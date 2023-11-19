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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231119/طائرة-روسية-مسيرة-تقضي-على-جندي-أوكراني-بإصابة-دقيقة--1083288326.html
طائرة روسية مسيرة تقضي على جندي أوكراني بإصابة دقيقة
طائرة روسية مسيرة تقضي على جندي أوكراني بإصابة دقيقة
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مقطع فيديو يوثق قيام طائرة روسية مسيرة بتحييد جندي أوكراني بإصابة دقيقة. 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T11:50+0000
2023-11-19T11:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وتظهر اللقطات المسيرة الروسية وهي تلقي القذيفة على الجندي الأوكراني وتقضي عليه بإصابة دقيقة.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية، حيدت أكثر من 600 عسكري أوكراني في مناطق متفرقة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير كامل أراضي الكيانات الفيدرالية، التي انضمت إلى روسيا.
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روسيا

طائرة روسية مسيرة تقضي على جندي أوكراني بإصابة دقيقة

11:50 GMT 19.11.2023
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورإعداد طائرة مسيرة للإقلاع
إعداد طائرة مسيرة للإقلاع - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2023
© Sputnik . РИА Новости
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مقطع فيديو يوثق قيام طائرة روسية مسيرة بتحييد جندي أوكراني بإصابة دقيقة.
وتظهر اللقطات المسيرة الروسية وهي تلقي القذيفة على الجندي الأوكراني وتقضي عليه بإصابة دقيقة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية، حيدت أكثر من 600 عسكري أوكراني في مناطق متفرقة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير كامل أراضي الكيانات الفيدرالية، التي انضمت إلى روسيا.
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