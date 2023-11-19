https://sputnikarabic.ae/20231119/جماعة-أنصار-الله-اليمنية-تعلن-أنها-ستستهدف-جميع-أنواع-السفن-الإسرائيلية-1083284757.html

جماعة "أنصار الله" اليمنية تعلن أنها ستستهدف جميع أنواع السفن الإسرائيلية

جماعة "أنصار الله" اليمنية تعلن أنها ستستهدف جميع أنواع السفن الإسرائيلية

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الأحد، أنها ستستهدف جميع أنواع السفن الإسرائيلية وتلك التي تشغلها شركات إسرائيلية، محذرة من التعامل معها. 19.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-19T09:34+0000

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وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان عبر "إكس" (تويتر سابقاً) "تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستقوم باستهداف جميع أنواع السفن التي تحمل علم الكيان الصهيوني، والتي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية، والسفن التي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية".وأضاف "تهيب القوات المسلحة اليمنية بجميع دول العالم، سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن، وتجنب الشحن على متن هذه السفن أو التعامل معها، وإبلاغ سفنكم بالابتعاد عن هذه السفن".واعتبر المتحدث باسم قوات "أنصار الله" أن الإجراء يأتي "نظراً لما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي أميركي غاشم حيث المجازر اليومية والإبادة الجماعية واستجابة لمطالب شعبنا اليمني ومطالب الشعوب الحرة ونجدة لأهلنا المظلومين في غزة"، على حد تعبيره. يأتي تهديد "أنصار الله" غداة إعلان القوات البحرية التابعة للجماعة، قدرتها على استهداف السفن الإسرائيلية سواء في البحر الأحمر أو في أي مكان آخر، مضيفةً أنها "بصدد استهداف كافة السفن الإسرائيلية، سواء كانت متجهة إلى فلسطين المحتلة أو أي دولة أخرى".ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت قوات "أنصار الله"، "البدء في اتخاذ كافة الإجراءات العملية لتنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن التعامل المناسب مع أيّ سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، مؤكدةً أن "العمليات ضد إسرائيل لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة".وتوعد زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، يوم الثلاثاء الماضي، بـ "استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب تحديداً وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية". وحينها، أشار زعيم "أنصار الله" إلى "أن إسرائيل تعتمد في حركتها في البحر الأحمر من باب المندب على التمويه وإغلاق أجهزة التعارف وعدم رفع الأعلام الإسرائيلية على سفنها".وفي العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلن "الحوثي" أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسناداً لفصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.

https://sputnikarabic.ae/20231114/أنصار-الله-وجهنا-صواريخنا-الباليستية-لمواقع-حساسة-في-إيلات-ولن-نتردد-في-قصف-السفن-الإسرائيلية-1083157934.html

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