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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231119/رئيس-حزب-فرنسي-ينتقد-اعتراف-الغرب-بانتصار-روسيا-بعد-الدعاية-الكاذبة-عن-هزيمتها-1083281731.html
رئيس حزب فرنسي ينتقد اعتراف الغرب بانتصار روسيا بعد الدعاية الكاذبة عن هزيمتها
رئيس حزب فرنسي ينتقد اعتراف الغرب بانتصار روسيا بعد الدعاية الكاذبة عن هزيمتها
أعلن زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين، فلوريان فيليبو، أن الرأي العام العالمي انتظر 18 شهرا ليدرك نجاح روسيا وانتصارها القريب في أوكرانيا. 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T05:45+0000
2023-11-19T05:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وعلق السياسي على مقال نشر مؤخرا في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بعنوان صاخب "حان الوقت لوضع حد للتفكير السحري بشأن هزيمة روسيا". ولفت فيليبو في تعليقه على صفحته الخاصة على منصة "إكس" بالقول: "ثمانية عشر شهراً من الأكاذيب والدعاية تنتهي بهذا الأمر".وأشار السياسي إلى أنه حتى صحيفة غربية حسنة السمعة مثل صحيفة وول ستريت جورنال "أدارت ظهرها" لأوكرانيا. ودعا السياسي الفرنسي إلى وقف إرسال الأسلحة والمليارات إلى فلاديمير زيلينسكي من أجل وقف "المذبحة".
https://sputnikarabic.ae/20231119/مسؤول-أوكراني-يعترف-بواقعة-لا-مفر-منها-أمام-روسيا-1083281422.html
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العالم
العالم

رئيس حزب فرنسي ينتقد اعتراف الغرب بانتصار روسيا بعد الدعاية الكاذبة عن هزيمتها

05:45 GMT 19.11.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
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أعلن زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين، فلوريان فيليبو، أن الرأي العام العالمي انتظر 18 شهرا ليدرك نجاح روسيا وانتصارها القريب في أوكرانيا.
وعلق السياسي على مقال نشر مؤخرا في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بعنوان صاخب "حان الوقت لوضع حد للتفكير السحري بشأن هزيمة روسيا".
جنود أوكرانيون يصطفون خلال حدث تذكاري بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في كييف، 24 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسؤول أوكراني يعترف بواقعة لا مفر منها أمام روسيا
05:26 GMT
ولفت فيليبو في تعليقه على صفحته الخاصة على منصة "إكس" بالقول: "ثمانية عشر شهراً من الأكاذيب والدعاية تنتهي بهذا الأمر".
وأشار السياسي إلى أنه حتى صحيفة غربية حسنة السمعة مثل صحيفة وول ستريت جورنال "أدارت ظهرها" لأوكرانيا.
ودعا السياسي الفرنسي إلى وقف إرسال الأسلحة والمليارات إلى فلاديمير زيلينسكي من أجل وقف "المذبحة".
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