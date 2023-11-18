عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20231118/طبيب-روسي-يكشف-عن-الأطعمة-التي-ترفع-خطر-الإصابة-بسرطان-القولون-1083271434.html
طبيب روسي يكشف عن الأطعمة التي ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون
طبيب روسي يكشف عن الأطعمة التي ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون
كشف الطبيب الروسي المختص في أمراض الجهاز الهضمي، سيرغي فيالوف، المنتج الذي يعتبره الأكثر ضررًا على صحة الأمعاء. 18.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-18T16:56+0000
2023-11-18T16:56+0000
مجتمع
الصحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/17/1080350524_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_07069d7557ef3bd4d53851a07b976d0e.jpg
وأشار، خلال مقابلة على قناة "Коллектив" على "يوتيوب": "المنتج النهائي الذي يحتاج فقط إلى التسخين، يفترض أنه قد أضيفت إليه مواد تساعد على حفظ الطعام (حتى لا يفقد خصائصه، ويكون ألذ، وأكبر، وأرخص، وهكذا). المضافات والمنتجات شبه المصنعة تصبح خطيرة للغاية".وبحسب الطبيب، فإن المنتجات شبه المصنعة تشكل مخاطر صحية كبيرة.واستشهد فيالوف ببيانات من دراسات أظهرت أن تناول مثل هذه الأطعمة أكثر من مرتين في اليوم يزيد من خطر الالتهاب في الأمعاء، علاوة على ذلك، قد تظهر الأورام الحميدة في الجسم، وهو ما يطلق عليه الطبيب حالة سرطانية.ولفت فيالوف إلى أنه يجب الحذر بشكل خاص من الأطعمة المقلية الجاهزة، والسبب في ذلك هو عملية إنتاجها، حيث يتم طهي الطعام في الزيت نفسه لفترة طويلة.وحذر الطبيب من أن الإفراط في تناول مثل هذه الأطعمة من شأنه أن يسبب الالتهابات والعدوى وفرط نمو الميكروبات في الأمعاء.
https://sputnikarabic.ae/20231117/علماء-يحددون-9-خضراوات-تزيد-فائدتها-عند-الطهي-1083230180.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/17/1080350524_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_6e8588070fa01c0df3ff69defdeb0fbf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصحة
الصحة

طبيب روسي يكشف عن الأطعمة التي ترفع خطر الإصابة بسرطان القولون

16:56 GMT 18.11.2023
© Photo / unsplash/ julien Tromeurالأمعاء والمعدة
الأمعاء والمعدة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2023
© Photo / unsplash/ julien Tromeur
تابعنا عبر
كشف الطبيب الروسي المختص في أمراض الجهاز الهضمي، سيرغي فيالوف، المنتج الذي يعتبره الأكثر ضررًا على صحة الأمعاء.
وأشار، خلال مقابلة على قناة "Коллектив" على "يوتيوب": "المنتج النهائي الذي يحتاج فقط إلى التسخين، يفترض أنه قد أضيفت إليه مواد تساعد على حفظ الطعام (حتى لا يفقد خصائصه، ويكون ألذ، وأكبر، وأرخص، وهكذا). المضافات والمنتجات شبه المصنعة تصبح خطيرة للغاية".
وبحسب الطبيب، فإن المنتجات شبه المصنعة تشكل مخاطر صحية كبيرة.
صورة تظهر خضروات، بما في ذلك الملفوف والقرنبيط - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2023
مجتمع
علماء يحددون 9 خضراوات تزيد فائدتها عند الطهي
أمس, 09:47 GMT
واستشهد فيالوف ببيانات من دراسات أظهرت أن تناول مثل هذه الأطعمة أكثر من مرتين في اليوم يزيد من خطر الالتهاب في الأمعاء، علاوة على ذلك، قد تظهر الأورام الحميدة في الجسم، وهو ما يطلق عليه الطبيب حالة سرطانية.
ولفت فيالوف إلى أنه يجب الحذر بشكل خاص من الأطعمة المقلية الجاهزة، والسبب في ذلك هو عملية إنتاجها، حيث يتم طهي الطعام في الزيت نفسه لفترة طويلة.
وحذر الطبيب من أن الإفراط في تناول مثل هذه الأطعمة من شأنه أن يسبب الالتهابات والعدوى وفرط نمو الميكروبات في الأمعاء.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Частично разрушенное здание районной администрации в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:06 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة شمالي غزة.. فيديو وصور06:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала