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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231119/جنرال-أمريكي-الجيش-الروسي-دمر-أكثر-من-3-جيوش-أوكرانية-وفي-خضم-تصفية-الرابع-1083288661.html
جنرال أمريكي: الجيش الروسي دمر أكثر من 3 جيوش أوكرانية وفي خضم تصفية الرابع
جنرال أمريكي: الجيش الروسي دمر أكثر من 3 جيوش أوكرانية وفي خضم تصفية الرابع
صرح المحلل الجيوسياسي والجندي السابق في مشاة البحرية الأمريكية، بريان بيرليتيك، أن الجيش الروسي دمر 3 جيوش أوكرانية في المنطقة العسكرية الشمالية. 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T12:22+0000
2023-11-19T12:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بيرليتيك على قناته على موقع "يوتيوب": "ليس لديهم الوقت لتدريب القوات لتزويد هذه الألوية وهذه المعدات التي سينقلها الغرب، وسيكون هذا هو الجيش الرابع الذي سينقله الغرب الجماعي إلى أوكرانيا، وقد تم بالفعل محو جميع الجيوش السابقة من وجه الأرض".وشكك بيرليتيك في عقلانية القيادة الأوكرانية في جمع المزيد من القوات لمواجهة روسيا.تشن القوات الأوكرانية هجومًا مضادًا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة. ولكن، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال هذا الوقت، لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. ويشير الخبراء العسكريون الغربيون بشكل خاص إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة بسببها.
https://sputnikarabic.ae/20231119/طائرة-روسية-مسيرة-تقضي-على-جندي-أوكراني-بإصابة-دقيقة--1083288326.html
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روسيا

جنرال أمريكي: الجيش الروسي دمر أكثر من 3 جيوش أوكرانية وفي خضم تصفية الرابع

12:22 GMT 19.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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صرح المحلل الجيوسياسي والجندي السابق في مشاة البحرية الأمريكية، بريان بيرليتيك، أن الجيش الروسي دمر 3 جيوش أوكرانية في المنطقة العسكرية الشمالية.
وقال بيرليتيك على قناته على موقع "يوتيوب": "ليس لديهم الوقت لتدريب القوات لتزويد هذه الألوية وهذه المعدات التي سينقلها الغرب، وسيكون هذا هو الجيش الرابع الذي سينقله الغرب الجماعي إلى أوكرانيا، وقد تم بالفعل محو جميع الجيوش السابقة من وجه الأرض".

وأوضح بيرليتيك أن الأوكرانيين فقدوا بالفعل ثلاثة جيوش في القتال مع الجيش الروسي، وتم القضاء على آخرها خلال هجومهم المضاد الفاشل هذا العام.

إعداد طائرة مسيرة للإقلاع - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرة روسية مسيرة تقضي على جندي أوكراني بإصابة دقيقة
11:50 GMT
وشكك بيرليتيك في عقلانية القيادة الأوكرانية في جمع المزيد من القوات لمواجهة روسيا.
تشن القوات الأوكرانية هجومًا مضادًا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة. ولكن، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال هذا الوقت، لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. ويشير الخبراء العسكريون الغربيون بشكل خاص إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة بسببها.
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