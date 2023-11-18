https://sputnikarabic.ae/20231118/طبيب-روسي-يكشف-عن-الأطعمة-التي-ترفع-خطر-الإصابة-بسرطان-القولون-1083271434.html
طبيب روسي يكشف عن الأطعمة التي ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون
طبيب روسي يكشف عن الأطعمة التي ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون
كشف الطبيب الروسي المختص في أمراض الجهاز الهضمي، سيرغي فيالوف، المنتج الذي يعتبره الأكثر ضررًا على صحة الأمعاء. 18.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-18T16:56+0000
2023-11-18T16:56+0000
2023-11-18T16:56+0000
مجتمع
الصحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/17/1080350524_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_07069d7557ef3bd4d53851a07b976d0e.jpg
وأشار، خلال مقابلة على قناة "Коллектив" على "يوتيوب": "المنتج النهائي الذي يحتاج فقط إلى التسخين، يفترض أنه قد أضيفت إليه مواد تساعد على حفظ الطعام (حتى لا يفقد خصائصه، ويكون ألذ، وأكبر، وأرخص، وهكذا). المضافات والمنتجات شبه المصنعة تصبح خطيرة للغاية".وبحسب الطبيب، فإن المنتجات شبه المصنعة تشكل مخاطر صحية كبيرة.واستشهد فيالوف ببيانات من دراسات أظهرت أن تناول مثل هذه الأطعمة أكثر من مرتين في اليوم يزيد من خطر الالتهاب في الأمعاء، علاوة على ذلك، قد تظهر الأورام الحميدة في الجسم، وهو ما يطلق عليه الطبيب حالة سرطانية.ولفت فيالوف إلى أنه يجب الحذر بشكل خاص من الأطعمة المقلية الجاهزة، والسبب في ذلك هو عملية إنتاجها، حيث يتم طهي الطعام في الزيت نفسه لفترة طويلة.وحذر الطبيب من أن الإفراط في تناول مثل هذه الأطعمة من شأنه أن يسبب الالتهابات والعدوى وفرط نمو الميكروبات في الأمعاء.
https://sputnikarabic.ae/20231117/علماء-يحددون-9-خضراوات-تزيد-فائدتها-عند-الطهي-1083230180.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/17/1080350524_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_6e8588070fa01c0df3ff69defdeb0fbf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصحة
طبيب روسي يكشف عن الأطعمة التي ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون
كشف الطبيب الروسي المختص في أمراض الجهاز الهضمي، سيرغي فيالوف، المنتج الذي يعتبره الأكثر ضررًا على صحة الأمعاء.
وأشار، خلال مقابلة على قناة "Коллектив" على "يوتيوب": "المنتج النهائي الذي يحتاج فقط إلى التسخين، يفترض أنه قد أضيفت إليه مواد تساعد على حفظ الطعام (حتى لا يفقد خصائصه، ويكون ألذ، وأكبر، وأرخص، وهكذا). المضافات والمنتجات شبه المصنعة تصبح خطيرة للغاية".
وبحسب الطبيب، فإن المنتجات شبه المصنعة تشكل مخاطر صحية كبيرة.
واستشهد فيالوف ببيانات من دراسات أظهرت أن تناول مثل هذه الأطعمة أكثر من مرتين في اليوم يزيد من خطر الالتهاب في الأمعاء، علاوة على ذلك، قد تظهر الأورام الحميدة في الجسم، وهو ما يطلق عليه الطبيب حالة سرطانية.
ولفت فيالوف إلى أنه يجب الحذر بشكل خاص من الأطعمة المقلية الجاهزة، والسبب في ذلك هو عملية إنتاجها، حيث يتم طهي الطعام في الزيت نفسه لفترة طويلة.
وحذر الطبيب من أن الإفراط في تناول مثل هذه الأطعمة من شأنه أن يسبب الالتهابات والعدوى وفرط نمو الميكروبات في الأمعاء.