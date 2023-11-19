https://sputnikarabic.ae/20231119/القوات-الروسية-تحيد-أكثر-من-600-عسكري-أوكراني-وتسقط-31-مسيرة-أوكرانية--عاجل-1083286777.html

القوات الروسية تحيد أكثر من 600 عسكري أوكراني وتسقط 31 مسيرة

القوات الروسية تحيد أكثر من 600 عسكري أوكراني وتسقط 31 مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية، حيدت أكثر من 600 عسكري أوكراني وأسقطت 31 مسيرة أوكرانية، في مناطق متفرقة. 19.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-19T11:14+0000

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها: "حيّدت القوات الروسية نحو 20 عسكريًا أوكرانيًا على محور خيرسون، ونحو 100 عسكري أوكراني على محور زابوروجيه، ونحو 30 عسكريا أوكرانيا على محور كراسني ليمان، ونحو 70 عسكريًا أوكرانيًا على محور كوبيانسك، ونحو 145 عسكريًا أوكرانيًا على محور جنوب دونيتسك، ونحو 240 عسكريًا أوكرانيًا على محور دونيتسك".وتابع البيان أنه على محور كوبيانسك، استهدفت وحدات قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، في سياق العمليات النشطة، مع الطيران العملياتي والتكتيكي الروسي، القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، وجمهورية لوغانسك الشعبية.وبلغت خسائر العدو أكثر من 70 جنديا أوكرانيا، وسيارتين.وبلغ إجمالي خسائر العدو على هذا الاتجاه أكثر من 240 جنديا أوكرانيا، ودبابة ومركبة قتالية للمشاة وسيارتين، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "مستا بي".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

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