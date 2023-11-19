https://sputnikarabic.ae/20231119/أنصار-الله-تؤكد-تنفيذ-عملية-عسكرية-في-البحر-الأحمر-والاستيلاء-على-سفينة-إسرائيلية-1083296625.html

"أنصار الله" تؤكد تنفيذ عملية عسكرية في البحر الأحمر والاستيلاء على سفينة إسرائيلية

"أنصار الله" تؤكد تنفيذ عملية عسكرية في البحر الأحمر والاستيلاء على سفينة إسرائيلية

أكدت جماعة "أنصار الله" في اليمن، مساء اليوم الأحد، "استمرارها في العمليات العسكرية ضد العدو الصهيوني حتى توقف العدوان على قطاع غزة". 19.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-19T16:37+0000

2023-11-19T16:37+0000

2023-11-19T17:12+0000

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وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إنه "تم تنفيذ عملية عسكرية في البحر الأحمر والاستيلاء على سفينة إسرائيلية واقتيادها إلى الساحلِ اليمني"، مجددا التأكيد أن "كافة السفن التابعة للعدو الإسرائيلي هي أهداف مشروعة".وأضاف أن "القوات المسلحة اليمنية تجدد تحذيرَها لكافةِ السفن التابعة للعدو الإسرائيلي أو التي تتعامل معه بأنها سوفَ تصبح هدفاً مشروعاً للقواتِ المسلحة"، مؤكدا أن "أنصار الله" لن تهدد إلا سفنا إسرائيلية".وأكد المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، في بيانه، أن "الكيان الصهيوني يهدد أمن المنطقة"، داعيا المجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل لإيقاف عدوانه.وأدانت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، "اختطاف سفينة تابعة لرجل أعمال إسرائيلي"، معتبرة إياها "عملا إرهابيا إيرانيا".وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، قوله إنه "يدين بشدة الهجوم الإيراني على سفينة دولية"، مؤكدا أن "اختطاف السفينة سيخلق تداعيات دولية تتعلق بأمن ممرات الملاحة العالمية".وأكد الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، أن "اختطاف سفينة شحن من قبل جماعة أنصار الله بالقرب من اليمن، جنوب البحر الأحمر، حدث خطير للغاية عالميا".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "السفينة المختطفة غادرت تركيا في طريقها للهند بطاقم مدني دولي"، مؤكدا أن "سفينة الشحن مملوكة جزئيا لرجل أعمال إسرائيلي، ولا يوجد على متنها إسرائيليون".وذكرت وسائل إعلام دولية، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن "قوات تابعة لأنصار الله سيطرت على سفينة نقل إسرائيلية كانت في طريقها إلى البحر الأحمر"، في حين لم تعلن الجماعة اليمنية رسميا حتى الآن.وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد أعلنت صباح اليوم الأحد، أنها ستستهدف جميع أنواع السفن الإسرائيلية، وتلك التي تشغلها شركات إسرائيلية، محذرة من التعامل معها.وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عبر "إكس" (تويتر سابقًا): "تعلن القوات المسلحة اليمنية، أنها ستقوم باستهداف جميع أنواع السفن التي تحمل علم الكيان الصهيوني، والتي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية، والسفن التي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية".وأضاف سريع، بالقول: "تهيب القوات المسلحة اليمنية بجميع دول العالم، سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن، وتجنب الشحن على متن هذه السفن أو التعامل معها، وإبلاغ سفنكم بالابتعاد عن هذه السفن".ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت قوات "أنصار الله"، "البدء في اتخاذ كافة الإجراءات العملية لتنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن التعامل المناسب مع أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، مؤكدةً أن "العمليات ضد إسرائيل لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة".وتوعد زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، يوم الثلاثاء الماضي، بـ"استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب تحديدًا وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية".وحينها، أشار زعيم "أنصار الله" إلى أن "إسرائيل تعتمد في حركتها في البحر الأحمر من باب المندب على التمويه وإغلاق أجهزة التعارف وعدم رفع الأعلام الإسرائيلية على سفنها".

https://sputnikarabic.ae/20231119/قيادي-في-أنصار-الله-تحقيقات-أولية-تفيد-بأن-إسرائيليين-بجنسيات-أخرى-كانوا-على-متن-السفينة-1083295984.html

https://sputnikarabic.ae/20231119/مصدر-لسبوتنيك-أنصار-الله-خططت-لتوقيف-غالاكسي-ليدر-منذ-أيام-وجرى-اقتيادها-لسواحل-الحديدة-1083296484.html

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