https://sputnikarabic.ae/20231119/الجيش-الروسي-يدمر-مستودعات-الوقود-التابعة-لقوات-نظام-كييف-في-مطار-كانوتوفو-1083286608.html
الجيش الروسي يدمر مستودعات الوقود التابعة لقوات نظام كييف في مطار "كانوتوفو"
الجيش الروسي يدمر مستودعات الوقود التابعة لقوات نظام كييف في مطار "كانوتوفو"
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية دمرت منشأه لتخزين الوقود لمعدات الطائرات الأوكرانية. 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T11:06+0000
2023-11-19T11:06+0000
2023-11-19T11:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع في بيانها: "في مطار كاناتوفو في مقاطعة كيروفوغراد، تم تدمير مرافق لتخزين الوقود لطائرات القوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف: "في مدينة كيروفوغراد، ومنطقة أولشانيتسا في مقاطعة كييف، تم تدمير مستودعات الذخيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وتابع البيان: "تم إسقاط 31 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية، ومقاطعة وزابوروجيه".وبحسب البيان: "تم اعتراض صاروخين لراجمتين "هيمارس" و"أولخا".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231119/في-منتصف-الهدف-قناص-روسي-يصيب-جنديين-أوكرانيين-في-الرأس-فيديو-1083283727.html
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روسيا
الجيش الروسي يدمر مستودعات الوقود التابعة لقوات نظام كييف في مطار "كانوتوفو"
11:06 GMT 19.11.2023 (تم التحديث: 11:15 GMT 19.11.2023)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية دمرت منشأه لتخزين الوقود لمعدات الطائرات الأوكرانية.
وقالت الدفاع في بيانها: "في مطار كاناتوفو في مقاطعة كيروفوغراد، تم تدمير مرافق لتخزين الوقود لطائرات القوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف: "في مدينة كيروفوغراد، ومنطقة أولشانيتسا في مقاطعة كييف، تم تدمير مستودعات الذخيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وتابع البيان: "تم إسقاط 31 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية، ومقاطعة وزابوروجيه".
وبحسب البيان: "تم اعتراض صاروخين لراجمتين "هيمارس" و"أولخا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.