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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231119/جنرالات-أوكرانيون-يشتكون-من-النقص-الحاد-للقوى-البشرية-في-قوات-كييف-1083288503.html
جنرالات أوكرانيون يشتكون من النقص الحاد للقوى البشرية في قوات كييف
جنرالات أوكرانيون يشتكون من النقص الحاد للقوى البشرية في قوات كييف
أفاد الرائد في القوات المسلحة الأوكرانية، فيكتور كيسيل، بأن هناك نقص في الأفراد العسكريين في القوات المسلحة الأوكرانية، والذي يصل في بعض الأحيان إلى نطاق حرج. 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T12:06+0000
2023-11-19T12:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال كيسيل: "بقدر ما أستطيع أن أقول، هناك نقص في الأفراد العسكريين، وهو نقص خطير في بعض الأحيان".في الوقت نفسه، تحدثت شبكة "سي إن إن" أيضًا مع متخصص أوكراني في تكنولوجيا المعلومات أراد تجنب التجنيد في القوات المسلحة الأوكرانية، قال إن أوكرانيا ليست مستعدة للصراع مع روسيا.في وقت سابق، كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الجنود الأوكرانيين يشكون من أن القوات المسلحة الأوكرانية ليس لديها ما يكفي من الذخيرة، وكذلك القوى العاملة، ولهذا السبب يجب إرسال أطقم المركبات المدرعة ومشغلي الطائرات دون طيار إلى الخطوط الأمامية.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231119/صحفية-أمريكية-تعبر-عن-صدمتها-من-فرار-الأوكرانيين-من-بلادهم-وتدعوهم-لتقديم-تنازلات-لروسيا-1083288010.html
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جنرالات أوكرانيون يشتكون من النقص الحاد للقوى البشرية في قوات كييف

12:06 GMT 19.11.2023
© AP Photo / Libkos جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2023
© AP Photo / Libkos
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أفاد الرائد في القوات المسلحة الأوكرانية، فيكتور كيسيل، بأن هناك نقص في الأفراد العسكريين في القوات المسلحة الأوكرانية، والذي يصل في بعض الأحيان إلى نطاق حرج.
وقال كيسيل: "بقدر ما أستطيع أن أقول، هناك نقص في الأفراد العسكريين، وهو نقص خطير في بعض الأحيان".

وأضاف: "تتطلب مجموعة متنوعة من المناصب العسكرية مهارات مختلفة، بعضها يتطلب تدريبا بدنيا، والبعض الآخر فكريا، كل شخص لديه مهارات مختلفة".

في الوقت نفسه، تحدثت شبكة "سي إن إن" أيضًا مع متخصص أوكراني في تكنولوجيا المعلومات أراد تجنب التجنيد في القوات المسلحة الأوكرانية، قال إن أوكرانيا ليست مستعدة للصراع مع روسيا.

وقال: "أعتقد أن أوكرانيا... ليست مستعدة لمحاربة روسيا. ليس لدينا القوة ولا المال ولا الأسلحة اللازمة لذلك. لسنا مستعدين لذلك على الإطلاق".

إعادة 101 من الأسرى الروس من مناطق سيطرة كييف بعد سلسلة من المفاوضات، مطار تشاكلوفسكي العسكري في ضواخي موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صحفية أمريكية تعبر عن صدمتها من فرار الأوكرانيين من بلادهم وتدعوهم "لتقديم تنازلات لروسيا"
11:37 GMT
في وقت سابق، كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الجنود الأوكرانيين يشكون من أن القوات المسلحة الأوكرانية ليس لديها ما يكفي من الذخيرة، وكذلك القوى العاملة، ولهذا السبب يجب إرسال أطقم المركبات المدرعة ومشغلي الطائرات دون طيار إلى الخطوط الأمامية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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