https://sputnikarabic.ae/20231119/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-ارتفاع-عدد-قتلاه-خلال-العمليات-البرية-في-قطاع-غزة--1083298203.html
الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلاه خلال العمليات البرية في قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلاه خلال العمليات البرية في قطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل ضابط وجندي وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك البرية داخل غزة. 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T17:46+0000
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وأوضح الجيش أنه "بذلك ترتفع حصيلة عدد الجنود والضباط في الجيش الإسرائيلي، الذين قتلوا في غزة، منذ بداية الحرب البرية إلى 65 قتيلا، بينما بلغ إجمالي عدد القتلى 385 قتيلا، منذ السابع من الشهر الماضي".ومرّ أكثر من شهر ونصف على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231119/الصحة-الفلسطينية-تعلن-سقوط-12415-قتيلا-في-غزة-والضفة-منذ-بداية-الحرب-1083295701.html
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أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم, العالم العربي
الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلاه خلال العمليات البرية في قطاع غزة
17:46 GMT 19.11.2023 (تم التحديث: 17:47 GMT 19.11.2023)
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل ضابط وجندي وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك البرية داخل غزة.
وأوضح الجيش أنه "بذلك ترتفع حصيلة عدد الجنود والضباط في الجيش الإسرائيلي، الذين قتلوا في غزة، منذ بداية الحرب البرية إلى 65 قتيلا، بينما بلغ إجمالي عدد القتلى 385 قتيلا، منذ السابع من الشهر الماضي".
ومرّ أكثر من شهر ونصف على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.