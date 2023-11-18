https://sputnikarabic.ae/20231118/قناص-جورجي-أسير-تدفق-المرتزقة-إلى-أوكرانيا-أصبح-قليلا-1083253301.html

قناص جورجي أسير: تدفق المرتزقة إلى أوكرانيا أصبح قليلا

قناص جورجي أسير: تدفق المرتزقة إلى أوكرانيا أصبح قليلا

كشف القناص الجورجي الأسير، جورجي تشوبيتيدزه، أن تدفق المرتزقة إلى "الفيلق الأجنبي" في القوات المسلحة الأوكرانية أصبح أقل بشكل ملحوظ، ويمكن الحكم على ذلك من... 18.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-18T06:42+0000

2023-11-18T06:42+0000

2023-11-18T06:51+0000

روسيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وتحدث الأسير تشوبيتيدزه لوكالة "سبوتنيك"، وهو جورجي الجنسية، وكان يخدم كقناص لصالح القوات الأوكرانية، حيث تم القبض عليه مع زميله في الغابة بالقرب من مدينة كريمينايا. ووقع القناص وشريكه بأيدي مقاتلي القوات الروسية، وقال خلال التحقيقات الخاصة معه: "أعتقد أن هناك عدداً أقل من المرتزقة حاليا لأنه ليس هناك دفعات جديدة من المقاتلين، مضيفا أنه لا يعرف السبب، ولكن هناك حقيقة أن العدد أصبح أقل".وفي وقت سابق، أفادت مصادر عسكرية روسية بارتفاع حالات استسلام القوات الأوكرانية على عدد من الجبهات، بالتزامن مع توجيه القوات الروسية ضربات دقيقة تستهدف نقاط تمركز القوات الأوكرانية.وقال نائب قائد الفيلق الثاني في القوات المسلحة الروسية، وقائد قوات "أخمات" الخاصة، أبتي علاء الدينوف، لوكالة "سبوتنيك"، إن "حالات استسلام الأفراد العسكريين الأوكرانيين في جميع الاتجاهات أصبحت أكثر تواترًا، بما في ذلك في اتجاه أرتيوموفسك، حيث تستسلم القوات المسلحة الأوكرانية لوحدات "أخمات" كل يومين إلى ثلاثة أيام".وأضاف علاء الدينوف: "على جميع الاتجاهات، تجدر الإشارة إلى أنه كان هناك الكثير من السجناء مؤخرا. وفي الواقع، يرى الجميع بالفعل أنه خلال يوم أو يومين، أو ثلاثة كحد أقصى، سيكون لدينا بالتأكيد سجناء جدد".

https://sputnikarabic.ae/20231029/كل-يوم-أو-يومين-ارتفاع-حالات-استسلام-القوات-الأوكرانية-على-مختلف-الجبهات-1082582221.html

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