https://sputnikarabic.ae/20231119/القوات-الروسية-تحيد-أكثر-من-600-عسكري-أوكراني-وتسقط-31-مسيرة-أوكرانية--عاجل-1083286777.html
القوات الروسية تحيد أكثر من 600 عسكري أوكراني وتسقط 31 مسيرة
القوات الروسية تحيد أكثر من 600 عسكري أوكراني وتسقط 31 مسيرة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية، حيدت أكثر من 600 عسكري أوكراني وأسقطت 31 مسيرة أوكرانية، في مناطق متفرقة. 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T11:14+0000
2023-11-19T11:14+0000
2023-11-19T11:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها: "حيّدت القوات الروسية نحو 20 عسكريًا أوكرانيًا على محور خيرسون، ونحو 100 عسكري أوكراني على محور زابوروجيه، ونحو 30 عسكريا أوكرانيا على محور كراسني ليمان، ونحو 70 عسكريًا أوكرانيًا على محور كوبيانسك، ونحو 145 عسكريًا أوكرانيًا على محور جنوب دونيتسك، ونحو 240 عسكريًا أوكرانيًا على محور دونيتسك".وتابع البيان أنه على محور كوبيانسك، استهدفت وحدات قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، في سياق العمليات النشطة، مع الطيران العملياتي والتكتيكي الروسي، القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، وجمهورية لوغانسك الشعبية.وبلغت خسائر العدو أكثر من 70 جنديا أوكرانيا، وسيارتين.وبلغ إجمالي خسائر العدو على هذا الاتجاه أكثر من 240 جنديا أوكرانيا، ودبابة ومركبة قتالية للمشاة وسيارتين، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "مستا بي".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231119/الجيش-الروسي-يدمر-مستودعات-الوقود-التابعة-لقوات-نظام-كييف-في-مطار-كانوتوفو-1083286608.html
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روسيا
القوات الروسية تحيد أكثر من 600 عسكري أوكراني وتسقط 31 مسيرة
11:14 GMT 19.11.2023 (تم التحديث: 11:29 GMT 19.11.2023)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية، حيدت أكثر من 600 عسكري أوكراني وأسقطت 31 مسيرة أوكرانية، في مناطق متفرقة.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها: "حيّدت القوات الروسية نحو 20 عسكريًا أوكرانيًا على محور خيرسون، ونحو 100 عسكري أوكراني على محور زابوروجيه، ونحو 30 عسكريا أوكرانيا على محور كراسني ليمان، ونحو 70 عسكريًا أوكرانيًا على محور كوبيانسك، ونحو 145 عسكريًا أوكرانيًا على محور جنوب دونيتسك، ونحو 240 عسكريًا أوكرانيًا على محور دونيتسك".
وأضاف البيان أنه "تم اعتراض صاروخين أُطلقا من راجمتي "هيمارس" و"أولخا"، وتم تدمير 31 طائرة مسيرة أوكرانية بواسطة الدفاعات الروسية في مناطق متفرقة".
وتابع البيان أنه على محور كوبيانسك، استهدفت وحدات قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، في سياق العمليات النشطة، مع الطيران العملياتي والتكتيكي الروسي، القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، وجمهورية لوغانسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو أكثر من 70 جنديا أوكرانيا، وسيارتين.
وأوضح البيان أنه على اتجاه دونيتسك، صدت وحدات قوات مجموعة "الجنوب"، بدعم من المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، 6 هجمات للعدو في مناطق كليشيفكا وشومي ومارينكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغ إجمالي خسائر العدو على هذا الاتجاه أكثر من 240 جنديا أوكرانيا، ودبابة ومركبة قتالية للمشاة وسيارتين، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "مستا بي".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.