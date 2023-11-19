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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231119/الجيش-الروسي-يدمر-مستودعات-الوقود-التابعة-لقوات-نظام-كييف-في-مطار-كانوتوفو-1083286608.html
الجيش الروسي يدمر مستودعات الوقود التابعة لقوات نظام كييف في مطار "كانوتوفو"
الجيش الروسي يدمر مستودعات الوقود التابعة لقوات نظام كييف في مطار "كانوتوفو"
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية دمرت منشأه لتخزين الوقود لمعدات الطائرات الأوكرانية. 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T11:06+0000
2023-11-19T11:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع في بيانها: "في مطار كاناتوفو في مقاطعة كيروفوغراد، تم تدمير مرافق لتخزين الوقود لطائرات القوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف: "في مدينة كيروفوغراد، ومنطقة أولشانيتسا في مقاطعة كييف، تم تدمير مستودعات الذخيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وتابع البيان: "تم إسقاط 31 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية، ومقاطعة وزابوروجيه".وبحسب البيان: "تم اعتراض صاروخين لراجمتين "هيمارس" و"أولخا".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231119/في-منتصف-الهدف-قناص-روسي-يصيب-جنديين-أوكرانيين-في-الرأس-فيديو-1083283727.html
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روسيا

الجيش الروسي يدمر مستودعات الوقود التابعة لقوات نظام كييف في مطار "كانوتوفو"

11:06 GMT 19.11.2023 (تم التحديث: 11:15 GMT 19.11.2023)
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة
إطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية دمرت منشأه لتخزين الوقود لمعدات الطائرات الأوكرانية.
وقالت الدفاع في بيانها: "في مطار كاناتوفو في مقاطعة كيروفوغراد، تم تدمير مرافق لتخزين الوقود لطائرات القوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف: "في مدينة كيروفوغراد، ومنطقة أولشانيتسا في مقاطعة كييف، تم تدمير مستودعات الذخيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وتابع البيان: "تم إسقاط 31 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية، ومقاطعة وزابوروجيه".
وبحسب البيان: "تم اعتراض صاروخين لراجمتين "هيمارس" و"أولخا".
قناص من وحدة القوات الخاصة الروسية خلال التدريبات العسكرية في إقليم كراسنودارسك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
في منتصف الهدف... قناص روسي يصيب جنديين أوكرانيين في الرأس... فيديو
08:55 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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