https://sputnikarabic.ae/20231119/خامنئي-يدعو-الدول-الإسلامية-إلى-قطع-علاقاتها-السياسية-مع-إسرائيل-لفترة-محدودة-على-الأقل-1083293893.html

خامنئي يدعو الدول الإسلامية إلى قطع علاقاتها السياسية مع إسرائيل لفترة محدودة على الأقل

خامنئي يدعو الدول الإسلامية إلى قطع علاقاتها السياسية مع إسرائيل لفترة محدودة على الأقل

قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الأحد، إن "الكيان الصهيوني لم يتمكن من تحقيق أهدافه في قطاع غزة، رغم توظيف قدراته العسكرية لأكثر من 40 يوما"، وفق... 19.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-19T15:20+0000

2023-11-19T15:20+0000

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ودعا خامنئي، في كلمة له، عقب زيارة معرض إنجازات قوات الجو فضاء التابعة للحرس الثوري "الدول الإسلامية إلى قطع علاقاتها السياسية مع إسرائيل لفترة زمنية محدودة على الأقل"، مضيفا أن "القصف الوحشي للمستشفيات وقتل الأطفال والنساء في غزة دليل على غضب قادة الكيان من الهزيمة"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وتابع: "الكيان الصهيوني أراد تركيع المقاومة في غزة والقضاء على حماس لكنه لم يتمكن من تحقيق ذلك، وأحداث غزة كشفت حقيقة دعم قادة الدول الغربية للعنصرية".ورأى أن "الكيان الصهيوني تجسيد للتمييز العرقي"، مشددا على ضرورة أن "تحدّد شعوب أوروبا وأمريكا موقفها في هذه الأوضاع، وأن تثبت رفضها التمييز العرقي".وكان قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، قال إن عملية "طوفان الأقصى" هي عملية استثنائية في التاريخ العسكري، مضيفا: "لو كان الصهاينة رجالا لقاتلوا الفلسطينيين وجها لوجه"، بحسب قوله.جاء ذلك في تصريح صحفي لسلامي أدلى به خلال مشاركته في فاعلية لدعم الشعب الفلسطيني في طهران، يوم أمس السبت، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وقال سلامي: "طوفان الأقصى" كانت نتيجة لنحو 100 عام من الجرائم والفظائع، التي يرتكبها الكيان الصهيوني وبريطانيا وفرنسا وأمريكا، في حق الفلسطينيين".ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231119/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-3-من-جنوده-في-غزة---1083289195.html

https://sputnikarabic.ae/20231119/مسؤول-إيراني-يتحدث-عن-دخول-إيران-في-حرب-غزة-1083285348.html

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