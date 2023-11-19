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https://sputnikarabic.ae/20231119/عاصفة-قوية-تشطر-سفينة-إلى-نصفين-قبالة-السواحل-التركية-فيديو-1083294186.html
عاصفة قوية تشطر سفينة إلى نصفين قبالة السواحل التركية... فيديو
عاصفة قوية تشطر سفينة إلى نصفين قبالة السواحل التركية... فيديو
أعلنت إدارة الشحن في وزارة النقل الكاميرونية أن سفينة الشحن "بالادا" التي ترفع علم الكاميرون جنحت وانشطرت إلى نصفين بسبب عاصفة بالقرب من ميناء إيريغلي في... 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T15:25+0000
2023-11-19T15:25+0000
أخبار تركيا اليوم
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وقالت الإدارة في بيان صحفي: "تم إجلاء جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 13 فردا بنجاح من السفينة، وبعد الإخلاء، انقسمت السفينة إلى نصفين بسبب الظروف الجوية الصعبة".بالإضافة إلى ذلك، أطلقت سفينة شحن أخرى من طراز "كافكامتلر"، ترفع العلم التركي، إنذارًا، وأشارت الإدارة إلى أنه لم يكن من الممكن حتى الآن إجراء اتصال مع السفينة بسبب العاصفة، وتم إطلاق عملية الإنقاذ.وبحسب الإدارة، كانت السفينة وعلى متنها طاقم مكون من 12 فردا متوجهة من تمريوك الروسية إلى ميناء ألياغا في مقاطعة إزمير التركية.يذكر أن خبراء الأرصاد الجوية أعلنوا عن مستوى التهديد البرتقالي قبل الأخير في إسطنبول خلال عطلة نهاية الأسبوع، بسبب سرعة الأعاصير التي تصل إلى 110 كيلومترات في الساعة في بعض الأماكن والأمطار الغزيرة. وتنطبق التحذيرات أيضًا على عدد من المناطق الأخرى في تركيا.
https://sputnikarabic.ae/20231119/أول-تعليق-من-الجيش-الإسرائيلي-على-اختطاف-سفينة-شحن-من-قبل-أنصار-الله-بالقرب-من-اليمن-1083291955.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم
أخبار تركيا اليوم, العالم

عاصفة قوية تشطر سفينة إلى نصفين قبالة السواحل التركية... فيديو

15:25 GMT 19.11.2023
© Sputnik . Burcu Okutanسفينة رازوني المحملة بالذرة في اسطنبول، تركيا 3 أغسطس 2022
سفينة رازوني المحملة بالذرة في اسطنبول، تركيا 3 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2023
© Sputnik . Burcu Okutan
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أعلنت إدارة الشحن في وزارة النقل الكاميرونية أن سفينة الشحن "بالادا" التي ترفع علم الكاميرون جنحت وانشطرت إلى نصفين بسبب عاصفة بالقرب من ميناء إيريغلي في مقاطعة زونغولداك التركية.
وقالت الإدارة في بيان صحفي: "تم إجلاء جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 13 فردا بنجاح من السفينة، وبعد الإخلاء، انقسمت السفينة إلى نصفين بسبب الظروف الجوية الصعبة".

ومن الواضح أن الحادث وقع حوالي الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي التركي. وبحسب بوابة Marinetraffic"، غادرت السفينة أوديسا الأوكرانية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

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بالإضافة إلى ذلك، أطلقت سفينة شحن أخرى من طراز "كافكامتلر"، ترفع العلم التركي، إنذارًا، وأشارت الإدارة إلى أنه لم يكن من الممكن حتى الآن إجراء اتصال مع السفينة بسبب العاصفة، وتم إطلاق عملية الإنقاذ.
وبحسب الإدارة، كانت السفينة وعلى متنها طاقم مكون من 12 فردا متوجهة من تمريوك الروسية إلى ميناء ألياغا في مقاطعة إزمير التركية.
يذكر أن خبراء الأرصاد الجوية أعلنوا عن مستوى التهديد البرتقالي قبل الأخير في إسطنبول خلال عطلة نهاية الأسبوع، بسبب سرعة الأعاصير التي تصل إلى 110 كيلومترات في الساعة في بعض الأماكن والأمطار الغزيرة. وتنطبق التحذيرات أيضًا على عدد من المناطق الأخرى في تركيا.
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