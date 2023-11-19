https://sputnikarabic.ae/20231119/خبير-أمريكي-يعرب-عن-ذهوله-من-دعم-برلين-لكييف-رغم-تراجع-اقتصادها-وانهيار-الجبهة-الغربية-1083290173.html
خبير أمريكي يعرب عن ذهوله من دعم برلين لكييف رغم تراجع اقتصادها وانهيار "الجبهة الغربية"
خبير أمريكي يعرب عن ذهوله من دعم برلين لكييف رغم تراجع اقتصادها وانهيار "الجبهة الغربية"
صرّح ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، لاري جونسون، بأن رغبة ألمانيا في مواصلة المساعدات المالية والعسكرية إلى أوكرانيا كانت مفاجأة. 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T13:20+0000
2023-11-19T13:20+0000
2023-11-19T13:21+0000
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وقال جونسون: "الدولة الوحيدة التي أعلنت استعدادها لمواصلة الدعم (لأوكرانيا) هي ألمانيا. وهذا شكّل نوعا من المفاجأة".وأوضح جونسون خلال مقابلة مع قناة "Dialogue Works" على "يوتيوب"، بأنه على الرغم من موقف برلين، فإن الجبهة الغربية، التي أرسلت الأسلحة والأموال إلى كييف، بدأت في الانهيار ببطء.وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بيلد" أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يخطط لزيادة المساعدات إلى أوكرانيا.وصرح مصدر في وزارة الدفاع الألمانية للصحيفة عن احتمال مضاعفة المبلغ المقرر تخصيصه لكييف - بدلا من أربعة مليارات يورو، تعتزم برلين إرسال ثمانية مليارات يورو.
https://sputnikarabic.ae/20231119/جنرال-أمريكي-الجيش-الروسي-دمر-أكثر-من-3-جيوش-أوكرانية-وفي-خضم-تصفية-الرابع-1083288661.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا, روسيا
العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا, روسيا
خبير أمريكي يعرب عن ذهوله من دعم برلين لكييف رغم تراجع اقتصادها وانهيار "الجبهة الغربية"
13:20 GMT 19.11.2023 (تم التحديث: 13:21 GMT 19.11.2023)
صرّح ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، لاري جونسون، بأن رغبة ألمانيا في مواصلة المساعدات المالية والعسكرية إلى أوكرانيا كانت مفاجأة.
وقال جونسون: "الدولة الوحيدة التي أعلنت استعدادها لمواصلة الدعم (لأوكرانيا) هي ألمانيا. وهذا شكّل نوعا من المفاجأة".
وتابع جونسون: "الاقتصاد الألماني ليس في أفضل حالاته في الوقت الحالي، لذلك يبقى أن نرى ما إذا كانوا قادرين على الوفاء بوعدهم".
وأوضح جونسون خلال مقابلة مع قناة "Dialogue Works" على "يوتيوب"، بأنه على الرغم من موقف برلين، فإن الجبهة الغربية، التي أرسلت الأسلحة والأموال إلى كييف، بدأت في الانهيار ببطء.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بيلد" أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يخطط لزيادة المساعدات إلى أوكرانيا.
وصرح مصدر في وزارة الدفاع الألمانية للصحيفة عن احتمال مضاعفة المبلغ المقرر تخصيصه لكييف - بدلا من أربعة مليارات يورو، تعتزم برلين إرسال ثمانية مليارات يورو.