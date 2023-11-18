https://sputnikarabic.ae/20231118/وكالة-قصف-إسرائيلي-على-خان-يونس-يتسبب-في-مقتل-26-فلسطينيا-أغلبهم-من-الأطفال-1083251505.html
وكالة: قصف إسرائيلي على خان يونس يتسبب في مقتل 26 فلسطينيا أغلبهم من الأطفال
وكالة: قصف إسرائيلي على خان يونس يتسبب في مقتل 26 فلسطينيا أغلبهم من الأطفال
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية، قصفت فجر اليوم السبت، عدة شقق سكنية في مدينة خان يونس، ما أدى لمقتل نحو 26 فلسطينيا... 18.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-18T02:37+0000
2023-11-18T02:37+0000
2023-11-18T02:37+0000
طوفان الأقصى
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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ولفتت الوكالة إلى أن طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية شنت أيضا غارات كثيفة في محيط مستشفى الإندونيسي شمال غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف في المنطقة الشرقية.وجنوب القطاع، استهدفت طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية منزلا لعائلة أبو هلال بحي الجنينة شرق رفح، ما أدى لمقتل عدد من المواطنين نقلوا إلى مستشفى النجار، وفقا لوفا.ومرّ أكثر من أربعين يومًا على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231117/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-الجيش-الإسرائيلي-يشن-سلسلة-غارات-عنيفة-شمال-غزة-فيديو-وصور-1083250802.html
غزة
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طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وكالة: قصف إسرائيلي على خان يونس يتسبب في مقتل 26 فلسطينيا أغلبهم من الأطفال
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية، قصفت فجر اليوم السبت، عدة شقق سكنية في مدينة خان يونس، ما أدى لمقتل نحو 26 فلسطينيا أغلبهم من الأطفال.
ولفتت الوكالة إلى أن طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية شنت أيضا غارات كثيفة في محيط مستشفى الإندونيسي شمال غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف في المنطقة الشرقية.
وكشفت الوكالة أن طائرات الجيش الإسرائيلي قصفت مخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى لمقتل وإصابة عدد من المواطنين.
وجنوب القطاع، استهدفت طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية منزلا لعائلة أبو هلال بحي الجنينة شرق رفح، ما أدى لمقتل عدد من المواطنين نقلوا إلى مستشفى النجار، وفقا لوفا.
ومرّ أكثر من أربعين يومًا على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس"
الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.