https://sputnikarabic.ae/20231118/دوامة-غامضة-على-القمر-وعلماء-يضعون-تفسيرات-صور-وفيديو--1083266054.html

دوامة "غامضة" على القمر وعلماء يضعون تفسيرات لها... صور وفيديو

دوامة "غامضة" على القمر وعلماء يضعون تفسيرات لها... صور وفيديو

أكد علماء في دراسة وثيقة للميزات الغامضة المعروفة باسم "الدوامات القمرية" التي تظهر على سطح القمر، أن اثنتين منها على الأقل مرتبطة بتضاريسه. 18.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-18T14:03+0000

2023-11-18T14:03+0000

2023-11-18T14:11+0000

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وذكرت مجلة علمية بأن هذا الدليل يمكن أن يساعد العلماء على معرفة أسباب هذه التجعيدات اللامعة الظاهرة على القمر، والتي لا يزال أصلها بعيد عن التفسير.وقال عالم الكواكب، جون ويريش، من معهد علوم الكواكب، إن "التفسير القانوني للدوامات القمرية، هو أن التضاريس ليس لها أي تأثير على موقع الدوامة أو شكلها".ووجد فريق بقيادة عالمة الكواكب، ديبورا دومينغو، من معهد علوم الكواكب، أنه "في الدوامة في منطقة تعرف باسم "ماري إنجيني"، تكون الخطوط الساطعة أقل من الممرات الداكنة بينهما بنحو 2 إلى 3 أمتار (6.6 إلى 9.8 أقدام)".ويعد العثور على هذه "الدوامة" مرة واحدة أمرًا مثيرًا للاهتمام، ولكنه ليس كافيًا لتحديد الارتباط. لذلك، قام ويريش، وزملاؤه بإجراء تحقيق حول دوامة أخرى، المعروفة باسم "راينر غاما"، وأخذوا البيانات من كاميرا مركبة الاستطلاع القمرية، وعالجوها باستخدام مجموعة تتضمن التعلم الآلي لاستخلاص تضاريس السطح بدقة عالية.وكانت نتائجهم مشابهة لتلك التي شوهدت في الدوامة، التي شوهدت في منطقة "ماري إنجيني".وقال ويريش: "في هذه الورقة قمنا بدراسة راينر غاما، ووجدنا أن المناطق المضيئة أقل بنحو 4 أمتار (13 قدمًا) من المناطق المظلمة".وتابع: "الأمر ليس بهذه البساطة لأن المناطق المضيئة تكون أقل بشكل موحد من المناطق المظلمة. إذا كان الأمر كذلك، فسيكون من السهل إثبات هذه العلاقة بين التضاريس والدوامة من خلال مقارنة خريطة الارتفاع بصورة الدوامة، وبدلًا من ذلك، هذه العلاقة تظهر فقط عندما نقارن متوسط ارتفاع المناطق المضيئة ومتوسط ارتفاع المناطق المظلمة".وأضاف ويريش: "هناك العديد من الفرضيات حول عملية تكوينها، كل فرضية لها ملاحظات تدعمها، ولكن هناك أيضًا ملاحظات أخرى تتعارض معها".وختم ويريش، بالقول: "نظرًا لعدم وجود فهم كامل لكيفية تشكل هذه الدوامات، فإننا لا نفهم تمامًا القصة التي يمكن أن تخبرنا بها عن القمر. يمكن أن يتضمن تشكيلها مجموعة من العمليات المفهومة جيدًا والتي تتفاعل معًا، أو غير معروفة حاليًا. إن الأشياء أو الظواهر غير العادية هي في بعض الأحيان المفتاح للحصول على معرفة أعمق، ولهذا السبب فإن الدوامات القمرية مثيرة للاهتمام للغاية".

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