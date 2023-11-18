https://sputnikarabic.ae/20231118/علم-ضخم-لفلسطين-يرفرف-على-برج-بيزا-فيديو-1083262183.html
علم ضخم لفلسطين يرفرف على برج "بيزا"... فيديو
علم ضخم لفلسطين يرفرف على برج "بيزا"... فيديو
قام نشطاء، اليوم السبت، بتعليق علم ضخم لفلسطين على برج "بيزا المائل" في ولاية توسكانا الإيطالية. 18.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-18T11:50+0000
2023-11-18T11:50+0000
2023-11-18T11:57+0000
مجتمع
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101347/45/1013474540_0:0:5617:3160_1920x0_80_0_0_35ff191bae32d86fc6fd0ebe5a689fa4.jpg
وعبّر النشطاء عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية بتعليق علم كبير الحجم على جدار البرج، وقاموا بتصوريه ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.ويظهر في الفيديو العلم وهو يتدلى من أعلى طوابق البرج ليصل إلى أدنى البرج في مشهد هو الأول من نوعه، للتعبير عن موقف داعم لغزة وفلسطين.وفي سياق التضامن مع فلسطين أيضا، قام مشجعو نادي "مولودية" الجزائري، اليوم السبت، بكتابة رسالة على شكل "شعار" موجّه بشكل خاص للفلسطنيين، يحمل رسالة مشجعة لأبناء غزة.وقالت الصحيفة إن "نادي" المولودية" الجزائري، قام بتنفيذ هذا العمل التضامني الرائع خلال مواجهة مع نادي "شبيبة الساورة" الجزائري".وجاء في نص الرسالة المكتوبة من أنصار الفريق: "المولودية الثورية فداك يا أرض الثوار"، كما تم رسم صورة للمتحدث باسم "كتائب القسام"، أبو عبيدة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101347/45/1013474540_0:0:4943:3707_1920x0_80_0_0_6e5cba01f3b9d3f3488f19c8b6ae7220.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
علم ضخم لفلسطين يرفرف على برج "بيزا"... فيديو
11:50 GMT 18.11.2023 (تم التحديث: 11:57 GMT 18.11.2023)
قام نشطاء، اليوم السبت، بتعليق علم ضخم لفلسطين على برج "بيزا المائل" في ولاية توسكانا الإيطالية.
وعبّر النشطاء عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية بتعليق علم كبير الحجم على جدار البرج، وقاموا بتصوريه ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويظهر في الفيديو العلم وهو يتدلى من أعلى طوابق البرج ليصل إلى أدنى البرج في مشهد هو الأول من نوعه، للتعبير عن موقف داعم لغزة وفلسطين.
وفي سياق التضامن مع فلسطين أيضا، قام مشجعو نادي "مولودية" الجزائري، اليوم السبت، بكتابة رسالة على شكل "شعار" موجّه بشكل خاص للفلسطنيين
، يحمل رسالة مشجعة لأبناء غزة.
وقالت الصحيفة إن "نادي" المولودية" الجزائري، قام بتنفيذ هذا العمل التضامني الرائع خلال مواجهة مع نادي "شبيبة الساورة" الجزائري".
وجاء في نص الرسالة المكتوبة من أنصار الفريق: "المولودية الثورية فداك يا أرض الثوار"، كما تم رسم صورة للمتحدث باسم "كتائب القسام"، أبو عبيدة.