https://sputnikarabic.ae/20231119/ضابط-أوكراني-يكشف-عن-هجرة-عكسية-للمرتزقة-الأجانب-1083283583.html

ضابط أوكراني يكشف عن "هجرة عكسية" للمرتزقة الأجانب

ضابط أوكراني يكشف عن "هجرة عكسية" للمرتزقة الأجانب

أفاد الضابط في القوات المسلحة الأوكرانية، دميتري كوستيوك، بأن العديد من المرتزقة الأجانب، الذين وصلوا إلى أوكرانيا للقتال، يغادرون البلاد بعد أن شهدوا قتالًا... 19.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-19T08:50+0000

2023-11-19T08:50+0000

2023-11-19T08:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال كوستيوك: "الكثير منهم (المرتزقة) يأتون إلى أوكرانيا، لأنها علامة جيدة في سيرتهم الذاتية. وكقاعدة عامة، فإنهم لا يفهمون ما الذي ينخرطون فيه".وأشار كوستيوك إلى إن معظم الأجانب يتخيلون الاشتباكات العسكرية على أنها معركة بالأسلحة النارية مع العدو، لكنهم لا يدركون حجم استخدام المدفعية، والتي بموجبها يجب أن يكونوا تحت إطلاق النار طوال اليوم، ولهذا السبب قرر العديد من المرتزقة إنهاء عقودهم.ونقلت شبكة "سي إن إن" عن الضابط الأوكراني، قوله: "إنها قصة مختلفة مع الأجانب، لأنه يمكنهم بسهولة إنهاء العقد، على عكس الأوكرانيين، حدث هذا أمامي، نصف الناس تقريبًا قالوا: لا، لا، هذا كثير جدًا. نحن لم نوقّع على هذا".وقد ذكرت وزارة الدفاع الروسية، مرارا وتكرارا، أن كييف تستخدم المرتزقة الأجانب كوقود للمدافع، وأن الجيش الروسي سيواصل تحييدهم في جميع أنحاء أوكرانيا، وأشارت الوزارة إلى أن أولئك الذين جاؤوا للقتال من أجل المال اعترفوا بأنفسهم، في العديد من المقابلات، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تنسق أعمالها بشكل سيء، وأن فرصة البقاء على قيد الحياة في المعارك ضئيلة، لأن شدة الصراع لا يمكن مقارنتها بما اعتادو عليه في أفغانستان والشرق الأوسط.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20231119/صرحت-صحيفة-أمريكية-أن-الأوكرانيين-يفرون-بشكل-متزايد-من-القوات-المسلحة-بسبب-الإخفاقات-العسكرية-1083282644.html

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