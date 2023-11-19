https://sputnikarabic.ae/20231119/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-3-من-جنوده-في-غزة---1083289195.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من جنوده في غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من جنوده في غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل 3 من جنوده، ليرتفع عدد قتلاه خلال المعارك البرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 383 قتيلا. 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T12:37+0000
2023-11-19T12:37+0000
2023-11-19T12:51+0000
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وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل 3 من جنوده خلال المعارك في قطاع غزة".ومرّ أكثر من شهر ونصف على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231119/الجيش-الإسرائيلي-يعترض-هدفا-جويا-ويرصد-10-قذائف-هاون-أطلقت-من-لبنان-1083283986.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, اسرائيل, العالم, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, اسرائيل, العالم, العالم العربي
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من جنوده في غزة
12:37 GMT 19.11.2023 (تم التحديث: 12:51 GMT 19.11.2023)
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل 3 من جنوده، ليرتفع عدد قتلاه خلال المعارك البرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 383 قتيلا.
وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل 3 من جنوده خلال المعارك في قطاع غزة".
وأوضح أنه "بذلك ترتفع حصيلة عدد الجنود والضباط في الجيش الإسرائيلي، الذين قتلوا في غزة، منذ بداية الحرب البرية إلى 63 قتيلا، بينما بلغ إجمالي عدد القتلى 383 قتيلا، منذ السابع من الشهر الماضي".
ومرّ أكثر من شهر ونصف على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.