https://sputnikarabic.ae/20231119/جنرالات-أوكرانيون-يشتكون-من-النقص-الحاد-للقوى-البشرية-في-قوات-كييف-1083288503.html
جنرالات أوكرانيون يشتكون من النقص الحاد للقوى البشرية في قوات كييف
جنرالات أوكرانيون يشتكون من النقص الحاد للقوى البشرية في قوات كييف
أفاد الرائد في القوات المسلحة الأوكرانية، فيكتور كيسيل، بأن هناك نقص في الأفراد العسكريين في القوات المسلحة الأوكرانية، والذي يصل في بعض الأحيان إلى نطاق حرج. 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T12:06+0000
2023-11-19T12:06+0000
2023-11-19T12:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال كيسيل: "بقدر ما أستطيع أن أقول، هناك نقص في الأفراد العسكريين، وهو نقص خطير في بعض الأحيان".في الوقت نفسه، تحدثت شبكة "سي إن إن" أيضًا مع متخصص أوكراني في تكنولوجيا المعلومات أراد تجنب التجنيد في القوات المسلحة الأوكرانية، قال إن أوكرانيا ليست مستعدة للصراع مع روسيا.في وقت سابق، كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الجنود الأوكرانيين يشكون من أن القوات المسلحة الأوكرانية ليس لديها ما يكفي من الذخيرة، وكذلك القوى العاملة، ولهذا السبب يجب إرسال أطقم المركبات المدرعة ومشغلي الطائرات دون طيار إلى الخطوط الأمامية.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231119/صحفية-أمريكية-تعبر-عن-صدمتها-من-فرار-الأوكرانيين-من-بلادهم-وتدعوهم-لتقديم-تنازلات-لروسيا-1083288010.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
جنرالات أوكرانيون يشتكون من النقص الحاد للقوى البشرية في قوات كييف
أفاد الرائد في القوات المسلحة الأوكرانية، فيكتور كيسيل، بأن هناك نقص في الأفراد العسكريين في القوات المسلحة الأوكرانية، والذي يصل في بعض الأحيان إلى نطاق حرج.
وقال كيسيل: "بقدر ما أستطيع أن أقول، هناك نقص في الأفراد العسكريين، وهو نقص خطير في بعض الأحيان".
وأضاف: "تتطلب مجموعة متنوعة من المناصب العسكرية مهارات مختلفة، بعضها يتطلب تدريبا بدنيا، والبعض الآخر فكريا، كل شخص لديه مهارات مختلفة".
في الوقت نفسه، تحدثت شبكة "سي إن إن" أيضًا مع متخصص أوكراني في تكنولوجيا المعلومات أراد تجنب التجنيد في القوات المسلحة الأوكرانية، قال إن أوكرانيا ليست مستعدة للصراع مع روسيا.
وقال: "أعتقد أن أوكرانيا... ليست مستعدة لمحاربة روسيا. ليس لدينا القوة ولا المال ولا الأسلحة اللازمة لذلك. لسنا مستعدين لذلك على الإطلاق".
في وقت سابق، كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الجنود الأوكرانيين يشكون من أن القوات المسلحة الأوكرانية ليس لديها ما يكفي من الذخيرة، وكذلك القوى العاملة، ولهذا السبب يجب إرسال أطقم المركبات المدرعة ومشغلي الطائرات دون طيار إلى الخطوط الأمامية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.