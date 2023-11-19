https://sputnikarabic.ae/20231119/جنرالات-أوكرانيون-يشتكون-من-النقص-الحاد-للقوى-البشرية-في-قوات-كييف-1083288503.html

جنرالات أوكرانيون يشتكون من النقص الحاد للقوى البشرية في قوات كييف

جنرالات أوكرانيون يشتكون من النقص الحاد للقوى البشرية في قوات كييف

أفاد الرائد في القوات المسلحة الأوكرانية، فيكتور كيسيل، بأن هناك نقص في الأفراد العسكريين في القوات المسلحة الأوكرانية، والذي يصل في بعض الأحيان إلى نطاق حرج. 19.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-19T12:06+0000

2023-11-19T12:06+0000

2023-11-19T12:06+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140653_0:129:2609:1597_1920x0_80_0_0_57f8d87a5559a841e24afeb2d901b273.jpg

وقال كيسيل: "بقدر ما أستطيع أن أقول، هناك نقص في الأفراد العسكريين، وهو نقص خطير في بعض الأحيان".في الوقت نفسه، تحدثت شبكة "سي إن إن" أيضًا مع متخصص أوكراني في تكنولوجيا المعلومات أراد تجنب التجنيد في القوات المسلحة الأوكرانية، قال إن أوكرانيا ليست مستعدة للصراع مع روسيا.في وقت سابق، كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الجنود الأوكرانيين يشكون من أن القوات المسلحة الأوكرانية ليس لديها ما يكفي من الذخيرة، وكذلك القوى العاملة، ولهذا السبب يجب إرسال أطقم المركبات المدرعة ومشغلي الطائرات دون طيار إلى الخطوط الأمامية.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20231119/صحفية-أمريكية-تعبر-عن-صدمتها-من-فرار-الأوكرانيين-من-بلادهم-وتدعوهم-لتقديم-تنازلات-لروسيا-1083288010.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا