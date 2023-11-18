https://sputnikarabic.ae/20231118/وزيرة-الصحة-الفلسطينية-الجيش-الإسرائيلي-يحول-مستشفى-الشفاء-في-غزة-إلى-ثكنة-عسكرية-1083263498.html

وزيرة الصحة الفلسطينية: الجيش الإسرائيلي يحول مستشفى الشفاء في غزة إلى ثكنة عسكرية

وزيرة الصحة الفلسطينية: الجيش الإسرائيلي يحول مستشفى الشفاء في غزة إلى ثكنة عسكرية

صرحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي حوّل مستشفى الشفاء في غزة إلى ثكنة عسكرية، وذلك بعد إخلائها من معظم المصابين وأفراد... 18.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-18T12:47+0000

2023-11-18T12:47+0000

2023-11-18T12:47+0000

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وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية إن الوضع في مستشفيات غزة والضفة الغربية كارثي، داعية إلى حماية الطواقم الطبية في القطاع.في السياق ذاته، أكدت الكيلة أن مستشفى المعمداني في غزة تحت حصار الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى مقتل أكثر من 11500، منهم أكثر من 5000 طفل، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة. بحسب ما نقلت عنها قناة "العربية".وفي وقت سابق، أكد مدير عام وزارة الصحة في غزة أن هناك 120 جريحا من أصل 650 في مجمع الشفاء الطبي، من بينهم أطفال خدج، مشيرا إلى أن فريقًا تابعًا للأمم المتحدة تم إبلاغه للمساعدة في إخلائهم.وأضاف مدير الصحة في غزة أن الجيش الإسرائيلي أجبر الفريق الطبي على مغادرة مجمع الشفاء في غزة، فيما بقي 5 أطباء مع من بقوا من المرضى والمصابين.وأوضح المدير العام لوزارة الصحة في غزة لقناة "الجزيرة" أن الأطفال الخدج لا يزالون داخل المستشفى، مشيرا إلى أنه على تواصل مع الصليب الأحمر بشأنهم.يأتي ذلك بعدما أفاد التلفزيون الفلسطيني بأن الجيش الإسرائيلي طالب، صباح اليوم السبت، بإخلاء مجمع "الشفاء" الطبي خلال ساعة واحدة.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

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الأخبار, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى