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https://sputnikarabic.ae/20231119/إعلام-غربي-يتنبأ-بسقوط-بايدن-بسبب-أوكرانيا-وغزة-1083282481.html
إعلام غربي يتنبأ بسقوط بايدن بسبب أوكرانيا وغزة
إعلام غربي يتنبأ بسقوط بايدن بسبب أوكرانيا وغزة
صرحت صحيفة بريطانية، أن السياسة الأميركية مضطربة بسبب الصراعات في غزة وأوكرانيا، والتي يستغلها دونالد ترامب بمهارة. 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T07:28+0000
2023-11-19T07:28+0000
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وقالت الصحيفة: "إنه الاقتصاد يا غبي"، هذا القول المأثور الذي صاغه جيمس كارفيل لبيل كلينتون في السباق الرئاسي عام 1992، ينطبق الآن على كافة الانتخابات الأميركية. هذه هي النقطة الأساسية والواضحة التي مفادها أن جميع الانتخابات ترتكز على إحساس الناس برفاهتهم الاقتصادية".وبحسب الصحيفة، فإنه من المفترض أن تحدد الانتخابات الأمريكية حالة الاقتصاد، لكن نجاح إدارة بايدن في هذا المجال لا يحظى بالتقدير المستحق.وأشارت الصحيفة إلى أن "ما يزعج السياسة الأميركية حالياً هو ما يحدث في الشرق الأوسط وأوكرانيا. ويرجع هذا جزئياً إلى المناقشة الأميركية القديمة حول الانعزالية، أميركا أولاً في مواجهة القيادة العالمية، جسر متحرك ضد المدافع عن الديمقراطية والنظام الدولي القائم على القواعد. لكن الحقيقة هي أن التموجات القادمة من شواطئ قطاع غزة في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​تصل الآن إلى الولايات المتحدة".وقالت الصحيفة: "انظر إلى الخريطة السياسية للولايات المتحدة. واحدة من الولايات الرئيسية هي ميشيغان. فاز ترامب هناك عام 2016، وفاز بايدن عام 2020 بفارق 160 ألف صوت. لكن ميشيغان لديها واحد من أكبر أعداد المسلمين في الولايات المتحدة. لقد صوتوا بأغلبية ساحقة لصالح بايدن في هذه الانتخابات، خاصة بعد أن اقترح ترامب حظر دخول جميع المسلمين إلى الولايات المتحدة في عام 2016. لكنهم غاضبون بشدة من دعم بايدن لبنيامين نتنياهو".وقالت الصحيفة: "موجة المظاهرات التي اجتاحت حرم الجامعات في الولايات المتحدة - لم تكن مؤيدة للفلسطينيين فحسب، بل كانت مصحوبة أيضًا بتصاعد في الحوادث القبيحة المعادية للسامية. فكيف سيصوت هؤلاء الشباب في العام المقبل عندما يبدو أن بايدن يمثل الصهيونية القديمة التي لا يؤمنون بها؟".وبحسب الصحيفة، فإن ترامب وقع اتفاقيات سلام بين إسرائيل ودول الخليج، ولكن مع تولي بايدن المسؤولية، تشتعل الحرب.
https://sputnikarabic.ae/20231117/بايدن-يوقع-قانون-تمويل-حكومي-لا-يتضمن-مساعدات-لأوكرانيا-وإسرائيل-1083228024.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

إعلام غربي يتنبأ بسقوط بايدن بسبب أوكرانيا وغزة

07:28 GMT 19.11.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي، جو بايدن، يسقط على المسرح في حفل تخرج للقوات الجوية، كولورادو، الولايات المتحدة، 1 يونيو/ حزيران 2023
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يسقط على المسرح في حفل تخرج للقوات الجوية، كولورادو، الولايات المتحدة، 1 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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صرحت صحيفة بريطانية، أن السياسة الأميركية مضطربة بسبب الصراعات في غزة وأوكرانيا، والتي يستغلها دونالد ترامب بمهارة.
وقالت الصحيفة: "إنه الاقتصاد يا غبي"، هذا القول المأثور الذي صاغه جيمس كارفيل لبيل كلينتون في السباق الرئاسي عام 1992، ينطبق الآن على كافة الانتخابات الأميركية. هذه هي النقطة الأساسية والواضحة التي مفادها أن جميع الانتخابات ترتكز على إحساس الناس برفاهتهم الاقتصادية".

وتابعت: "يتضمن ذلك أيضًا إجابة السؤال: "هل أعيش الآن بشكل أفضل مما كنت عليه قبل 4 سنوات؟"؟

وبحسب الصحيفة، فإنه من المفترض أن تحدد الانتخابات الأمريكية حالة الاقتصاد، لكن نجاح إدارة بايدن في هذا المجال لا يحظى بالتقدير المستحق.

وأضافت: "لكن ماذا لو لم ينجح هذا في عام 2024؟ إذا نظرت إلى استطلاعات الرأي حول رئاسة بايدن، فستجد أنه لا يحظى بأي فضل في التعافي الاقتصادي الذي يبدو أنه يحدث في الولايات المتحدة. عدد الوظائف آخذ في الازدياد، والتضخم آخذ في الانخفاض. لم نعد نتحدث عن الركود، بل عن هبوط ناعم للاقتصاد الأمريكي".

وأشارت الصحيفة إلى أن "ما يزعج السياسة الأميركية حالياً هو ما يحدث في الشرق الأوسط وأوكرانيا. ويرجع هذا جزئياً إلى المناقشة الأميركية القديمة حول الانعزالية، أميركا أولاً في مواجهة القيادة العالمية، جسر متحرك ضد المدافع عن الديمقراطية والنظام الدولي القائم على القواعد. لكن الحقيقة هي أن التموجات القادمة من شواطئ قطاع غزة في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​تصل الآن إلى الولايات المتحدة".
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17 نوفمبر, 08:46 GMT
وقالت الصحيفة: "انظر إلى الخريطة السياسية للولايات المتحدة. واحدة من الولايات الرئيسية هي ميشيغان. فاز ترامب هناك عام 2016، وفاز بايدن عام 2020 بفارق 160 ألف صوت. لكن ميشيغان لديها واحد من أكبر أعداد المسلمين في الولايات المتحدة. لقد صوتوا بأغلبية ساحقة لصالح بايدن في هذه الانتخابات، خاصة بعد أن اقترح ترامب حظر دخول جميع المسلمين إلى الولايات المتحدة في عام 2016. لكنهم غاضبون بشدة من دعم بايدن لبنيامين نتنياهو".

وبحسب الصحيفة، فإن البيت الأبيض يحتاج إلى إظهار قدر أكبر من الاهتمام بمحنة الفلسطينيين في قطاع غزة إذا كان يريد الحصول على فرصة للتمسك بالدولة في انتخابات العام المقبل.

وقالت الصحيفة: "موجة المظاهرات التي اجتاحت حرم الجامعات في الولايات المتحدة - لم تكن مؤيدة للفلسطينيين فحسب، بل كانت مصحوبة أيضًا بتصاعد في الحوادث القبيحة المعادية للسامية. فكيف سيصوت هؤلاء الشباب في العام المقبل عندما يبدو أن بايدن يمثل الصهيونية القديمة التي لا يؤمنون بها؟".

وأشارت صحيفة "Independent" إلى أن الأميركيين سئموا من "الحروب التي لا نهاية لها"، وأن مليارات دولارات من دافعي الضرائب تُنفق على دعم أوكرانيا بالهجوم المضاد الذي يبدو أنه قد توقف، والقيادة الجمهورية الجديدة في مجلس النواب لا تريد منح أوكرانيا سنتًا آخر.

وبحسب الصحيفة، فإن ترامب وقع اتفاقيات سلام بين إسرائيل ودول الخليج، ولكن مع تولي بايدن المسؤولية، تشتعل الحرب.
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