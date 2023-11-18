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https://sputnikarabic.ae/20231118/كلاشينكوف-تزيد-عمليات-إنتاج-الأسلحة-الصغيرة-بنسبة-30--1083254993.html
"كلاشينكوف" تزيد من عمليات إنتاج الأسلحة الصغيرة بنسبة 30%
"كلاشينكوف" تزيد من عمليات إنتاج الأسلحة الصغيرة بنسبة 30%
أعلنت شركة "كلاشينكوف"، أنها قامت بنقلة نوعية في مصانع الإنتاج العسكري، وذلك من خلال زيادة القدرات الإنتاجية وعمليات تجميع الأسلحة الصغيرة. 18.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-18T07:48+0000
2023-11-18T08:05+0000
روسيا
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وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، أن مشروع التحديث والتجديد الإنتاجي في مصنع "كلاشينكوف"، بدأ في يوليو/ تموز 2022، حيث شمل أقساما مختلفة ساهمت بالتحسين التدريجي للعمليات التكنولوجية، وتركيب معدات إضافية وتحديث ناقل التجميع الحالي وزيادة سرعته وحساب وتشكيل تدفق الإنتاج، وتوفير مخزون احتياطي ثابت في مستودع المكونات للتشغيل دون انقطاع الناقل.وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التحديثات الأخيرة ساهمت بزيادة في الإنتاجية بنسبة 30 بالمئة، حيث كان جزءًا مهمًا من المشروع هو الاستخدام الشامل لأدوات نظام الإنتاج مثل "موازنة التدفق" و"حساب الحمولة الفردية"، و"رسم خرائط تدفق القيمة" وغيرها.وأكدت الصحيفة أن التحسينات شملت موظفي قسم إنتاج الأسلحة من خلال تحديث أسطول المعدات، الذي سمح بدوره بإكمال المهمة الأكثر أهمية وهي إنتاج المنتجات في الوقت المحدد وبالكمية، التي يطلبها العميل.
https://sputnikarabic.ae/20230904/شركة-كلاشينكوف-تعتزم-مضاعفة-إنتاجها-من-الصواريخ-الموجهة-المضادة-للدبابات-1080687398.html
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روسيا

"كلاشينكوف" تزيد من عمليات إنتاج الأسلحة الصغيرة بنسبة 30%

07:48 GMT 18.11.2023 (تم التحديث: 08:05 GMT 18.11.2023)
© Sputnik . Aram Nersesyan / الانتقال إلى بنك الصورافتتاح مصنع لإنتاج بنادق كلاشنكوف في مدينة يريفان، أرمينيا 7 يوليو 2020
افتتاح مصنع لإنتاج بنادق كلاشنكوف في مدينة يريفان، أرمينيا 7 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2023
© Sputnik . Aram Nersesyan
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أعلنت شركة "كلاشينكوف"، أنها قامت بنقلة نوعية في مصانع الإنتاج العسكري، وذلك من خلال زيادة القدرات الإنتاجية وعمليات تجميع الأسلحة الصغيرة.
وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، أن مشروع التحديث والتجديد الإنتاجي في مصنع "كلاشينكوف"، بدأ في يوليو/ تموز 2022، حيث شمل أقساما مختلفة ساهمت بالتحسين التدريجي للعمليات التكنولوجية، وتركيب معدات إضافية وتحديث ناقل التجميع الحالي وزيادة سرعته وحساب وتشكيل تدفق الإنتاج، وتوفير مخزون احتياطي ثابت في مستودع المكونات للتشغيل دون انقطاع الناقل.
شركة كلاشينكوف تعرض الرجل الآلي إيغوريوك في المنتدى التقني العسكري الدولي أرميا - 2018 (الجيش - 2018 في ألابينو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2023
شركة "كلاشينكوف" تعتزم مضاعفة إنتاجها من الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات
4 سبتمبر, 12:52 GMT
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التحديثات الأخيرة ساهمت بزيادة في الإنتاجية بنسبة 30 بالمئة، حيث كان جزءًا مهمًا من المشروع هو الاستخدام الشامل لأدوات نظام الإنتاج مثل "موازنة التدفق" و"حساب الحمولة الفردية"، و"رسم خرائط تدفق القيمة" وغيرها.
وأكدت الصحيفة أن التحسينات شملت موظفي قسم إنتاج الأسلحة من خلال تحديث أسطول المعدات، الذي سمح بدوره بإكمال المهمة الأكثر أهمية وهي إنتاج المنتجات في الوقت المحدد وبالكمية، التي يطلبها العميل.
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