https://sputnikarabic.ae/20231119/إعلام-نحو-نصف-مناطيد-الاستطلاع-الإسرائيلية-كانت-معطلة-يوم-7-أكتوبر-1083297123.html

إعلام: نحو نصف مناطيد الاستطلاع الإسرائيلية كانت معطلة يوم 7 أكتوبر

إعلام: نحو نصف مناطيد الاستطلاع الإسرائيلية كانت معطلة يوم 7 أكتوبر

أفادت مصادر أمنية بأن نحو نصف مناطيد الاستطلاع الإسرائيلية كانت معطلة يوم الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على مستوطنات غلاف غزة يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول... 19.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-19T16:50+0000

2023-11-19T16:50+0000

2023-11-19T16:50+0000

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1e/1075344416_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_017681fb3da77b310bc5ee4db5d63e29.jpg

ونقلت النسخة الإنجليزية من "سبوتنيك" عن المصادر قولهم لوسائل إعلام بريطانية بأن ثلاثة مناطيد استطلاع إسرائيلية من أصل سبعة، كانت معطلة وكان من الممكن أن تحذر السلطات الإسرائيلية من هجوم "حماس"، مشيرين إلى أن سبب تعطلها فشل الحكومة الإسرائيلية في تحديث وصيانة المعدات لعدم كفاية التمويل.وأسفر تعطل مناطيد الاستطلاع عن تعريض خط الدفاع الإسرائيلي على طول حدود غزة لخطر كبير، مع العلم بأن تلك المناطيد، المجهزة بحمولة من الكاميرات وأجهزة الاستشعار وبرامج تجسس، كانت منذ فترة طويلة جزءًا أساسيًا من نظام الإنذار المبكر الإسرائيلي، ولو أنها عملت بشكل صحيح، لربما كانت نتيجة هجوم "حماس" مختلفة.يذكر أنه في 7 أكتوبر، شنت حركة حماس الفلسطينية هجوما صاروخيا مفاجئا واسع النطاق ضد إسرائيل من قطاع غزة واخترقت الحدود، مما أسفر عن مقتل واختطاف المئات من المستوطنات الإسرائيلية المجاورة، فيما شنت إسرائيل ضربات انتقامية وأمرت بفرض حصار كامل على قطاع غزة، وقطعت إمدادات المياه والغذاء والوقود.وفي 27 أكتوبر بدأت إسرائيل توغلا بريا واسع النطاق في قطاع غزة بهدف معلن هو القضاء على مقاتلي حماس وإنقاذ الرهائن، وأدى الصراع إلى مقتل نحو 1200 شخص في إسرائيل وأكثر من 12300 في قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231119/الصحة-الفلسطينية-تعلن-سقوط-12415-قتيلا-في-غزة-والضفة-منذ-بداية-الحرب-1083295701.html

https://sputnikarabic.ae/20231119/أول-تعليق-من-الجيش-الإسرائيلي-على-اختطاف-سفينة-شحن-من-قبل-أنصار-الله-بالقرب-من-اليمن-1083291955.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى