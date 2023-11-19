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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231119/صرحت-صحيفة-أمريكية-أن-الأوكرانيين-يفرون-بشكل-متزايد-من-القوات-المسلحة-بسبب-الإخفاقات-العسكرية-1083282644.html
إعلام غربي يكشف عن حالات "فرار جماعي" لعناصر نظام كييف من خطوط النار
إعلام غربي يكشف عن حالات "فرار جماعي" لعناصر نظام كييف من خطوط النار
صرحت صحيفة أمريكية أن الأوكرانيين يفرون بشكل متزايد من القوات المسلحة بسبب الإخفاقات العسكرية. 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T07:38+0000
2023-11-19T07:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الصحيفة: "تستمر عمليات الفرار من الجيش الأوكراني في الارتفاع، وتشير التقارير إلى تآكل الروح المعنوية بسبب فشل الهجوم الصيفي الذي دام أشهرًا ضد المواقع الروسية، والخسائر الفادحة، وفشل الأسلحة الغربية الجديدة في تحويل مجرى الصراع، وإعادة توجيه إمدادات الأسلحة الجديدة الغربية لإسرائيل”.وبحسب الصحيفة فإن جنود القوات المسلحة الأوكرانية الأكثر خبرة يقومون بتنفيذ عمليات إعدام للهاربين من أجل منع المزيد من الفرار من الخدمة.في وقت سابق، اعترف القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، في مقال لمجلة "إيكونوميست"، بأنه تم الوصول إلى طريق مسدود، وقال إنه لا يأمل في تحقيق انفراجة، على الرغم من أنه وفقا لـ "مؤلفات حلف شمال الأطلسي" فإن القوات المسلحة الأوكرانية كان ينبغي أن "تخوض حربا" في شبه جزيرة القرم.
https://sputnikarabic.ae/20231119/مسؤول-أوكراني-يعترف-بواقعة-لا-مفر-منها-أمام-روسيا-1083281422.html
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روسيا

إعلام غربي يكشف عن حالات "فرار جماعي" لعناصر نظام كييف من خطوط النار

07:38 GMT 19.11.2023 (تم التحديث: 07:41 GMT 19.11.2023)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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صرحت صحيفة أمريكية أن الأوكرانيين يفرون بشكل متزايد من القوات المسلحة بسبب الإخفاقات العسكرية.
وقالت الصحيفة: "تستمر عمليات الفرار من الجيش الأوكراني في الارتفاع، وتشير التقارير إلى تآكل الروح المعنوية بسبب فشل الهجوم الصيفي الذي دام أشهرًا ضد المواقع الروسية، والخسائر الفادحة، وفشل الأسلحة الغربية الجديدة في تحويل مجرى الصراع، وإعادة توجيه إمدادات الأسلحة الجديدة الغربية لإسرائيل”.

وأشارت الصحفية إلى أن النخبة العسكرية الأوكرانية ترسل المجندين إلى معارك عنيفة دون تدريب مناسب، ونتيجة لذلك يستسلمون بسرعة للوحدات الروسية.

وبحسب الصحيفة فإن جنود القوات المسلحة الأوكرانية الأكثر خبرة يقومون بتنفيذ عمليات إعدام للهاربين من أجل منع المزيد من الفرار من الخدمة.

وأضافت صحيفة "Military Watch": "بسبب انخفاض الإمدادات إلى أوكرانيا، يتوصل المزيد والمزيد من المحللين إلى استنتاج مفاده أن هزيمة كييف تكاد تكون حتمية ويمكن تحقيقها في عام 2024".

جنود أوكرانيون يصطفون خلال حدث تذكاري بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في كييف، 24 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسؤول أوكراني يعترف بواقعة لا مفر منها أمام روسيا
05:26 GMT
في وقت سابق، اعترف القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، في مقال لمجلة "إيكونوميست"، بأنه تم الوصول إلى طريق مسدود، وقال إنه لا يأمل في تحقيق انفراجة، على الرغم من أنه وفقا لـ "مؤلفات حلف شمال الأطلسي" فإن القوات المسلحة الأوكرانية كان ينبغي أن "تخوض حربا" في شبه جزيرة القرم.
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