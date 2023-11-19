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https://sputnikarabic.ae/20231119/صحفي-أمريكي-يعترف-بانتصار-بوتين-وكلفته-الباهظة-على-واشنطن--1083290810.html
صحفي أمريكي يعترف "بانتصار بوتين" وكلفته الباهظة على واشنطن
صحفي أمريكي يعترف "بانتصار بوتين" وكلفته الباهظة على واشنطن
أفاد الصحفي الأمريكي، جارلاند نيكسون، بأن هزيمة أوكرانيا ستتحول إلى كارثة بالنسبة لأمريكا، حيث ستفقد واشنطن مكانتها كقوة في نظر المجتمع الدولي. 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T13:42+0000
2023-11-19T13:44+0000
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وقال نيكسون عبر قناته على موقع "يوتيوب": "ينصب اهتمام العالم على هذا الصراع (الأوكراني) بشكل لا مثيل له. لماذا؟ لأن هذه المرة انخرطت أمريكا في صراع مع قوة عظمى(روسيا)".وشدد نيكسون على أن "البيت الأبيض ارتكب أخطاء من قبل، لكن في ذلك الوقت كانت البلاد تتمتع بقوة اقتصادية ودبلوماسية وصناعية، لذلك أفلتوا من مثل هذه الحسابات الخاطئة".وأضاف أنه الآن بعد أن فقدت أمريكا هذه القوة، فإن هزيمة أوكرانيا في الصراع ستؤدي إلى عواقب سلبية على واشنطن.وأشار الصحفي إلى أن العالم سيصبح متعدد الأقطاب في المستقبل القريب.
https://sputnikarabic.ae/20231119/جنرال-أمريكي-الجيش-الروسي-دمر-أكثر-من-3-جيوش-أوكرانية-وفي-خضم-تصفية-الرابع-1083288661.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

صحفي أمريكي يعترف "بانتصار بوتين" وكلفته الباهظة على واشنطن

13:42 GMT 19.11.2023 (تم التحديث: 13:44 GMT 19.11.2023)
© AP Photo / Susan Walsh, Fileمبنى الكابيتول في واشنطن
مبنى الكابيتول في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2023
© AP Photo / Susan Walsh, File
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أفاد الصحفي الأمريكي، جارلاند نيكسون، بأن هزيمة أوكرانيا ستتحول إلى كارثة بالنسبة لأمريكا، حيث ستفقد واشنطن مكانتها كقوة في نظر المجتمع الدولي.
وقال نيكسون عبر قناته على موقع "يوتيوب": "ينصب اهتمام العالم على هذا الصراع (الأوكراني) بشكل لا مثيل له. لماذا؟ لأن هذه المرة انخرطت أمريكا في صراع مع قوة عظمى(روسيا)".

وتابع: "أمريكا قالت إنها ستمنح أوكرانيا كل ما لديها، والنتيجة الآن بوتين يفوز، وهذه هزيمة كبرى لأمريكا".

عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2023
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وشدد نيكسون على أن "البيت الأبيض ارتكب أخطاء من قبل، لكن في ذلك الوقت كانت البلاد تتمتع بقوة اقتصادية ودبلوماسية وصناعية، لذلك أفلتوا من مثل هذه الحسابات الخاطئة".
وأضاف أنه الآن بعد أن فقدت أمريكا هذه القوة، فإن هزيمة أوكرانيا في الصراع ستؤدي إلى عواقب سلبية على واشنطن.
وأشار الصحفي إلى أن العالم سيصبح متعدد الأقطاب في المستقبل القريب.
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