https://sputnikarabic.ae/20231119/إعلام-إخلاء-مستشفى-الشفاء-من-معظم-المتواجدين-به-بعد-تحذير-الجيش-الإسرائيلي-1083282118.html

إعلام: إخلاء مستشفى الشفاء من معظم المتواجدين به بعد تحذير الجيش الإسرائيلي

إعلام: إخلاء مستشفى الشفاء من معظم المتواجدين به بعد تحذير الجيش الإسرائيلي

أفاد مصدر طبي فلسطيني، بإخلاء مستشفى الشفاء في غزة من معظم الأطباء والمرضى والنازحين، وذلك بعد مهلة أعطاها الجيش الإسرائيلي لمدة ساعة لإخلاء الموقع. 19.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-19T07:03+0000

2023-11-19T07:03+0000

2023-11-19T07:03+0000

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ونقلت وكالة أنباء العالم العربي، عن المصدر، قوله، إن المستشفى لم يتم إخلاؤه بالكامل وبقي عشرات المرضى هناك بالإضافة إلى الأطفال الخدج المتواجدين في الحضانات.وأضاف المصدر الطبي الفلسطيني أن معظم الأطباء والمرضى والنازحين المتواجدين في مجمع الشفاء الطبي أخلوا المشفى باتجاه مستشفيات أخرى في وسط غزة.وأشار المصدر إلى أن مئات المرضى تم إجلاؤهم بالفعل سيرا على الأقدام وكذلك عشرات الأطباء غادروا المستشفى، بالإضافة للنازحين المتواجدين هناك.ووفقا للمصدر، فقد اضطر المرضى للمغادرة على كراسي متحركة لمسافة تزيد عن كيلومترين.واليوم الأحد، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها تعمل على نقل المرضى في مستشفى الشفاء إلى مجمع ناصر الطبي، ومستشفى غزة الأوروبي جنوبي قطاع غزة خلال الـ 72 ساعة المقبلة.وقالت الصحة العالمية في بيان، "لا يزال هناك 25 عاملا صحيًا، و291 مريضا في مستشفى الشفاء، وقد وقعت عدة حالات وفاة خلال اليومين أو الثلاثة أيام الماضية، بسبب إغلاق الخدمات الطبية، ومن بين المرضى هناك 32 طفلا رضيعا في حالة حرجة للغاية، وشخصين في العناية المركزة دون جهاز أكسجين، و22 مريضا يخضعون لغسيل كلى".وأضافت الصحة العالمية بحسب البيان، أنها في انتظار الحصول على ضمانات من قبل أطراف النزاع من أجل توفير ممر آمن لنقل المرضى بشكل عاجل من مستشفى الشفاء إلى مجمع ناصر الطبي، ومستشفى غزة الأوروبي جنوبي القطاع.وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، صرّحت أمس السبت، أنه نتيجة للأعمال الإسرائيلية في قطاع غزة، قُتل 198 طبيبا وعاملاً طبيًا، منذ بدء الأعمال العدائية، كما تم إيقاف 25 من أصل 36 مستشفى عن العمل.ومرّ أكثر من أربعين يومًا على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231118/وزيرة-الصحة-الفلسطينية-الجيش-الإسرائيلي-يحول-مستشفى-الشفاء-في-غزة-إلى-ثكنة-عسكرية-1083263498.html

https://sputnikarabic.ae/20231118/الخارجية-الفلسطينية-إخلاء-مجمع-الشفاء-هو-أبشع-أشكال-الإبادة-الجماعية-المتواصلة-بحق-شعبنا-1083263350.html

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