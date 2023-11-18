https://sputnikarabic.ae/20231118/ضابط-أمريكي-يكشف-عن-مصير-دبابات-أبرامز-وتشالنجر-في-أوكرانيا-1083271684.html
ضابط أمريكي يكشف عن مصير دبابات "أبرامز" و"تشالنجر" في أوكرانيا
ضابط أمريكي يكشف عن مصير دبابات "أبرامز" و"تشالنجر" في أوكرانيا
أفاد ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن القوات الأوكرانية تحتفظ بالدبابات الغربية في الاحتياط خوفًا من تدميرها على يد الجيش الروسي. 18.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-18T17:26+0000
2023-11-18T17:26+0000
2023-11-18T17:26+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103670/94/1036709488_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_df5d8f3ddf1f04b67627aed2e3894e61.jpg
وقال ريتر: "استخدام "أبرامز" سيكون مجرد انتحار. لقد زودناهم بـ31 دبابة، لكنهم لا يستطيعون استخدامها حرفيًا".وقال ريتر، خلال مقابلة مع قناة "Ask The Inspector" على "يوتيوب": "القوات الأوكرانية تحتفظ ليس فقط بدبابات "إم 1 أبرامز" في الاحتياط، ولكن أيضًا بدبابات "تشالنجر 2" البريطانية، والتي طالبت القيادة بإزالتها إلى الخلف بعد تدمير عدة وحدات في ساحة المعركة".وتابع ريتر: "نظرا للتضاريس في منطقة الصراع، فإن استخدام الدبابات الغربية غير فعال".ومنذ بداية شهر يونيو/ حزيران الماضي، تحاول القوات المسلحة الأوكرانية التقدم في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث قامت بإرسال ألوية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات عسكرية غربية إلى ساحة المعركة، لكنها لم تتمكن من تحقيق النجاح في أي من قطاعات الجبهة.
https://sputnikarabic.ae/20231118/البحرية-الروسية-تدمر-زورق-إنزال-سريع-و7-زوارق-مسيرة-أوكرانية-في-البحر-الأسود--1083262342.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103670/94/1036709488_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_23befeb57680ac13b369be4238896573.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
ضابط أمريكي يكشف عن مصير دبابات "أبرامز" و"تشالنجر" في أوكرانيا
أفاد ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن القوات الأوكرانية تحتفظ بالدبابات الغربية في الاحتياط خوفًا من تدميرها على يد الجيش الروسي.
وقال ريتر: "استخدام "أبرامز" سيكون مجرد انتحار. لقد زودناهم بـ31 دبابة، لكنهم لا يستطيعون استخدامها حرفيًا".
وتابع ريتر: "في هذا الطقس، سوف تعلق (الدبابات) على الفور في الوحل، وستصل "لانتسيت" وتدمرهم، ولا نريد أن نرى دبابة أمريكية تحترق".
وقال ريتر، خلال مقابلة مع قناة "Ask The Inspector" على "يوتيوب": "القوات الأوكرانية تحتفظ ليس فقط بدبابات "إم 1 أبرامز" في الاحتياط، ولكن أيضًا بدبابات "تشالنجر 2" البريطانية، والتي طالبت القيادة بإزالتها إلى الخلف بعد تدمير عدة وحدات في ساحة المعركة".
وتابع ريتر: "نظرا للتضاريس في منطقة الصراع، فإن استخدام الدبابات الغربية غير فعال".
ومنذ بداية شهر يونيو/ حزيران الماضي، تحاول القوات المسلحة الأوكرانية التقدم في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، حيث قامت بإرسال ألوية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات عسكرية غربية إلى ساحة المعركة، لكنها لم تتمكن من تحقيق النجاح في أي من قطاعات الجبهة.