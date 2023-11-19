عربي
https://sputnikarabic.ae/20231119/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-ارتفاع-عدد-قتلاه-خلال-العمليات-البرية-في-قطاع-غزة--1083298203.html
الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلاه خلال العمليات البرية في قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلاه خلال العمليات البرية في قطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل ضابط وجندي وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك البرية داخل غزة. 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T17:46+0000
2023-11-19T17:47+0000
أخبار فلسطين اليوم
اسرائيل
العالم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/02/1082743354_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_4c66daf226f7335648015422883af162.jpg
وأوضح الجيش أنه "بذلك ترتفع حصيلة عدد الجنود والضباط في الجيش الإسرائيلي، الذين قتلوا في غزة، منذ بداية الحرب البرية إلى 65 قتيلا، بينما بلغ إجمالي عدد القتلى 385 قتيلا، منذ السابع من الشهر الماضي".ومرّ أكثر من شهر ونصف على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231119/الصحة-الفلسطينية-تعلن-سقوط-12415-قتيلا-في-غزة-والضفة-منذ-بداية-الحرب-1083295701.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/02/1082743354_115:0:1024:682_1920x0_80_0_0_15cfc89c26df01260df98e1dc197c2a1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلاه خلال العمليات البرية في قطاع غزة

17:46 GMT 19.11.2023 (تم التحديث: 17:47 GMT 19.11.2023)
© AP Photo / Israel Defense Forcesعملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل ضابط وجندي وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك البرية داخل غزة.
وأوضح الجيش أنه "بذلك ترتفع حصيلة عدد الجنود والضباط في الجيش الإسرائيلي، الذين قتلوا في غزة، منذ بداية الحرب البرية إلى 65 قتيلا، بينما بلغ إجمالي عدد القتلى 385 قتيلا، منذ السابع من الشهر الماضي".
قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2023
الصحة الفلسطينية تعلن سقوط 12415 قتيلا في غزة والضفة منذ بداية الحرب
16:23 GMT
ومرّ أكثر من شهر ونصف على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палестинские дети выглядывают из-под руин разрушенного здания в результате израильских авиаударов в Рафахе, сектор Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. لا هدنة وإسرائيل توسع توغلها في غزة.. فيديو وصور15:33 GMTБоевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:35 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة شمالي غزة.. فيديو وصورأمس, 06:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала