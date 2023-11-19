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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231119/ضابط-أوكراني-يكشف-عن-هجرة-عكسية-للمرتزقة-الأجانب-1083283583.html
ضابط أوكراني يكشف عن "هجرة عكسية" للمرتزقة الأجانب
ضابط أوكراني يكشف عن "هجرة عكسية" للمرتزقة الأجانب
أفاد الضابط في القوات المسلحة الأوكرانية، دميتري كوستيوك، بأن العديد من المرتزقة الأجانب، الذين وصلوا إلى أوكرانيا للقتال، يغادرون البلاد بعد أن شهدوا قتالًا... 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T08:50+0000
2023-11-19T08:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال كوستيوك: "الكثير منهم (المرتزقة) يأتون إلى أوكرانيا، لأنها علامة جيدة في سيرتهم الذاتية. وكقاعدة عامة، فإنهم لا يفهمون ما الذي ينخرطون فيه".وأشار كوستيوك إلى إن معظم الأجانب يتخيلون الاشتباكات العسكرية على أنها معركة بالأسلحة النارية مع العدو، لكنهم لا يدركون حجم استخدام المدفعية، والتي بموجبها يجب أن يكونوا تحت إطلاق النار طوال اليوم، ولهذا السبب قرر العديد من المرتزقة إنهاء عقودهم.ونقلت شبكة "سي إن إن" عن الضابط الأوكراني، قوله: "إنها قصة مختلفة مع الأجانب، لأنه يمكنهم بسهولة إنهاء العقد، على عكس الأوكرانيين، حدث هذا أمامي، نصف الناس تقريبًا قالوا: لا، لا، هذا كثير جدًا. نحن لم نوقّع على هذا".وقد ذكرت وزارة الدفاع الروسية، مرارا وتكرارا، أن كييف تستخدم المرتزقة الأجانب كوقود للمدافع، وأن الجيش الروسي سيواصل تحييدهم في جميع أنحاء أوكرانيا، وأشارت الوزارة إلى أن أولئك الذين جاؤوا للقتال من أجل المال اعترفوا بأنفسهم، في العديد من المقابلات، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تنسق أعمالها بشكل سيء، وأن فرصة البقاء على قيد الحياة في المعارك ضئيلة، لأن شدة الصراع لا يمكن مقارنتها بما اعتادو عليه في أفغانستان والشرق الأوسط.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231119/صرحت-صحيفة-أمريكية-أن-الأوكرانيين-يفرون-بشكل-متزايد-من-القوات-المسلحة-بسبب-الإخفاقات-العسكرية-1083282644.html
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ضابط أوكراني يكشف عن "هجرة عكسية" للمرتزقة الأجانب

08:50 GMT 19.11.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أفاد الضابط في القوات المسلحة الأوكرانية، دميتري كوستيوك، بأن العديد من المرتزقة الأجانب، الذين وصلوا إلى أوكرانيا للقتال، يغادرون البلاد بعد أن شهدوا قتالًا عنيفًا.
وقال كوستيوك: "الكثير منهم (المرتزقة) يأتون إلى أوكرانيا، لأنها علامة جيدة في سيرتهم الذاتية. وكقاعدة عامة، فإنهم لا يفهمون ما الذي ينخرطون فيه".
وأشار كوستيوك إلى إن معظم الأجانب يتخيلون الاشتباكات العسكرية على أنها معركة بالأسلحة النارية مع العدو، لكنهم لا يدركون حجم استخدام المدفعية، والتي بموجبها يجب أن يكونوا تحت إطلاق النار طوال اليوم، ولهذا السبب قرر العديد من المرتزقة إنهاء عقودهم.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن الضابط الأوكراني، قوله: "إنها قصة مختلفة مع الأجانب، لأنه يمكنهم بسهولة إنهاء العقد، على عكس الأوكرانيين، حدث هذا أمامي، نصف الناس تقريبًا قالوا: لا، لا، هذا كثير جدًا. نحن لم نوقّع على هذا".
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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07:38 GMT
وقد ذكرت وزارة الدفاع الروسية، مرارا وتكرارا، أن كييف تستخدم المرتزقة الأجانب كوقود للمدافع، وأن الجيش الروسي سيواصل تحييدهم في جميع أنحاء أوكرانيا، وأشارت الوزارة إلى أن أولئك الذين جاؤوا للقتال من أجل المال اعترفوا بأنفسهم، في العديد من المقابلات، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تنسق أعمالها بشكل سيء، وأن فرصة البقاء على قيد الحياة في المعارك ضئيلة، لأن شدة الصراع لا يمكن مقارنتها بما اعتادو عليه في أفغانستان والشرق الأوسط.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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