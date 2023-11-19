https://sputnikarabic.ae/20231119/جنبلاط-القرار-هو-استكمال-حصار-غزة-وتدميرها-ونأمل-عدم-استدراج-لبنان-إلى-الحرب-1083289056.html
جنبلاط: القرار هو استكمال حصار غزة وتدميرها ونأمل عدم استدراج لبنان إلى الحرب
جنبلاط: القرار هو استكمال حصار غزة وتدميرها ونأمل عدم استدراج لبنان إلى الحرب
أعلن الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، ضرورة التضامن واتخاذ موقف موحد تجاه التصعيد الحاصل على الحدود الجنوبية للبنان، مشددًا على... 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T12:33+0000
2023-11-19T12:33+0000
2023-11-19T12:42+0000
العالم العربي
طوفان الأقصى
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وجاءت تصريحات جنبلاط، خلال جولة محلية له في بعض القرى اللبنانية، حيث حيا صمود الشعب الفلسطيني في غزة، الذي يواجه "آلة القتل والتدمير الإسرائيلية"، متخوفًا من استمرار الحرب وتوسعها في المنطقة.ونقلت وكالة "النشرة"، حديث جنبلاط، الذي قال إن "الوضع اليوم قد يكون أصعب بكثير مما مرينا به زمن حصار بيروت واجتياحها، لذلك نطلب التضامن ووحدة الصوت والكلمة".وتابع جنبلاط، بالقول: "واليوم خلافًا للماضي، لا نملك أي قدرة على التغيير في قرارات الدول، فهي لها حساباتها، ونرى كيف شعبًا بأسره يُضحى به بالرغم من المظاهرات الكبرى خاصة في الغرب، إلا أن القرار يبدو استكمال حصار غزة وتدميرها، والله أعلم ما هو مصير الشعب الفلسطيني في غزة والضفة".وتمنى جنبلاط ألا يتم استدراج لبنان إلى الحرب، لافتا، بالقول: "وقعت الواقعة فلا حول ولا قوة، إلا أنه لا يجب أن نُستدرج، والأمر يعود إلى الفريق المقاوم وإلى إسرائيل، وعندما نرى الكم الهائل من الأساطيل، على المرء أن يحسب أن شيئا آت".وشدد على أنه "في الداخل كان الأجدى لو هناك حد أدنى من الوحدة الوطنية وانتُخب رئيس، أيا كان"، مشيرا إلى أن "اليوم الخلاف على تعيين قائد جيش، وجيشنا صامد وكبير وضروري، لكن لا أفهم الخلافات لأجل رئاسة قد تأتي أو لا تأتي".
https://sputnikarabic.ae/20231115/من-لبنان-إلى-اليمن-هل-يدفع-تصعيد-محور-المقاومة-إلى-وقف-الحرب-الإسرائيلية-في-غزة؟-1083183613.html
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العالم العربي, طوفان الأقصى
العالم العربي, طوفان الأقصى
جنبلاط: القرار هو استكمال حصار غزة وتدميرها ونأمل عدم استدراج لبنان إلى الحرب
12:33 GMT 19.11.2023 (تم التحديث: 12:42 GMT 19.11.2023)
أعلن الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، ضرورة التضامن واتخاذ موقف موحد تجاه التصعيد الحاصل على الحدود الجنوبية للبنان، مشددًا على ضرورة عدم الانجرار للحرب، محذرا من أن الأيام المقبلة "صعبة جدا"، بحسب قوله.
وجاءت تصريحات جنبلاط، خلال جولة محلية له في بعض القرى اللبنانية، حيث حيا صمود الشعب الفلسطيني في غزة، الذي يواجه "آلة القتل والتدمير الإسرائيلية"، متخوفًا من استمرار الحرب وتوسعها في المنطقة.
ونقلت
وكالة "النشرة"، حديث جنبلاط، الذي قال إن "الوضع اليوم قد يكون أصعب بكثير مما مرينا به زمن حصار بيروت واجتياحها، لذلك نطلب التضامن ووحدة الصوت والكلمة".
وتابع جنبلاط، بالقول: "واليوم خلافًا للماضي، لا نملك أي قدرة على التغيير في قرارات الدول، فهي لها حساباتها، ونرى كيف شعبًا بأسره يُضحى به بالرغم من المظاهرات الكبرى خاصة في الغرب، إلا أن القرار يبدو استكمال حصار غزة وتدميرها، والله أعلم ما هو مصير الشعب الفلسطيني في غزة والضفة".
وتمنى جنبلاط ألا يتم استدراج لبنان إلى الحرب، لافتا، بالقول: "وقعت الواقعة فلا حول ولا قوة، إلا أنه لا يجب أن نُستدرج، والأمر يعود إلى الفريق المقاوم وإلى إسرائيل، وعندما نرى الكم الهائل من الأساطيل، على المرء أن يحسب أن شيئا آت".
وشدد على أنه "في الداخل كان الأجدى لو هناك حد أدنى من الوحدة الوطنية وانتُخب رئيس، أيا كان"، مشيرا إلى أن "اليوم الخلاف على تعيين قائد جيش، وجيشنا صامد وكبير وضروري، لكن لا أفهم الخلافات لأجل رئاسة قد تأتي أو لا تأتي".