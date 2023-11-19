https://sputnikarabic.ae/20231119/جنرال-أمريكي-الجيش-الروسي-دمر-أكثر-من-3-جيوش-أوكرانية-وفي-خضم-تصفية-الرابع-1083288661.html
جنرال أمريكي: الجيش الروسي دمر أكثر من 3 جيوش أوكرانية وفي خضم تصفية الرابع
جنرال أمريكي: الجيش الروسي دمر أكثر من 3 جيوش أوكرانية وفي خضم تصفية الرابع
صرح المحلل الجيوسياسي والجندي السابق في مشاة البحرية الأمريكية، بريان بيرليتيك، أن الجيش الروسي دمر 3 جيوش أوكرانية في المنطقة العسكرية الشمالية. 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T12:22+0000
2023-11-19T12:22+0000
2023-11-19T12:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بيرليتيك على قناته على موقع "يوتيوب": "ليس لديهم الوقت لتدريب القوات لتزويد هذه الألوية وهذه المعدات التي سينقلها الغرب، وسيكون هذا هو الجيش الرابع الذي سينقله الغرب الجماعي إلى أوكرانيا، وقد تم بالفعل محو جميع الجيوش السابقة من وجه الأرض".وشكك بيرليتيك في عقلانية القيادة الأوكرانية في جمع المزيد من القوات لمواجهة روسيا.تشن القوات الأوكرانية هجومًا مضادًا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة. ولكن، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال هذا الوقت، لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. ويشير الخبراء العسكريون الغربيون بشكل خاص إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة بسببها.
https://sputnikarabic.ae/20231119/طائرة-روسية-مسيرة-تقضي-على-جندي-أوكراني-بإصابة-دقيقة--1083288326.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
جنرال أمريكي: الجيش الروسي دمر أكثر من 3 جيوش أوكرانية وفي خضم تصفية الرابع
صرح المحلل الجيوسياسي والجندي السابق في مشاة البحرية الأمريكية، بريان بيرليتيك، أن الجيش الروسي دمر 3 جيوش أوكرانية في المنطقة العسكرية الشمالية.
وقال بيرليتيك على قناته على موقع "يوتيوب": "ليس لديهم الوقت لتدريب القوات لتزويد هذه الألوية وهذه المعدات التي سينقلها الغرب، وسيكون هذا هو الجيش الرابع الذي سينقله الغرب الجماعي إلى أوكرانيا، وقد تم بالفعل محو جميع الجيوش السابقة من وجه الأرض".
وأوضح بيرليتيك أن الأوكرانيين فقدوا بالفعل ثلاثة جيوش في القتال مع الجيش الروسي، وتم القضاء على آخرها خلال هجومهم المضاد الفاشل هذا العام.
وشكك بيرليتيك في عقلانية القيادة الأوكرانية في جمع المزيد من القوات لمواجهة روسيا.
تشن القوات الأوكرانية هجومًا مضادًا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة. ولكن، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال هذا الوقت، لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. ويشير الخبراء العسكريون الغربيون بشكل خاص إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة بسببها.