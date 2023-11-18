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https://sputnikarabic.ae/20231118/روسيا-ترسل-دفعة-جديدة-من-المساعدات-الإنسانية-إلى-قطاع-غزة-1083251986.html
روسيا ترسل دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
روسيا ترسل دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم السبت، إرسال 30 طنا من المساعدات الإنسانية إلى مصر تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة. 18.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-18T04:46+0000
2023-11-18T04:46+0000
روسيا
طوفان الأقصى
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وقالت الطوارئ الروسية في بيان: "تعتزم وزارة الطوارئ الروسية إيصال 30 طنا أخرى من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة".وأضافت الوزارة أن "الجسر الجوي لإيصال المساعدات الإنسانية تم تنظيمه بتوجيه من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وبتكليف من وزير الطوارئ الروسي، ألكسندر كورينكوف".وأشارت الطوارئ الروسية إلى أن طائرة من طراز "إل-76" تحمل المساعدات أقلعت من مطار غروزني متوجهة إلى مطار العريش في مصر، وتشمل المساعدات مراتب، ووسائد، وغذاء للأطفال، ومواد أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20231113/وزارة-الطوارئ-الروسية-98-مواطنا-روسيا-عبروا-معبر-رفح-من-غزة-فيديو-1083110048.html
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روسيا, طوفان الأقصى
روسيا, طوفان الأقصى

روسيا ترسل دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

04:46 GMT 18.11.2023
© Sputnik . Ministry of Emergency Situations of Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورإجلاء الرعايا الروس من قطاع غزة من قبل وزارة الطوارئ الروسية، معبر رفح
إجلاء الرعايا الروس من قطاع غزة من قبل وزارة الطوارئ الروسية، معبر رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2023
© Sputnik . Ministry of Emergency Situations of Russian Federation
/
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم السبت، إرسال 30 طنا من المساعدات الإنسانية إلى مصر تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.
وقالت الطوارئ الروسية في بيان: "تعتزم وزارة الطوارئ الروسية إيصال 30 طنا أخرى من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة".
وأضافت الوزارة أن "الجسر الجوي لإيصال المساعدات الإنسانية تم تنظيمه بتوجيه من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وبتكليف من وزير الطوارئ الروسي، ألكسندر كورينكوف".
إجلاء الرعايا الروس من قطاع غزة من قبل وزارة الطوارئ الروسية، معبر رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2023
وزارة الطوارئ الروسية: 98 مواطنا روسيا عبروا معبر "رفح" من غزة... فيديو
13 نوفمبر, 12:37 GMT
وأشارت الطوارئ الروسية إلى أن طائرة من طراز "إل-76" تحمل المساعدات أقلعت من مطار غروزني متوجهة إلى مطار العريش في مصر، وتشمل المساعدات مراتب، ووسائد، وغذاء للأطفال، ومواد أخرى.
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