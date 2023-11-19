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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231119/ضابط-أمريكي-يوبخ-القوات-الأوكرانية-بسبب-فشلها-بعد-تزويدها-بكل-شيء-1083286132.html
ضابط أمريكي "يوبخ" القوات الأوكرانية بسبب فشلها رغم تزويدها "بكل شيء"
ضابط أمريكي "يوبخ" القوات الأوكرانية بسبب فشلها رغم تزويدها "بكل شيء"
كشف ضابط متقاعد في الجيش الأمريكي أن المساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا لم تحقق أي نتائج، مضيفا أنه لا يوجد سبب لتوقع انتصار القوات المسلحة الأوكرانية. 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T10:51+0000
2023-11-19T11:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاءت تصريحات الكولونيل الأمريكي المتقاعد، دانييل ديفيس، على قناته على منصة "يوتيوب" قال خلالها أن الولايات المتحدة زودت كييف بحوالي خمسة آلاف عربة مدرعة بمليارات الدولارات، هذا بالإضافة إلى كل ما تبرعت به أوروبا.وتابع بالقول "لقد فعلنا كل شيء، لكن ذلك لم يساعد في اختراق خط المواجهة الروسي، متسائلا بالقول "على أي أساس يعتقد أحد أن أي شيء سيتغير في المستقبل؟".كما دعا ديفيس أوكرانيا إلى بدء محادثات السلام قبل أن تفقد البلاد المزيد من الأراضي في المستقبل. تشن القوات الأوكرانية هجومًا مضادًا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة. ولكن، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال هذا الوقت، لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. ويشير الخبراء العسكريون الغربيون بشكل خاص إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة بسببها.
https://sputnikarabic.ae/20231119/إعلام-غربي-يتنبأ-بسقوط-بايدن-بسبب-أوكرانيا-وغزة-1083282481.html
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العالم
العالم

ضابط أمريكي "يوبخ" القوات الأوكرانية بسبب فشلها رغم تزويدها "بكل شيء"

10:51 GMT 19.11.2023 (تم التحديث: 11:27 GMT 19.11.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورقرية زايتسيفو، ضواحي أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
قرية زايتسيفو، ضواحي أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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كشف ضابط متقاعد في الجيش الأمريكي أن المساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا لم تحقق أي نتائج، مضيفا أنه لا يوجد سبب لتوقع انتصار القوات المسلحة الأوكرانية.
وجاءت تصريحات الكولونيل الأمريكي المتقاعد، دانييل ديفيس، على قناته على منصة "يوتيوب" قال خلالها أن الولايات المتحدة زودت كييف بحوالي خمسة آلاف عربة مدرعة بمليارات الدولارات، هذا بالإضافة إلى كل ما تبرعت به أوروبا.
وتابع بالقول "لقد فعلنا كل شيء، لكن ذلك لم يساعد في اختراق خط المواجهة الروسي، متسائلا بالقول "على أي أساس يعتقد أحد أن أي شيء سيتغير في المستقبل؟".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يسقط على المسرح في حفل تخرج للقوات الجوية، كولورادو، الولايات المتحدة، 1 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2023
إعلام غربي يتنبأ بسقوط بايدن بسبب أوكرانيا وغزة
07:28 GMT
كما دعا ديفيس أوكرانيا إلى بدء محادثات السلام قبل أن تفقد البلاد المزيد من الأراضي في المستقبل.
تشن القوات الأوكرانية هجومًا مضادًا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة. ولكن، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال هذا الوقت، لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. ويشير الخبراء العسكريون الغربيون بشكل خاص إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة بسببها.
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