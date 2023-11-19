https://sputnikarabic.ae/20231119/دمار-شامل-مسيرات-روسية-تحصد-الأخضر-واليابس-لتجمعات-الجيش-الأوكراني-فيديو-1083283002.html
"دمار شامل".. مسيرات روسية تحصد "الأخضر واليابس" لتجمعات الجيش الأوكراني... فيديو
"دمار شامل".. مسيرات روسية تحصد "الأخضر واليابس" لتجمعات الجيش الأوكراني... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قيام طائرات روسية من دون طيار بتدمير المعدات التابعة لنظام كييف. 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T07:50+0000
2023-11-19T07:50+0000
2023-11-19T07:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
نادي الفيديو
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وبحسب الفيديو المنشور، يقوم مشغلو الطائرات دون طيار بمراقبة تحركات القوات الأوكرانية وإرسال مسيرات لتدمير المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وقامت القوات الروسية بتدمير المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية و القضاء على الجنود الأوكرانيين بالقرب من بيلوغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.شاهد أيضا: لحظة تدمير مسيرة روسية لمدفع غربي ذاتي الحركة بضربة دقيقة... فيديوشاهد أيضا: مشاهد لمدفع "كراب" البولندي بعد أن طارت سبطانته عشرات الأمتار عنه... فيديوشاهد أيضا: مشاهد توثق قيام قوات روسية باقتحام موقع أوكراني محصن وتدميره... فيديوشاهد أيضا: لحظة قيام مسيرة روسية بصدم أخرى أوكرانية وإسقاطها... فيديو
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, نادي الفيديو
رصد عسكري, روسيا, نادي الفيديو
"دمار شامل".. مسيرات روسية تحصد "الأخضر واليابس" لتجمعات الجيش الأوكراني... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قيام طائرات روسية من دون طيار بتدمير المعدات التابعة لنظام كييف.
وبحسب الفيديو المنشور، يقوم مشغلو الطائرات دون طيار بمراقبة تحركات القوات الأوكرانية وإرسال مسيرات لتدمير المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقامت القوات الروسية بتدمير المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية و القضاء على الجنود الأوكرانيين بالقرب من بيلوغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.