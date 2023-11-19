https://sputnikarabic.ae/20231119/رئيس-حزب-فرنسي-ينتقد-اعتراف-الغرب-بانتصار-روسيا-بعد-الدعاية-الكاذبة-عن-هزيمتها-1083281731.html
رئيس حزب فرنسي ينتقد اعتراف الغرب بانتصار روسيا بعد الدعاية الكاذبة عن هزيمتها
رئيس حزب فرنسي ينتقد اعتراف الغرب بانتصار روسيا بعد الدعاية الكاذبة عن هزيمتها
أعلن زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين، فلوريان فيليبو، أن الرأي العام العالمي انتظر 18 شهرا ليدرك نجاح روسيا وانتصارها القريب في أوكرانيا. 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T05:45+0000
2023-11-19T05:45+0000
2023-11-19T05:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وعلق السياسي على مقال نشر مؤخرا في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بعنوان صاخب "حان الوقت لوضع حد للتفكير السحري بشأن هزيمة روسيا". ولفت فيليبو في تعليقه على صفحته الخاصة على منصة "إكس" بالقول: "ثمانية عشر شهراً من الأكاذيب والدعاية تنتهي بهذا الأمر".وأشار السياسي إلى أنه حتى صحيفة غربية حسنة السمعة مثل صحيفة وول ستريت جورنال "أدارت ظهرها" لأوكرانيا. ودعا السياسي الفرنسي إلى وقف إرسال الأسلحة والمليارات إلى فلاديمير زيلينسكي من أجل وقف "المذبحة".
https://sputnikarabic.ae/20231119/مسؤول-أوكراني-يعترف-بواقعة-لا-مفر-منها-أمام-روسيا-1083281422.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
رئيس حزب فرنسي ينتقد اعتراف الغرب بانتصار روسيا بعد الدعاية الكاذبة عن هزيمتها
أعلن زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين، فلوريان فيليبو، أن الرأي العام العالمي انتظر 18 شهرا ليدرك نجاح روسيا وانتصارها القريب في أوكرانيا.
وعلق السياسي على مقال نشر مؤخرا في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بعنوان صاخب "حان الوقت لوضع حد للتفكير السحري بشأن هزيمة روسيا".
ولفت فيليبو في تعليقه على صفحته الخاصة على منصة "إكس" بالقول: "ثمانية عشر شهراً من الأكاذيب والدعاية تنتهي بهذا الأمر".
وأشار السياسي إلى أنه حتى صحيفة غربية حسنة السمعة مثل صحيفة وول ستريت جورنال "أدارت ظهرها" لأوكرانيا.
ودعا السياسي الفرنسي إلى وقف إرسال الأسلحة والمليارات إلى فلاديمير زيلينسكي من أجل وقف "المذبحة".