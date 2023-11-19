https://sputnikarabic.ae/20231119/عاصفة-قوية-تشطر-سفينة-إلى-نصفين-قبالة-السواحل-التركية-فيديو-1083294186.html

عاصفة قوية تشطر سفينة إلى نصفين قبالة السواحل التركية... فيديو

عاصفة قوية تشطر سفينة إلى نصفين قبالة السواحل التركية... فيديو

أعلنت إدارة الشحن في وزارة النقل الكاميرونية أن سفينة الشحن "بالادا" التي ترفع علم الكاميرون جنحت وانشطرت إلى نصفين بسبب عاصفة بالقرب من ميناء إيريغلي في... 19.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-19T15:25+0000

2023-11-19T15:25+0000

2023-11-19T15:25+0000

أخبار تركيا اليوم

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/03/1065931179_160:0:1440:720_1920x0_80_0_0_587acf2e9f35533c6ac419b60cfbe6d6.jpg

وقالت الإدارة في بيان صحفي: "تم إجلاء جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 13 فردا بنجاح من السفينة، وبعد الإخلاء، انقسمت السفينة إلى نصفين بسبب الظروف الجوية الصعبة".بالإضافة إلى ذلك، أطلقت سفينة شحن أخرى من طراز "كافكامتلر"، ترفع العلم التركي، إنذارًا، وأشارت الإدارة إلى أنه لم يكن من الممكن حتى الآن إجراء اتصال مع السفينة بسبب العاصفة، وتم إطلاق عملية الإنقاذ.وبحسب الإدارة، كانت السفينة وعلى متنها طاقم مكون من 12 فردا متوجهة من تمريوك الروسية إلى ميناء ألياغا في مقاطعة إزمير التركية.يذكر أن خبراء الأرصاد الجوية أعلنوا عن مستوى التهديد البرتقالي قبل الأخير في إسطنبول خلال عطلة نهاية الأسبوع، بسبب سرعة الأعاصير التي تصل إلى 110 كيلومترات في الساعة في بعض الأماكن والأمطار الغزيرة. وتنطبق التحذيرات أيضًا على عدد من المناطق الأخرى في تركيا.

https://sputnikarabic.ae/20231119/أول-تعليق-من-الجيش-الإسرائيلي-على-اختطاف-سفينة-شحن-من-قبل-أنصار-الله-بالقرب-من-اليمن-1083291955.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تركيا اليوم, العالم