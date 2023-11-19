https://sputnikarabic.ae/20231119/طائرة-روسية-مسيرة-تقضي-على-جندي-أوكراني-بإصابة-دقيقة--1083288326.html
طائرة روسية مسيرة تقضي على جندي أوكراني بإصابة دقيقة
طائرة روسية مسيرة تقضي على جندي أوكراني بإصابة دقيقة
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مقطع فيديو يوثق قيام طائرة روسية مسيرة بتحييد جندي أوكراني بإصابة دقيقة. 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T11:50+0000
2023-11-19T11:50+0000
2023-11-19T11:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وتظهر اللقطات المسيرة الروسية وهي تلقي القذيفة على الجندي الأوكراني وتقضي عليه بإصابة دقيقة.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية، حيدت أكثر من 600 عسكري أوكراني في مناطق متفرقة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير كامل أراضي الكيانات الفيدرالية، التي انضمت إلى روسيا.
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2023
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
طائرة روسية مسيرة تقضي على جندي أوكراني بإصابة دقيقة
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مقطع فيديو يوثق قيام طائرة روسية مسيرة بتحييد جندي أوكراني بإصابة دقيقة.
وتظهر اللقطات المسيرة الروسية وهي تلقي القذيفة على الجندي الأوكراني وتقضي عليه بإصابة دقيقة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية، حيدت أكثر من 600 عسكري أوكراني في مناطق متفرقة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير كامل أراضي الكيانات الفيدرالية، التي انضمت إلى روسيا.