية
قدرات حزب الله اللناني الصاروخية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2023
© AFP 2023 / STR
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نشر الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" اللبناني، مقاطع فيديو توثق استهداف عدد من المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية.
وأظهرت اللقطات المصورة من قبل "حزب الله"، عمليات استهداف عدد من المواقع العسكرية الإسرائيلية، حيث قامت مجموعات تابعة للقوات الصاروخية في الحزب باستخدام صواريخ وقاذفات من طراز "كورنيت" المضادة للدبابات لضرب المواقع الإسرائيلية.
وفي سياق آخر، أعلن "حزب الله" عن إسقاط طائرة إسرائيلية معادية من نوع "هيرميز 450" وهي طائرة مسيرة قتالية ‏متعددة المهام بواسطة صاروخ "أرض جو" تم إطلاقه من إحدى المواقع، وقد شوهد حطامها يتساقط فوق منطقة "أصبع الجليل".
توغل دبابات إسرائيلية في الجولان (صورة أرشيفية) - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2023
"سرايا القدس" تعلن تدمير دبابتين إسرائيليتين وجرافة
07:33 GMT
وتشهد الحدود اللبنانية توترا كبيرا وتبادلًا لعمليات الاستهداف بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، على خلفية عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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