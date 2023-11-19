https://sputnikarabic.ae/20231119/حزب-الله-يعلن-استهداف-تجمعات-للجيش-الإسرائيلي-على-الحدود-اللبنانية-1083294753.html
"حزب الله" يعلن استهداف تجمعات للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية
"حزب الله" يعلن استهداف تجمعات للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية
أعلن "حزب الله" اللبناني، مساء اليوم الأحد، استهداف تجمعات للجيش الإسرائيلي قرب المرج، وحرش راميم، ومحيط ثكنة هونين، قرب الحدود بين البلدين. 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T15:39+0000
2023-11-19T15:39+0000
2023-11-19T15:39+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
غزة
طوفان الأقصى
أخبار حزب الله
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/06/1082865405_0:42:3072:1770_1920x0_80_0_0_98191de98fd882e832046b5c53ad3b8b.jpg
وقال الحزب، في بيان له، إن قواته "استهدفت تجمعات متعددة لجنود الاحتلال الإسرائيلي قرب هذه المواقع، بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، رصد إطلاق نحو 10 قذائف هاون أطلقت من لبنان، مستهدفة مستوطنة "شلومي"، مشيرا إلى أنه يقوم بالرد عليها.يأتي ذلك في ظل ما تشهده مناطق الحدود اللبنانية من تصاعد في حدة التوتر، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود.وزاد التصعيد عقب عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231118/حزب-الله-ينشر-مشاهد-لإسقاط-طائرة-هيرميز-إسرائيلية-فيديو-1083271013.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
قطاع غزة
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/06/1082865405_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e953764846098c58b250885923ade65d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, طوفان الأقصى, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, طوفان الأقصى, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"حزب الله" يعلن استهداف تجمعات للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية
أعلن "حزب الله" اللبناني، مساء اليوم الأحد، استهداف تجمعات للجيش الإسرائيلي قرب المرج، وحرش راميم، ومحيط ثكنة هونين، قرب الحدود بين البلدين.
وقال الحزب، في بيان له، إن قواته "استهدفت تجمعات متعددة لجنود الاحتلال الإسرائيلي قرب هذه المواقع، بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، رصد إطلاق نحو 10 قذائف هاون
أطلقت من لبنان، مستهدفة مستوطنة "شلومي"، مشيرا إلى أنه يقوم بالرد عليها.
يأتي ذلك في ظل ما تشهده مناطق الحدود اللبنانية من تصاعد في حدة التوتر، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود.
وزاد التصعيد عقب عملية "طوفان الأقصى
"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.