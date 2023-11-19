https://sputnikarabic.ae/20231119/إعلام-غربي-يحذر-أوكرانيا-من-خطر-طائرات-مسيرة-روسية-فتاكة-1083284340.html

إعلام غربي يحذر أوكرانيا من خطر طائرات مسيرة روسية فتاكة

إعلام غربي يحذر أوكرانيا من خطر طائرات مسيرة روسية فتاكة

حذرت وسائل إعلام غربية من أن تتحول ذخيرة المسيّرة الروسية "لانتسيت"، إلى تهديد كبير للقوات المسلحة الأوكرانية، في ساحة المعركة. 19.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-19T09:21+0000

2023-11-19T09:21+0000

2023-11-19T09:21+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وذكرت مجلة "Business Insider" الأمريكية، في تقريرها أن الطائرات المسيّرة الروسية من طراز "لانتسيت" المحدّثة تنفجر في الهواء، وتطلق ذخائرها وشظاياها نحو الهدف، وبالتالي فإن الطائرات المسيرة الروسية لا يتعين عليها حتى الاشتباك مباشرة مع الهدف.وأضاف التقرير أن طائرات "لانتسيت" المسيرة تتجاوز الحماية الإضافية للمركبات دون أن تصطدم فيها وتستهدف المركبات المدرعة مثل مركبات "برادلي". وتابع التقرير، بالقول: "لقد أصبحت طائرات "لانتسيت" الروسية تشكل تهديدًا خطيرًا في ساحة المعركة في أوكرانيا، ويتم تحسين نطاقها وقوتها باستمرار".وتستخدم روسيا طائرات "لانتسيت" وطائرات مسيرة أخرى في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وأظهرت هذه الطائرة كفاءة عالية في تنفيذ عمليات نوعية ضد القوات المسلحة الأوكرانية، كان أبرزها تدمير مقاتلة "ميغ - 29" أوكرانية وإصابتها بدقة من مسافة 80 كيلومترا.وتستطيع "لانتسيت" تدمير أنواع مختلفة من الأهداف المعادية تشمل المدفعية والدفاعات الجوية وراجمات الصواريخ ومراكز القيادة وقوات المشاة إضافة إلى المنشآت العسكرية.وتسبب نجاح "لانتسيت" في تنفيذ مهامها في إرباك القوات الأوكرانية، التي بدأت "هجومها المضاد" ضد القوات الروسية، منذ أشهر، دون أن تتمكن من تحقيق أي نجاح، حتى الآن، رغم اقتراب فصل الشتاء، الذي تتحول فيه التربة إلى "طين" ووحل لا يمكن اجتيازه بالمعدات العسكرية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.

https://sputnikarabic.ae/20230815/مكتب-زيلينسكي-المسيرات-الروسية-تشكل-تهديدا-للقوات-الأوكرانية-1080119134.html

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