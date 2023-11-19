https://sputnikarabic.ae/20231119/حزب-الله-يعلن-استهداف-تجمعات-للجيش-الإسرائيلي-على-الحدود-اللبنانية-1083294753.html

"حزب الله" يعلن استهداف تجمعات للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية

"حزب الله" يعلن استهداف تجمعات للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية

أعلن "حزب الله" اللبناني، مساء اليوم الأحد، استهداف تجمعات للجيش الإسرائيلي قرب المرج، وحرش راميم، ومحيط ثكنة هونين، قرب الحدود بين البلدين. 19.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-19T15:39+0000

2023-11-19T15:39+0000

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وقال الحزب، في بيان له، إن قواته "استهدفت تجمعات متعددة لجنود الاحتلال الإسرائيلي قرب هذه المواقع، بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، رصد إطلاق نحو 10 قذائف هاون أطلقت من لبنان، مستهدفة مستوطنة "شلومي"، مشيرا إلى أنه يقوم بالرد عليها.يأتي ذلك في ظل ما تشهده مناطق الحدود اللبنانية من تصاعد في حدة التوتر، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود.وزاد التصعيد عقب عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231118/حزب-الله-ينشر-مشاهد-لإسقاط-طائرة-هيرميز-إسرائيلية-فيديو-1083271013.html

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