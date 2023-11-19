https://sputnikarabic.ae/20231119/صرحت-صحيفة-أمريكية-أن-الأوكرانيين-يفرون-بشكل-متزايد-من-القوات-المسلحة-بسبب-الإخفاقات-العسكرية-1083282644.html
إعلام غربي يكشف عن حالات "فرار جماعي" لعناصر نظام كييف من خطوط النار
إعلام غربي يكشف عن حالات "فرار جماعي" لعناصر نظام كييف من خطوط النار
صرحت صحيفة أمريكية أن الأوكرانيين يفرون بشكل متزايد من القوات المسلحة بسبب الإخفاقات العسكرية. 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T07:38+0000
2023-11-19T07:38+0000
2023-11-19T07:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الصحيفة: "تستمر عمليات الفرار من الجيش الأوكراني في الارتفاع، وتشير التقارير إلى تآكل الروح المعنوية بسبب فشل الهجوم الصيفي الذي دام أشهرًا ضد المواقع الروسية، والخسائر الفادحة، وفشل الأسلحة الغربية الجديدة في تحويل مجرى الصراع، وإعادة توجيه إمدادات الأسلحة الجديدة الغربية لإسرائيل”.وبحسب الصحيفة فإن جنود القوات المسلحة الأوكرانية الأكثر خبرة يقومون بتنفيذ عمليات إعدام للهاربين من أجل منع المزيد من الفرار من الخدمة.في وقت سابق، اعترف القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، في مقال لمجلة "إيكونوميست"، بأنه تم الوصول إلى طريق مسدود، وقال إنه لا يأمل في تحقيق انفراجة، على الرغم من أنه وفقا لـ "مؤلفات حلف شمال الأطلسي" فإن القوات المسلحة الأوكرانية كان ينبغي أن "تخوض حربا" في شبه جزيرة القرم.
https://sputnikarabic.ae/20231119/مسؤول-أوكراني-يعترف-بواقعة-لا-مفر-منها-أمام-روسيا-1083281422.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
إعلام غربي يكشف عن حالات "فرار جماعي" لعناصر نظام كييف من خطوط النار
07:38 GMT 19.11.2023 (تم التحديث: 07:41 GMT 19.11.2023)
صرحت صحيفة أمريكية أن الأوكرانيين يفرون بشكل متزايد من القوات المسلحة بسبب الإخفاقات العسكرية.
وقالت الصحيفة: "تستمر عمليات الفرار من الجيش الأوكراني في الارتفاع، وتشير التقارير إلى تآكل الروح المعنوية بسبب فشل الهجوم الصيفي الذي دام أشهرًا ضد المواقع الروسية، والخسائر الفادحة، وفشل الأسلحة الغربية الجديدة في تحويل مجرى الصراع، وإعادة توجيه إمدادات الأسلحة الجديدة الغربية لإسرائيل”.
وأشارت الصحفية إلى أن النخبة العسكرية الأوكرانية ترسل المجندين إلى معارك عنيفة دون تدريب مناسب، ونتيجة لذلك يستسلمون بسرعة للوحدات الروسية.
وبحسب الصحيفة فإن جنود القوات المسلحة الأوكرانية الأكثر خبرة يقومون بتنفيذ عمليات إعدام للهاربين من أجل منع المزيد من الفرار من الخدمة.
وأضافت صحيفة "Military Watch": "بسبب انخفاض الإمدادات إلى أوكرانيا، يتوصل المزيد والمزيد من المحللين إلى استنتاج مفاده أن هزيمة كييف تكاد تكون حتمية ويمكن تحقيقها في عام 2024".
في وقت سابق، اعترف القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، في مقال لمجلة "إيكونوميست"، بأنه تم الوصول إلى طريق مسدود، وقال إنه لا يأمل في تحقيق انفراجة، على الرغم من أنه وفقا لـ "مؤلفات حلف شمال الأطلسي" فإن القوات المسلحة الأوكرانية كان ينبغي أن "تخوض حربا" في شبه جزيرة القرم.