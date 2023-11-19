https://sputnikarabic.ae/20231119/الجيش-الإسرائيلي-يعترض-هدفا-جويا-ويرصد-10-قذائف-هاون-أطلقت-من-لبنان-1083283986.html
الجيش الإسرائيلي يعترض هدفا جويا ويرصد 10 قذائف هاون أطلقت من لبنان
الجيش الإسرائيلي يعترض هدفا جويا ويرصد 10 قذائف هاون أطلقت من لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، رصد إطلاق نحو 10 قذائف هاون أطلقت من لبنان، مستهدفة مستوطنة "شلومي"، مشيرا إلى أنه يقوم بالرد عليها. 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T09:00+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "رصد إطلاق نحو 10 قذائف هاون باتجاه منطقة شلومي، شمالي إسرائيل".وأضاف الجيش الإسرائيلي، في بيانه، أن "القذائف سقطت في منطقة مفتوحة"، مشيرا إلى أنه يقوم بالرد بضربات باتجاه مصدر مصدر الإطلاق في الأراضي اللبنانية.وأوضح أن مقاتلاته قصفت قبل فترة قصيرة مواقع بنية تحتية إرهابية تابعة لـ"حزب الله" في لبنان.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان آخر، أن دفاعاته الجوية اعترضت هدفا جويا مشبوها عبر من لبنان، لافتا إلى أن قواته تهاجم، في الوقت الحالي، الأراضي اللبنانية، بحسب البيان.يأتي ذلك في ظل ما تشهده مناطق الحدود اللبنانية من تصاعد في حدة التوتر، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود.وزاد التصعيد عقب عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231118/حزب-الله-ينشر-مشاهد-لإسقاط-طائرة-هيرميز-إسرائيلية-فيديو-1083271013.html
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لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
الجيش الإسرائيلي يعترض هدفا جويا ويرصد 10 قذائف هاون أطلقت من لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، رصد إطلاق نحو 10 قذائف هاون أطلقت من لبنان، مستهدفة مستوطنة "شلومي"، مشيرا إلى أنه يقوم بالرد عليها.
وقال الجيش الإسرائيلي
، في بيان له، إنه "رصد إطلاق نحو 10 قذائف هاون باتجاه منطقة شلومي، شمالي إسرائيل".
وأضاف الجيش الإسرائيلي، في بيانه، أن "القذائف سقطت في منطقة مفتوحة"، مشيرا إلى أنه يقوم بالرد بضربات باتجاه مصدر مصدر الإطلاق في الأراضي اللبنانية.
وأوضح أن مقاتلاته قصفت قبل فترة قصيرة مواقع بنية تحتية إرهابية تابعة لـ"حزب الله" في لبنان
.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان آخر، أن دفاعاته الجوية اعترضت هدفا جويا مشبوها عبر من لبنان، لافتا إلى أن قواته تهاجم، في الوقت الحالي، الأراضي اللبنانية، بحسب البيان.
يأتي ذلك في ظل ما تشهده مناطق الحدود اللبنانية من تصاعد في حدة التوتر، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود.
وزاد التصعيد عقب عملية "طوفان الأقصى
"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.