https://sputnikarabic.ae/20231119/ضابط-أمريكي-يوبخ-القوات-الأوكرانية-بسبب-فشلها-بعد-تزويدها-بكل-شيء-1083286132.html
ضابط أمريكي "يوبخ" القوات الأوكرانية بسبب فشلها رغم تزويدها "بكل شيء"
ضابط أمريكي "يوبخ" القوات الأوكرانية بسبب فشلها رغم تزويدها "بكل شيء"
كشف ضابط متقاعد في الجيش الأمريكي أن المساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا لم تحقق أي نتائج، مضيفا أنه لا يوجد سبب لتوقع انتصار القوات المسلحة الأوكرانية. 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T10:51+0000
2023-11-19T10:51+0000
2023-11-19T11:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاءت تصريحات الكولونيل الأمريكي المتقاعد، دانييل ديفيس، على قناته على منصة "يوتيوب" قال خلالها أن الولايات المتحدة زودت كييف بحوالي خمسة آلاف عربة مدرعة بمليارات الدولارات، هذا بالإضافة إلى كل ما تبرعت به أوروبا.وتابع بالقول "لقد فعلنا كل شيء، لكن ذلك لم يساعد في اختراق خط المواجهة الروسي، متسائلا بالقول "على أي أساس يعتقد أحد أن أي شيء سيتغير في المستقبل؟".كما دعا ديفيس أوكرانيا إلى بدء محادثات السلام قبل أن تفقد البلاد المزيد من الأراضي في المستقبل. تشن القوات الأوكرانية هجومًا مضادًا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة. ولكن، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال هذا الوقت، لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. ويشير الخبراء العسكريون الغربيون بشكل خاص إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة بسببها.
https://sputnikarabic.ae/20231119/إعلام-غربي-يتنبأ-بسقوط-بايدن-بسبب-أوكرانيا-وغزة-1083282481.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
ضابط أمريكي "يوبخ" القوات الأوكرانية بسبب فشلها رغم تزويدها "بكل شيء"
10:51 GMT 19.11.2023 (تم التحديث: 11:27 GMT 19.11.2023)
كشف ضابط متقاعد في الجيش الأمريكي أن المساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا لم تحقق أي نتائج، مضيفا أنه لا يوجد سبب لتوقع انتصار القوات المسلحة الأوكرانية.
وجاءت تصريحات الكولونيل الأمريكي المتقاعد، دانييل ديفيس، على قناته على منصة "يوتيوب" قال خلالها أن الولايات المتحدة زودت كييف بحوالي خمسة آلاف عربة مدرعة بمليارات الدولارات، هذا بالإضافة إلى كل ما تبرعت به أوروبا.
وتابع بالقول "لقد فعلنا كل شيء، لكن ذلك لم يساعد في اختراق خط المواجهة الروسي، متسائلا بالقول "على أي أساس يعتقد أحد أن أي شيء سيتغير في المستقبل؟".
كما دعا ديفيس أوكرانيا إلى بدء محادثات السلام قبل أن تفقد البلاد المزيد من الأراضي في المستقبل.
تشن القوات الأوكرانية هجومًا مضادًا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي، حيث أرسلت ألوية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات أجنبية إلى المعركة. ولكن، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال هذا الوقت، لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. ويشير الخبراء العسكريون الغربيون بشكل خاص إلى فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي تكبد الجيش الأوكراني خسائر فادحة بسببها.