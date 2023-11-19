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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231119/دمار-شامل-مسيرات-روسية-تحصد-الأخضر-واليابس-لتجمعات-الجيش-الأوكراني-فيديو-1083283002.html
"دمار شامل".. مسيرات روسية تحصد "الأخضر واليابس" لتجمعات الجيش الأوكراني... فيديو
"دمار شامل".. مسيرات روسية تحصد "الأخضر واليابس" لتجمعات الجيش الأوكراني... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قيام طائرات روسية من دون طيار بتدمير المعدات التابعة لنظام كييف. 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T07:50+0000
2023-11-19T07:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
نادي الفيديو
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وبحسب الفيديو المنشور، يقوم مشغلو الطائرات دون طيار بمراقبة تحركات القوات الأوكرانية وإرسال مسيرات لتدمير المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وقامت القوات الروسية بتدمير المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية و القضاء على الجنود الأوكرانيين بالقرب من بيلوغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.شاهد أيضا: لحظة تدمير مسيرة روسية لمدفع غربي ذاتي الحركة بضربة دقيقة... فيديوشاهد أيضا: مشاهد لمدفع "كراب" البولندي بعد أن طارت سبطانته عشرات الأمتار عنه... فيديوشاهد أيضا: مشاهد توثق قيام قوات روسية باقتحام موقع أوكراني محصن وتدميره... فيديوشاهد أيضا: لحظة قيام مسيرة روسية بصدم أخرى أوكرانية وإسقاطها... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20231118/ضابط-أمريكي-يكشف-عن-مصير-دبابات-أبرامز-وتشالنجر-في-أوكرانيا-1083271684.html
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رصد عسكري, روسيا, نادي الفيديو
رصد عسكري, روسيا, نادي الفيديو

"دمار شامل".. مسيرات روسية تحصد "الأخضر واليابس" لتجمعات الجيش الأوكراني... فيديو

07:50 GMT 19.11.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قيام طائرات روسية من دون طيار بتدمير المعدات التابعة لنظام كييف.
وبحسب الفيديو المنشور، يقوم مشغلو الطائرات دون طيار بمراقبة تحركات القوات الأوكرانية وإرسال مسيرات لتدمير المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقامت القوات الروسية بتدمير المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية و القضاء على الجنود الأوكرانيين بالقرب من بيلوغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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أمس, 17:26 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
شاهد أيضا: لحظة تدمير مسيرة روسية لمدفع غربي ذاتي الحركة بضربة دقيقة... فيديو
شاهد أيضا: مشاهد لمدفع "كراب" البولندي بعد أن طارت سبطانته عشرات الأمتار عنه... فيديو
شاهد أيضا: مشاهد توثق قيام قوات روسية باقتحام موقع أوكراني محصن وتدميره... فيديو
شاهد أيضا: لحظة قيام مسيرة روسية بصدم أخرى أوكرانية وإسقاطها... فيديو
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