عربي
https://sputnikarabic.ae/20231118/وزيرة-الصحة-الفلسطينية-الجيش-الإسرائيلي-يحول-مستشفى-الشفاء-في-غزة-إلى-ثكنة-عسكرية-1083263498.html
وزيرة الصحة الفلسطينية: الجيش الإسرائيلي يحول مستشفى الشفاء في غزة إلى ثكنة عسكرية
وزيرة الصحة الفلسطينية: الجيش الإسرائيلي يحول مستشفى الشفاء في غزة إلى ثكنة عسكرية
صرحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي حوّل مستشفى الشفاء في غزة إلى ثكنة عسكرية، وذلك بعد إخلائها من معظم المصابين وأفراد... 18.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-18T12:47+0000
2023-11-18T12:47+0000
الأخبار
العالم العربي
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/17/1082343719_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_78d753a927df7cd966d5adb9296bd5a3.jpg
وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية إن الوضع في مستشفيات غزة والضفة الغربية كارثي، داعية إلى حماية الطواقم الطبية في القطاع.في السياق ذاته، أكدت الكيلة أن مستشفى المعمداني في غزة تحت حصار الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى مقتل أكثر من 11500، منهم أكثر من 5000 طفل، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة. بحسب ما نقلت عنها قناة "العربية".وفي وقت سابق، أكد مدير عام وزارة الصحة في غزة أن هناك 120 جريحا من أصل 650 في مجمع الشفاء الطبي، من بينهم أطفال خدج، مشيرا إلى أن فريقًا تابعًا للأمم المتحدة تم إبلاغه للمساعدة في إخلائهم.وأضاف مدير الصحة في غزة أن الجيش الإسرائيلي أجبر الفريق الطبي على مغادرة مجمع الشفاء في غزة، فيما بقي 5 أطباء مع من بقوا من المرضى والمصابين.وأوضح المدير العام لوزارة الصحة في غزة لقناة "الجزيرة" أن الأطفال الخدج لا يزالون داخل المستشفى، مشيرا إلى أنه على تواصل مع الصليب الأحمر بشأنهم.يأتي ذلك بعدما أفاد التلفزيون الفلسطيني بأن الجيش الإسرائيلي طالب، صباح اليوم السبت، بإخلاء مجمع "الشفاء" الطبي خلال ساعة واحدة.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231118/الرئاسة-الفلسطينية-الحلول-العسكرية-أثبتت-فشلها-والاحتلال-يجر-المنطقة-لحروب-1083262546.html
https://sputnikarabic.ae/20231118/مصر-تطلق-قافلة-مساعدات-شاملة-إلى-غزة-تتجاوز-2510-أطنان-فيديو-وصور-1083260540.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/17/1082343719_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_3c2f364b76719675ad95248b70099ba0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
الأخبار, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى

وزيرة الصحة الفلسطينية: الجيش الإسرائيلي يحول مستشفى الشفاء في غزة إلى ثكنة عسكرية

12:47 GMT 18.11.2023
© AFP 2023 / Shadi Al-Tabatibiيُظهر هذا المنظر الجوي أشخاصًا يقفون أمام المباني المدمرة في موقع المستشفى "الأهلي العربي" (المعمداني) في وسط مدينة غزة، قطاع غزة، 18 أكتوبر 2023، في أعقاب غارة ليلية بالمكان.
يُظهر هذا المنظر الجوي أشخاصًا يقفون أمام المباني المدمرة في موقع المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في وسط مدينة غزة، قطاع غزة، 18 أكتوبر 2023، في أعقاب غارة ليلية بالمكان. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2023
© AFP 2023 / Shadi Al-Tabatibi
تابعنا عبر
صرحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي حوّل مستشفى الشفاء في غزة إلى ثكنة عسكرية، وذلك بعد إخلائها من معظم المصابين وأفراد الطواقم الطبية الذين كانوا بداخلها.
وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية إن الوضع في مستشفيات غزة والضفة الغربية كارثي، داعية إلى حماية الطواقم الطبية في القطاع.
في السياق ذاته، أكدت الكيلة أن مستشفى المعمداني في غزة تحت حصار الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى مقتل أكثر من 11500، منهم أكثر من 5000 طفل، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة. بحسب ما نقلت عنها قناة "العربية".
نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2023
الرئاسة الفلسطينية: الحلول العسكرية أثبتت فشلها وإسرائيل تجر المنطقة إلى حروب
11:53 GMT
وفي وقت سابق، أكد مدير عام وزارة الصحة في غزة أن هناك 120 جريحا من أصل 650 في مجمع الشفاء الطبي، من بينهم أطفال خدج، مشيرا إلى أن فريقًا تابعًا للأمم المتحدة تم إبلاغه للمساعدة في إخلائهم.
وأضاف مدير الصحة في غزة أن الجيش الإسرائيلي أجبر الفريق الطبي على مغادرة مجمع الشفاء في غزة، فيما بقي 5 أطباء مع من بقوا من المرضى والمصابين.
وأوضح المدير العام لوزارة الصحة في غزة لقناة "الجزيرة" أن الأطفال الخدج لا يزالون داخل المستشفى، مشيرا إلى أنه على تواصل مع الصليب الأحمر بشأنهم.
بدء دخول شاحنات المساعدات عبر معبر رفح لقطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2023
مصر تطلق قافلة مساعدات شاملة إلى غزة تتجاوز حمولتها 2510 أطنان... فيديو وصور
11:16 GMT
يأتي ذلك بعدما أفاد التلفزيون الفلسطيني بأن الجيش الإسرائيلي طالب، صباح اليوم السبت، بإخلاء مجمع "الشفاء" الطبي خلال ساعة واحدة.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Частично разрушенное здание районной администрации в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:06 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة شمالي غزة.. فيديو وصور06:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала