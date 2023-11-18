https://sputnikarabic.ae/20231118/علماء-ينتجون-بصيلات-شعر-بتقنية-ثلاثية-الأبعاد-تحل-مشكلة-الصلع-صور-وفيديو--1083253611.html

علماء ينتجون بصيلات شعر بتقنية "ثلاثية الأبعاد" تحل مشكلة الصلع... صور وفيديو

علماء ينتجون بصيلات شعر بتقنية "ثلاثية الأبعاد" تحل مشكلة الصلع... صور وفيديو

نجح فريق من العلماء في معهد "رينسيلار" للفنون التطبيقية بطباعة بصيلات شعر ثلاثية الأبعاد في أنسجة الجلد البشرية المزروعة في المختبر، عن طريق تطبيق تكنولوجيا... 18.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-18T07:08+0000

2023-11-18T07:08+0000

2023-11-18T07:08+0000

مجتمع

علوم

الصحة

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وأشار العلماء إلى أن نجاح هذه التجارب قد يكون له تطبيقات طبية كثيرة على رأسها مجال الطب التجميلي وزراعة الشعر والجلد وغيرها، على الرغم من أن هذا الموضوع قد يحتاج لسنوات من الدراسة قبل البدء بتطبيقه.وأوضح كاراندي أن "إعادة بناء بصيلات الشعر باستخدام الخلايا المشتقة من الإنسان كانت تحديًا تاريخيًا. وقد أظهرت بعض الدراسات أنه إذا تمت زراعة هذه الخلايا في بيئة ثلاثية الأبعاد، فمن المحتمل أن تنتج بصيلات شعر أو أعمدة (خطوط) شعر جديدة، وتعتمد دراستنا هذا المبدأ"، بحسب الدراسة المنشورة في مجلة "Science Advances" العلمية.عندما يتعلق الأمر بهندسة جلد الإنسان، قد يبدو الشعر في البداية غير ضروري. ومع ذلك، فإن بصيلات الشعر مهمة للغاية: فهي تنتج العرق، مما يساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم، وتحتوي على خلايا جذعية تساعد على شفاء الجلد.وبدورها، قالت الدكتورة والباحثة والمؤلفة الأولى للدراسة، كارولينا كاتارينو: "في الوقت الحالي، نماذج البشرة المعاصرة - الهياكل الهندسية التي تحاكي جلد الإنسان - بسيطة للغاية. إن زيادة تعقيدها عن طريق إضافة بصيلات الشعر من شأنه أن يمنحنا المزيد من المعلومات حول كيفية تفاعل الجلد مع المنتجات الموضعية".ومن جهة أخرى، أشار الدكتور ديباك فاشيشث، وهو مدير مركز التكنولوجيا الحيوية والدراسات متعددة التخصصات، إلى أن "مختبر الدكتور كاراندي هو في طليعة هندسة أنسجة الجلد. لقد نجح هذا الفريق بالفعل في طباعة الجلد باستخدام أوعية دموية عاملة، وهذا البحث الأخير هو خطوة تالية مثيرة في تطوير واختبار علاجات أفضل للحروق والأمراض الجلدية الأخرى".وقال الدكتور شيغار غارد، عميد كلية الهندسة في "رينسيلار": "يعد عمل الدكتور كاراندي مثالًا رائعًا للتقدم الذي أحرزه الباحثون في مجال التفاعل بين الهندسة وعلوم الحياة مع التأثير على صحة الإنسان.. إن جلب الطباعة ثلاثية الأبعاد متعددة القنوات إلى المجال البيولوجي يفتح فرصًا مثيرة كان من الصعب تخيلها في الماضي".ويهدف العمل المستقبلي لفريق البحث إلى تمديد تلك الفترة، مما يسمح لبصيلات الشعر بالنضج بشكل أكبر وتمهيد الطريق لاستخدامها في اختبار الأدوية وترقيع الجلد وغيرها.

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