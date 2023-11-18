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"سرايا القدس" تعلن تدمير دبابتين إسرائيليتين وجرافة
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231118/مسؤول-أوكراني-سابق-تم-إبلاغ-زيلينسكي-بالفعل-بتخفيض-الدعم-الغربي-1083254297.html
مسؤول أوكراني سابق: تم إبلاغ زيلينسكي بالفعل بتخفيض الدعم الغربي
مسؤول أوكراني سابق: تم إبلاغ زيلينسكي بالفعل بتخفيض الدعم الغربي
أعلن مستشار الرئاسة الأوكرانية السابق، أوليغ سوسكين، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أُبلغ بالفعل بتخفيض الدعم الغربي بسبب إخفاقات القوات المسلحة... 18.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-18T07:14+0000
2023-11-18T07:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وأشار سوسكين أنه "لن يكون هناك المزيد من الأموال لأوكرانيا على ما يبدو، تم إخبار زيلينسكي ومستشاره السياسي بهذا الأمر وهذا كل شيء. لا يمكنك الهجوم بعد الآن، فجيشهم عديم الفائدة".ووفقا له، فقد أوضحت الدول الغربية للقيادة الأوكرانية أن الدعم لكييف سيتوقف قريبا، لأن القوات المسلحة للدولة غير قادرة على تحقيق أي نجاح وسوف تفقد أوكرانيا قريبا الأراضي التي تعتبر مهمة بالنسبة لها.وأضاف سوسكين أن زيلينسكي يدرك الخلاص الوحيد للبلاد في مثل هذا الوضع المؤسف وهو إلغاء الأحكام العرفية وإطلاق المفاوضات مع روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20231116/إعلام-زيلينسكي-وصل-إلى-نقطة-خطيرة-في-علاقته-مع-الغرب-1083197642.html
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العالم
العالم

مسؤول أوكراني سابق: تم إبلاغ زيلينسكي بالفعل بتخفيض الدعم الغربي

07:14 GMT 18.11.2023
© AFP 2023 / Genya Savilovالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2023
© AFP 2023 / Genya Savilov
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أعلن مستشار الرئاسة الأوكرانية السابق، أوليغ سوسكين، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أُبلغ بالفعل بتخفيض الدعم الغربي بسبب إخفاقات القوات المسلحة الأوكرانية.
وأشار سوسكين أنه "لن يكون هناك المزيد من الأموال لأوكرانيا على ما يبدو، تم إخبار زيلينسكي ومستشاره السياسي بهذا الأمر وهذا كل شيء. لا يمكنك الهجوم بعد الآن، فجيشهم عديم الفائدة".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع زوجته أولينا زيلينسكا في واشنطن - 21 سبتمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2023
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إعلام: زيلينسكي يصل إلى "نقطة خطيرة" في علاقته مع الغرب
16 نوفمبر, 10:53 GMT
ووفقا له، فقد أوضحت الدول الغربية للقيادة الأوكرانية أن الدعم لكييف سيتوقف قريبا، لأن القوات المسلحة للدولة غير قادرة على تحقيق أي نجاح وسوف تفقد أوكرانيا قريبا الأراضي التي تعتبر مهمة بالنسبة لها.
وأضاف سوسكين أن زيلينسكي يدرك الخلاص الوحيد للبلاد في مثل هذا الوضع المؤسف وهو إلغاء الأحكام العرفية وإطلاق المفاوضات مع روسيا.
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