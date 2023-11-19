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https://sputnikarabic.ae/20231119/إعلام-نحو-نصف-مناطيد-الاستطلاع-الإسرائيلية-كانت-معطلة-يوم-7-أكتوبر-1083297123.html
إعلام: نحو نصف مناطيد الاستطلاع الإسرائيلية كانت معطلة يوم 7 أكتوبر
إعلام: نحو نصف مناطيد الاستطلاع الإسرائيلية كانت معطلة يوم 7 أكتوبر
أفادت مصادر أمنية بأن نحو نصف مناطيد الاستطلاع الإسرائيلية كانت معطلة يوم الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على مستوطنات غلاف غزة يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول... 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T16:50+0000
2023-11-19T16:50+0000
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ونقلت النسخة الإنجليزية من "سبوتنيك" عن المصادر قولهم لوسائل إعلام بريطانية بأن ثلاثة مناطيد استطلاع إسرائيلية من أصل سبعة، كانت معطلة وكان من الممكن أن تحذر السلطات الإسرائيلية من هجوم "حماس"، مشيرين إلى أن سبب تعطلها فشل الحكومة الإسرائيلية في تحديث وصيانة المعدات لعدم كفاية التمويل.وأسفر تعطل مناطيد الاستطلاع عن تعريض خط الدفاع الإسرائيلي على طول حدود غزة لخطر كبير، مع العلم بأن تلك المناطيد، المجهزة بحمولة من الكاميرات وأجهزة الاستشعار وبرامج تجسس، كانت منذ فترة طويلة جزءًا أساسيًا من نظام الإنذار المبكر الإسرائيلي، ولو أنها عملت بشكل صحيح، لربما كانت نتيجة هجوم "حماس" مختلفة.يذكر أنه في 7 أكتوبر، شنت حركة حماس الفلسطينية هجوما صاروخيا مفاجئا واسع النطاق ضد إسرائيل من قطاع غزة واخترقت الحدود، مما أسفر عن مقتل واختطاف المئات من المستوطنات الإسرائيلية المجاورة، فيما شنت إسرائيل ضربات انتقامية وأمرت بفرض حصار كامل على قطاع غزة، وقطعت إمدادات المياه والغذاء والوقود.وفي 27 أكتوبر بدأت إسرائيل توغلا بريا واسع النطاق في قطاع غزة بهدف معلن هو القضاء على مقاتلي حماس وإنقاذ الرهائن، وأدى الصراع إلى مقتل نحو 1200 شخص في إسرائيل وأكثر من 12300 في قطاع غزة.
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى

إعلام: نحو نصف مناطيد الاستطلاع الإسرائيلية كانت معطلة يوم 7 أكتوبر

16:50 GMT 19.11.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatفلسطينيون يحيون ذكرى يوم الأرض بمهرجان جماهيري على حدود غزة
فلسطينيون يحيون ذكرى يوم الأرض بمهرجان جماهيري على حدود غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أفادت مصادر أمنية بأن نحو نصف مناطيد الاستطلاع الإسرائيلية كانت معطلة يوم الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على مستوطنات غلاف غزة يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ونقلت النسخة الإنجليزية من "سبوتنيك" عن المصادر قولهم لوسائل إعلام بريطانية بأن ثلاثة مناطيد استطلاع إسرائيلية من أصل سبعة، كانت معطلة وكان من الممكن أن تحذر السلطات الإسرائيلية من هجوم "حماس"، مشيرين إلى أن سبب تعطلها فشل الحكومة الإسرائيلية في تحديث وصيانة المعدات لعدم كفاية التمويل.
قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2023
الصحة الفلسطينية تعلن سقوط 12415 قتيلا في غزة والضفة منذ بداية الحرب
16:23 GMT
وأسفر تعطل مناطيد الاستطلاع عن تعريض خط الدفاع الإسرائيلي على طول حدود غزة لخطر كبير، مع العلم بأن تلك المناطيد، المجهزة بحمولة من الكاميرات وأجهزة الاستشعار وبرامج تجسس، كانت منذ فترة طويلة جزءًا أساسيًا من نظام الإنذار المبكر الإسرائيلي، ولو أنها عملت بشكل صحيح، لربما كانت نتيجة هجوم "حماس" مختلفة.
سفينة في البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2023
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14:28 GMT
يذكر أنه في 7 أكتوبر، شنت حركة حماس الفلسطينية هجوما صاروخيا مفاجئا واسع النطاق ضد إسرائيل من قطاع غزة واخترقت الحدود، مما أسفر عن مقتل واختطاف المئات من المستوطنات الإسرائيلية المجاورة، فيما شنت إسرائيل ضربات انتقامية وأمرت بفرض حصار كامل على قطاع غزة، وقطعت إمدادات المياه والغذاء والوقود.
وفي 27 أكتوبر بدأت إسرائيل توغلا بريا واسع النطاق في قطاع غزة بهدف معلن هو القضاء على مقاتلي حماس وإنقاذ الرهائن، وأدى الصراع إلى مقتل نحو 1200 شخص في إسرائيل وأكثر من 12300 في قطاع غزة.
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