https://sputnikarabic.ae/20231118/صاروخ-يضرب-مجموعة-مشاة-أوكرانية-أثناء-محاولتها-التقدم-باتجاه-مقر-روسي-فيديو--1083256680.html
صاروخ يضرب مجموعة مشاة أوكرانية أثناء محاولتها التقدم باتجاه مقر روسي... فيديو
صاروخ يضرب مجموعة مشاة أوكرانية أثناء محاولتها التقدم باتجاه مقر روسي... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر قيام القوات الروسية بتحييد مجموعة مسلحة أوكرانية أثناء الحركة على محور أرتيوموفسك. 18.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-18T09:03+0000
2023-11-18T09:03+0000
2023-11-18T09:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد التي نشرتها الدفاع الروسية على "تلغرام"، قيام وحدات روسية تابعة للقوات المجوقلة بتوجيه ضربة مباشرة لمجموعة المشاة الأوكرانية باستخدام صاروخ موجه.أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، التصدي لـ 33 هجمة نفذتها القوات الأوكرانية، وتكبيدها خسائر بالأرواح بلغت أكثر من 1810 عسكريين بين قتيل وجريح وتدمير معدات عسكرية على محور دونيتسك خلال الأسبوع المنصرم.وبدأت كييف ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك؛ حيث دفعت بألوية قتالية دربها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومسلحة بمعدات عسكرية غربية متطورة، لكنها فشلت فشلا ذريعا بتحقيق أي تقدم يذكر.وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا.اقرأ أيضا: المدفعية الروسية تدمر معقلا للجيش الأوكراني بضربة دقيقة... فيديواقرأ أيضا: القوات الروسية تجري تدريبات واسعة على إنشاء جسور عائمة في منطقة العميلة العسكرية الخاصة
https://sputnikarabic.ae/20231118/مسؤول-أوكراني-سابق-تم-إبلاغ-زيلينسكي-بالفعل-بتخفيض-الدعم-الغربي-1083254297.html
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رصد عسكري
صاروخ يضرب مجموعة مشاة أوكرانية أثناء محاولتها التقدم باتجاه مقر روسي... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر قيام القوات الروسية بتحييد مجموعة مسلحة أوكرانية أثناء الحركة على محور أرتيوموفسك.
وتظهر المشاهد التي نشرتها الدفاع الروسية على "تلغرام"، قيام وحدات روسية تابعة للقوات المجوقلة بتوجيه ضربة مباشرة لمجموعة المشاة الأوكرانية باستخدام صاروخ موجه.
وبحسب الدفاع الروسية، فقد تم القضاء على المجموعة الأوكرانية خلال محاولتها التقدم باتجاه مقر تابع للقوات الروسية في اتجاه أتيوموفسك.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، التصدي لـ 33 هجمة نفذتها القوات الأوكرانية، وتكبيدها خسائر بالأرواح بلغت أكثر من 1810 عسكريين بين قتيل وجريح وتدمير معدات عسكرية على محور دونيتسك خلال الأسبوع المنصرم.
وجاء في تقرير الوزارة عن أسبوع لسير العملية العسكرية الخاصة: "على محور دونيتسك وخلال الفترة المذكورة (أسبوع)، تم التصدي لـ 33 هجمة للعدو واستهداف أفراد وآليات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مارينكا، وكورديوموفكا، ورازدولوفكا، وأندرييفكا، وكليشييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. بلغت خسائر العدو على هذا المحور أكثر من 1810 عسكريين بين قتيل وجريح، وتدمير دبابتين و15 عربة قتال مدرعة و24 سيارة و22 مدفعاً ميدانياً".
وبدأت كييف ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك؛ حيث دفعت بألوية قتالية دربها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ومسلحة بمعدات عسكرية غربية متطورة، لكنها فشلت فشلا ذريعا بتحقيق أي تقدم يذكر.
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا.