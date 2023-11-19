https://sputnikarabic.ae/20231119/خبراء-يكشفون-عن-طريقة-بسيطة-لتخفيض-الضغط-بغضون-أسبوع-1083285776.html
خبراء يكشفون عن طريقة بسيطة لتخفيض الضغط بغضون أسبوع
خبراء يكشفون عن طريقة بسيطة لتخفيض الضغط بغضون أسبوع
نشرت مجلة طبية دراسة نظام غذائي منخفض الصوديوم يمكن أن يساعد على خفص ضغط الدم لدى الإنسان خلال أسبوع واحد. 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T10:17+0000
2023-11-19T10:17+0000
2023-11-19T10:17+0000
علوم
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ونشرت مجلة JAMA الطبية دراسة أشارت فيها أنه من خلال اتباع أسبوع من نظام غذائي منخفض الصوديوم يؤدي إلى انخفاض متوسط في ضغط الدم الانقباضي مقارنة بنظام غذائي عالي الصوديوم".وأجريت الدراسة على 213 شخصا تتراوح أعمارهم بين 50 إلى 75 عاما، حيث أكمل المشاركون نظامًا غذائيًا لمدة أسبوعين، أحدهما مع زيادة مستويات الصوديوم بمقدار 2200 ملليغرام عن المدخول اليومي المعتاد والآخر مع تقليل تناول الصوديوم إلى 500 ملليغرام يوميا.ولفتت الدراسة خلال الأسبوع الأول، تناول 95 شخصًا نظامًا غذائيًا منخفض الصوديوم، ثم تحولوا إلى نظام غذائي عالي الصوديوم. أما المشاركون الـ 118 الباقون فقد اتبعوا نظامًا غذائيا بالترتيب المعاكس. ويعتبر الصوديوم هو عنصر كيميائي موجود في الملح، وصودا الخبز، والغلوتامات أحادية الصوديوم، وهي مكونات تستخدم بانتظام في الطبخ وضرورية لحفظ الأطعمة، والاحتفاظ بالرطوبة، وتعزيز نكهة الأطعمة.
https://sputnikarabic.ae/20231119/علماء-يوصون-بتناول-7-أطعمة-لصحة-أفضل-1083285128.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
علوم
خبراء يكشفون عن طريقة بسيطة لتخفيض الضغط بغضون أسبوع
نشرت مجلة طبية دراسة نظام غذائي منخفض الصوديوم يمكن أن يساعد على خفص ضغط الدم لدى الإنسان خلال أسبوع واحد.
ونشرت مجلة JAMA الطبية دراسة أشارت فيها أنه من خلال اتباع أسبوع من نظام غذائي منخفض الصوديوم يؤدي إلى انخفاض متوسط في ضغط الدم الانقباضي مقارنة بنظام غذائي عالي الصوديوم".
وأجريت الدراسة على 213 شخصا تتراوح أعمارهم بين 50 إلى 75 عاما، حيث أكمل المشاركون نظامًا غذائيًا لمدة أسبوعين، أحدهما مع زيادة مستويات الصوديوم بمقدار 2200 ملليغرام عن المدخول اليومي المعتاد والآخر مع تقليل تناول الصوديوم إلى 500 ملليغرام يوميا.
ولفتت الدراسة خلال الأسبوع الأول، تناول 95 شخصًا نظامًا غذائيًا منخفض الصوديوم، ثم تحولوا إلى نظام غذائي عالي الصوديوم. أما المشاركون الـ 118 الباقون فقد اتبعوا نظامًا غذائيا بالترتيب المعاكس.
ويعتبر الصوديوم هو عنصر كيميائي موجود في الملح، وصودا الخبز، والغلوتامات أحادية الصوديوم، وهي مكونات تستخدم بانتظام في الطبخ وضرورية لحفظ الأطعمة، والاحتفاظ بالرطوبة، وتعزيز نكهة الأطعمة.