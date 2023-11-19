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https://sputnikarabic.ae/20231119/الجيش-الإسرائيلي-يعترض-هدفا-جويا-ويرصد-10-قذائف-هاون-أطلقت-من-لبنان-1083283986.html
الجيش الإسرائيلي يعترض هدفا جويا ويرصد 10 قذائف هاون أطلقت من لبنان
الجيش الإسرائيلي يعترض هدفا جويا ويرصد 10 قذائف هاون أطلقت من لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، رصد إطلاق نحو 10 قذائف هاون أطلقت من لبنان، مستهدفة مستوطنة "شلومي"، مشيرا إلى أنه يقوم بالرد عليها. 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T09:00+0000
2023-11-19T09:00+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "رصد إطلاق نحو 10 قذائف هاون باتجاه منطقة شلومي، شمالي إسرائيل".وأضاف الجيش الإسرائيلي، في بيانه، أن "القذائف سقطت في منطقة مفتوحة"، مشيرا إلى أنه يقوم بالرد بضربات باتجاه مصدر مصدر الإطلاق في الأراضي اللبنانية.وأوضح أن مقاتلاته قصفت قبل فترة قصيرة مواقع بنية تحتية إرهابية تابعة لـ"حزب الله" في لبنان.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان آخر، أن دفاعاته الجوية اعترضت هدفا جويا مشبوها عبر من لبنان، لافتا إلى أن قواته تهاجم، في الوقت الحالي، الأراضي اللبنانية، بحسب البيان.يأتي ذلك في ظل ما تشهده مناطق الحدود اللبنانية من تصاعد في حدة التوتر، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود.وزاد التصعيد عقب عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231118/حزب-الله-ينشر-مشاهد-لإسقاط-طائرة-هيرميز-إسرائيلية-فيديو-1083271013.html
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لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

الجيش الإسرائيلي يعترض هدفا جويا ويرصد 10 قذائف هاون أطلقت من لبنان

09:00 GMT 19.11.2023
© AFP 2023 / Jalaa Mareyانتشار قوات الجيش الإسرائيلي على طول طريق بالقرب من بلدة كريات شمونة على الحدود مع لبنان، 31 أكتوبر 2023
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على طول طريق بالقرب من بلدة كريات شمونة على الحدود مع لبنان، 31 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2023
© AFP 2023 / Jalaa Marey
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، رصد إطلاق نحو 10 قذائف هاون أطلقت من لبنان، مستهدفة مستوطنة "شلومي"، مشيرا إلى أنه يقوم بالرد عليها.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "رصد إطلاق نحو 10 قذائف هاون باتجاه منطقة شلومي، شمالي إسرائيل".
وأضاف الجيش الإسرائيلي، في بيانه، أن "القذائف سقطت في منطقة مفتوحة"، مشيرا إلى أنه يقوم بالرد بضربات باتجاه مصدر مصدر الإطلاق في الأراضي اللبنانية.
وأوضح أن مقاتلاته قصفت قبل فترة قصيرة مواقع بنية تحتية إرهابية تابعة لـ"حزب الله" في لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان آخر، أن دفاعاته الجوية اعترضت هدفا جويا مشبوها عبر من لبنان، لافتا إلى أن قواته تهاجم، في الوقت الحالي، الأراضي اللبنانية، بحسب البيان.
طائرة مسيرة إسرائيلية طراز هيرميس 900 ستار لاينر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2023
"حزب الله" ينشر مشاهد لإسقاط طائرة "هيرميز" إسرائيلية... فيديو
أمس, 16:21 GMT
يأتي ذلك في ظل ما تشهده مناطق الحدود اللبنانية من تصاعد في حدة التوتر، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود.
وزاد التصعيد عقب عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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